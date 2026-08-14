«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Оренбург» — «Локомотив»: личные встречи

Свою последнюю победу над «Локомотивом» футболисты «Оренбурга» одержали почти три года назад — 17 сентября 2023 года в Москве со счетом 2:0.

После этого железнодорожники выиграли шесть встреч из семи при одной ничьей. В прошлом сезоне «Локо» победил в обоих играх РПЛ со счетом 1:0.