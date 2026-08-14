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Сегодня, 08:00
«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 4-го тура чемпионата России.
«Оренбург» — «Локомотив»: потери
У московской команды травмированы вратарь Антон Митрюшкин и нападающий Николай Комличенко. У «Оренбурга», по последней информации, кадровых проблем нет.
«Оренбург» — «Локомотив»: личные встречи
Свою последнюю победу над «Локомотивом» футболисты «Оренбурга» одержали почти три года назад — 17 сентября 2023 года в Москве со счетом 2:0.
После этого железнодорожники выиграли шесть встреч из семи при одной ничьей. В прошлом сезоне «Локо» победил в обоих играх РПЛ со счетом 1:0.
«Локомотив»: форма на старте чемпионата
«Локомотив» в первом туре РПЛ упустил дома победу над «Ахматом» (1:1), затем на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), а дома сыграл вничью с «Акроном» (0:0).
«Оренбург»: форма на старте чемпионата
В первом туре «Оренбург» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1), после чего дома крупно уступил «Зениту» (0:3) и в гостях сыграл вничью с «Рубином» (1:1).
Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив»
Игру оренбургской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Локомотив»
Матч команд Ильдара Ахметзянова и Михаила Галактионова состоится в пятницу, 14 августа, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.
В пятницу, 14 августа, «Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в первом матче четвертого тура премьер-лиги.
«Локомотив», бронзовый призер прошлого чемпионата, сезон-2026/27 начал безобразно. Команда Михаила Галактионова не выиграла ни одного из четырех матчей, в том числе набрала лишь 2 очка в трех стартовых турах РПЛ. Поэтому в СМИ появляются слухи о скором смене главного тренера.
У «Оренбурга» результаты несильно лучше — 4 очка в трех турах. Но для «газовиков», не претендующих на медали, такой график в порядке вещей. Например, в прошлом матче чемпионата «Оренбург» показал неплохой футбол в Казани и отобрал очки у крепкого «Рубина» (1:1). Для «Локомотива» и Галактионова предстоящий матч — шанс вернуться на победные рельсы. Исторически «Оренбург» — очень удобный соперник для москвичей, которые выиграли шесть из семи последних «личек».
«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Локомотив». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0