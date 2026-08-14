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Сегодня, 08:00

«Оренбург» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 4-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
8:40

«Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
14 августа, 17:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Локомотив

8:40

«Оренбург» — «Локомотив»: потери

У московской команды травмированы вратарь Антон Митрюшкин и нападающий Николай Комличенко. У «Оренбурга», по последней информации, кадровых проблем нет.

8:30

«Оренбург» — «Локомотив»: личные встречи

Свою последнюю победу над «Локомотивом» футболисты «Оренбурга» одержали почти три года назад — 17 сентября 2023 года в Москве со счетом 2:0.

После этого железнодорожники выиграли шесть встреч из семи при одной ничьей. В прошлом сезоне «Локо» победил в обоих играх РПЛ со счетом 1:0.

8:20

«Локомотив»: форма на старте чемпионата

«Локомотив» в первом туре РПЛ упустил дома победу над «Ахматом» (1:1), затем на выезде проиграл махачкалинскому «Динамо» (1:2), а дома сыграл вничью с «Акроном» (0:0).

8:10

«Оренбург»: форма на старте чемпионата

В первом туре «Оренбург» в меньшинстве одержал волевую победу над «Ростовом» (2:1), после чего дома крупно уступил «Зениту» (0:3) и в гостях сыграл вничью с «Рубином» (1:1).

8:00

Где смотреть трансляцию матча «Оренбург» — «Локомотив»

Игру оренбургской и московской команд в прямом эфире покажет тематический канал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

7:50

Дата, место и время начала матча «Оренбург» — «Локомотив»

Матч команд Ильдара Ахметзянова и Михаила Галактионова состоится в пятницу, 14 августа, в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

7:40

В пятницу, 14 августа, «Оренбург» сыграет с «Локомотивом» в первом матче четвертого тура премьер-лиги.

«Локомотив», бронзовый призер прошлого чемпионата, сезон-2026/27 начал безобразно. Команда Михаила Галактионова не выиграла ни одного из четырех матчей, в том числе набрала лишь 2 очка в трех стартовых турах РПЛ. Поэтому в СМИ появляются слухи о скором смене главного тренера.

У «Оренбурга» результаты несильно лучше — 4 очка в трех турах. Но для «газовиков», не претендующих на медали, такой график в порядке вещей. Например, в прошлом матче чемпионата «Оренбург» показал неплохой футбол в Казани и отобрал очки у крепкого «Рубина» (1:1). Для «Локомотива» и Галактионова предстоящий матч — шанс вернуться на победные рельсы. Исторически «Оренбург» — очень удобный соперник для москвичей, которые выиграли шесть из семи последних «личек».

«СЭ» будет подробно следить за игрой «Оренбург» — «Локомотив». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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