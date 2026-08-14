В Турции сообщили, что «Галатасарай» готов заплатить 25 миллионов евро за Батракова

Турецкий футбольный репортер Мухаммет Думан в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Галатасарай» стремится подписать игрока на позицию десятки перед матчами Лиги чемпионов. С тех пор как в прошлом году команду покинул Дрис Мертенс, клубу так и не удалось найти игрока его уровня. «Галатасарай» определил Батракова как футболиста, чьи способности наиболее близки к его уровню. Несмотря на свой юный возраст, Батраков действительно внушает доверие и доказал, что обладает исключительным талантом. Тренерский штаб «Галатасарая» подготовил о нем положительный отчет.

Российский клуб потребовал от желто-красных трансферную сумму в размере 25 миллионов евро за молодого плеймейкера, и руководство «Галатасарая» заявило о своей готовности выплатить эту сумму. После первых переговоров стороны сосредоточились на графике платежей; руководство во главе с Дурсуном Озбеком обязалось выплатить сумму пятью равными частями в течение двух с половиной лет. «Галатасарай» обладает финансовыми возможностями для покрытия этих расходов, и, на мой взгляд, клуб не так легко откажется от этого трансфера. «Локомотиву» также необходимо способствовать ускорению этого процесса.

Батраков не захочет упустить возможность сыграть в Лиге чемпионов в составе «Галатасарая». Если он присоединится к команде, он станет ее «тихим лидером».

Выиграв чемпионат четыре года подряд, «Галатасарай» заключил соглашения с крупными корпоративными спонсорами. В настоящее время финансовая мощь клуба находится на исключительно высоком уровне», — сказал Думан «СЭ».

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.