«Зенит» поздравил «Спорт-Экспресс» с 35-летием

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поздравил «Спорт-Экспресс» с 35-летним юбилеем.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».

«От имени футбольного клуба «Зенит» и от себя лично поздравляю руководство, а также весь коллектив газеты и сайта «Спорт-Экспресс» с 35-летием!

За годы работы «Спорт-Экспресс» стал одним из главных спортивных СМИ страны, заслужив доверие миллионов читателей. На страницах издания каждый день появляются эксклюзивные новости и яркие материалы, которые объединяют всех любителей спорта. Профессионализм, внимание к деталям и внимательное отношение к аудитории — то, что делает «Спорт-Экспресс» по-настоящему уникальным. Работы ваших авторов давно стали эталоном спортивной журналистики: их ждут, их читают, о них говорят — и в этом огромная заслуга всего коллектива. Каждый выпуск газеты и каждая публикация на сайте — результат слаженной работы: в них вложены усилия и внимание каждого сотрудника, от первого узнавшего новость до того, кто доводит текст до идеала и публикует на страницах «Спорт-Экспресса». Именно эта общая вовлеченность помогает изданию сохранять авторитет и по-настоящему отзываться в сердцах читателей.

Желаю всему коллективу вдохновения, новых творческих побед и профессиональных достижений. Пусть впереди будет еще много ярких проектов, громких эксклюзивов и больших побед как на страницах издания, так и за его пределами!» — говорится в поздравительном письме.