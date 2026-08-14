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14 августа, 13:20

«Зенит» поздравил «Спорт-Экспресс» с 35-летием

Руслан Минаев

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поздравил «Спорт-Экспресс» с 35-летним юбилеем.

14 августа 1991 года вышел первый номер «СЭ».

«От имени футбольного клуба «Зенит» и от себя лично поздравляю руководство, а также весь коллектив газеты и сайта «Спорт-Экспресс» с 35-летием!

За годы работы «Спорт-Экспресс» стал одним из главных спортивных СМИ страны, заслужив доверие миллионов читателей. На страницах издания каждый день появляются эксклюзивные новости и яркие материалы, которые объединяют всех любителей спорта. Профессионализм, внимание к деталям и внимательное отношение к аудитории — то, что делает «Спорт-Экспресс» по-настоящему уникальным. Работы ваших авторов давно стали эталоном спортивной журналистики: их ждут, их читают, о них говорят — и в этом огромная заслуга всего коллектива. Каждый выпуск газеты и каждая публикация на сайте — результат слаженной работы: в них вложены усилия и внимание каждого сотрудника, от первого узнавшего новость до того, кто доводит текст до идеала и публикует на страницах «Спорт-Экспресса». Именно эта общая вовлеченность помогает изданию сохранять авторитет и по-настоящему отзываться в сердцах читателей.

Желаю всему коллективу вдохновения, новых творческих побед и профессиональных достижений. Пусть впереди будет еще много ярких проектов, громких эксклюзивов и больших побед как на страницах издания, так и за его пределами!» — говорится в поздравительном письме.

Юбилейная дата &laquo;Спорт-Экспресса&raquo;.Наша история
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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