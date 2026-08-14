Антон Миранчук: «Артем Дзюба — Александр Овечкин в мире российского футбола»

Полузащитник московского «Динамо» Антон Миранчук сравнил российского нападающего Артема Дзюбу с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Артем Дзюба — Александр Овечкин в мире российского футбола. Он лучший бомбардир РПЛ», — цитирует Миранчука Sport24.

37-летний Дзюба является лучшим бомбардиром в истории РПЛ. На его счету 177 голов в чемпионате России. После ухода из «Акрона» по окончании сезона-2025/26 форвард находится в статусе свободного агента.