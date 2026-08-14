Мостовой считает, что Батракову стоит уйти из «Локомотива» в «Галатасарай»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе хавбека «Локомотива» Алексея Батракова в «Галатасарай».

«Если есть вариант — нужно уезжать. Тем более за такие деньги: Турция, «Галатасарай», еврокубки. Страна шикарная с прекрасным климатом. Но со Сперцяном эта ситуация не схожа. Про него же 5 лет уже говорили, что он может куда-то уехать», — сказал Мостовой «СЭ».

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.