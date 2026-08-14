Глушаков заявил, что «Спартак» запретил своей академии участвовать в Кубке G8

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о причинах неучастия академии красно-белых в Кубке G8.

«Не знаю, что произошло. Спросили у руководства клуба и получили отказ. Высшее руководство запретило команде участвовать в моем кубке. Для меня это странно, когда дети не могут участвовать. Хотелось бы узнать у руководителей, с чем это связано. У «Спартака» не так-то много воспитанников в последнее время. Может, вместо того, чтобы покупать игроков, лучше воспитать своих? Раньше спартаковская академия была лучшей в стране. А сейчас моему любимому «Спартаку» нечем похвастаться», — сказал Глушаков.

14 августа состоялся Кубок G8, который организовала футбольная академия Дениса Глушакова. В открытии турнира приняли участие Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Евгений Макеев и другие звезды отечественного футбола.

(Давид Петросян, Артем Бухаев)