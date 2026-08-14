Горшков попрощался с «Зенитом»: «Двигаемся дальше к новым вызовам!»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков опубликовал в своих соцсетях пост, в котором попрощался с сине-бело-голубыми.

Ранее СМИ сообщали о том, что 27-летний футболист перейдет в «Крылья Советов», где играл с 2020 по 2024 год.

«Спасибо «Зениту» за проведенное время и титулы. Я исполнил все свои мечты. Играть при Вираже — это нечто особенное. Двигаемся дальше к новым вызовам!» — написал Горшков.

Защитник присоединился к «Зениту» в июле 2024-го, его контракт с питерским клубом рассчитан до 2027 года. Горшков провел 43 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах, отметившись 2 голами и 3 результативными передачами. Вместе с «Зенитом» он стал чемпионом России в сезоне-2025/26.