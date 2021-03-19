Казанцы после яркой победной серии проиграл дома подмосковной команде в 23-м туре чемпионата России.

«Рубин» (Казань) — «Химки» — 1:3 (1:2)

Голы: Мирзов, 20 — с пенальти (0:1). Могилевец, 28 (0:2). Деспотович, 42 (1:2). Кухарчук, 75 (1:3).

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов (Мусаев, 80), Костюков, Макаров (Бакаев, 71), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Дагерстоль, Глушаков (Камышев, 56), Могилевец (Кухарчук, 71), Мирзов (Глушенков, 90+4), Боженов, Конате (Себаи, 90+4).

Предупреждения: Деспотович, 19. Зотов, 45. Кварацхелия, 53. Дагерстоль, 64. Могилевец, 65. Тихий, 80. Бакаев, 90+4.

Судьи: Матюнин (Москва). Миневич (Смоленск), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Безбородов (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону).

19 марта. Казань. Стадион «Центральный».

Убийственная реализация «Химок»: три удара в створ — три гола

После тяжелого газона на «Ак Барс Арене», ставшего предметом обсуждения во время игры с «Зенитом», «Рубин» временно вернулся на старый Центральный стадион: к игре с «Химками» там подготовили классное поле. Команда Леонида Слуцкого впервые в этом году играла на хорошем натуральном покрытии.

В «Рубине» очень часто говорят, как им важно качество поля и что от него зависит игра команды. Казанцы хотят комбинировать, много играть через мелкий пас низом — и вот представился шанс. Но хорошее для начала весны поле команде Леонида Слуцкого никак не помогло.

Глупые ошибки прибили «Рубин», который набрал хороший ход. Сначала Джордже Деспотович зачем-то выставил локоть в «стенке» во время штрафного удара и Алексей Матюнин после подсказки ВАР назначил пенальти за игру рукой. Форвард «Рубина» прервал полет мяча и даже Слуцкий позже согласился с решением судьи.

Второй гол — серия ошибок. Оливер Абильдгор в середине поля подработал мяч рукой в простой ситуации и со штрафного «Химки» начали голевую атаку. 2:0 в первые полчаса игры — катастрофа для команды, которая всю весну всерьез говорила о еврокубках.

«Химки» же хладнокровно наказали «Рубин», забив еще и третий мяч при счете 2:1, когда у казанцев была надежда спасти матч. Илья Кухарчук — экс-игрок казанцев — уверенно реализовал свой момент. Три удара в створ и три гола — образцовая реализация от «Химок».

«Рубин» по-прежнему раздает очки середнякам

При этом, конечно, это поражение связано с проблемами самого «Рубина». У команды давние сложности в играх с клубами из нижней части таблицы и «Химкам» казанцы уступили второй матч в сезоне. Дважды победить «Зенит» и ЦСКА, по разу «Спартак», «Динамо» — этому казанцы уже научились. А вот не разваливаться в матчах с соперниками проще — у этой проблемы пока нет решения.

Хвича Кварацхелия может провести выдающийся матч со «Спартаком», но с «Химками» не реализовывает просто стопроцентные моменты. При счете 0:1 в пользу гостей у звезды «Рубина» был прекрасный шанс сделать сравнять счет — Макаров исполнил шикарный заброс за спину защитникам, выведя Кварацхелию к воротам, но грузин смазал удар. Хорошие моменты у него были и во втором тайме, но тщетно. У казанцев 12 ударов, 6 из них в створ — не выдающаяся статистика, но «Химкам» хватило гораздо меньшего, чтобы взять три очка.

И пока главная проблема «Рубина» — матчи с прямыми конкурентами. «Химки» сократили отставание от казанцев до двух очков. «Рубин» вместо того чтобы подняться на 6-е место, обойдя «Динамо» и «Ростов», застрял на 8-й строчке.

Да, катастрофы нет, но ментально такие поражения негативно сказываются на молодом коллективе. Дико обидно после ярких матчей со «Спартаком» и «Зенитом» вот так отдавать очки у себя дома «Химкам», пусть у Игоря Черевченко и очень крепкая команда.

Слуцкий считает что арбитры «злят людей»

После матча главный тренер «Рубина» попытался объяснить причины поражения качеством поля. И снова возмутился судейством.

По мнению Слуцкого, на 3-й минуте матча в ворота «Химок» могли назначить пенальти: Егор Данилкин, возможно, сбил защитника хозяев Карла Старфельта в штрафной. Но Матюнин никак не отреагировал на эпизод, а через 17 минут назначил пенальти в ворота «Рубина» после подсказки ВАР.

Слуцкий был зол из-за того, что эпизод со Старфельтом рефери рассматривать не стал, пусть и согласен с решением назначить пенальти в ворота «Рубина». Перепалка тренера с арбитром привела к желтой карточке и очередному спичу о судействе на пресс-конференции.

«Я не понимаю, почему они этот момент даже не посмотрели. Он сразу был заигран. Я обратился к резервному, спросил, будет ли просмотр. Но было видно, что они его даже не смотрели. Его и в трансляции даже особо не повторяли, насколько я понимаю. Но на нашей камере видно, что это был эпизод, заслуживающий рассмотрения. Когда я спросил у арбитра, почему в одной ситуации повтор смотрят, а в другой — нет, то получил желтую карточку. Спрашивал я в максимально корректной форме, на мой взгляд», — заявил Слуцкий.

Тренер «Рубина» возмутился манерой поведения наших арбитров: «У нас нет коммуникации с судьями, они не могут выстраивать отношения. Они злят людей. Любой иностранный арбитр бы улыбнулся и сказал, что в перерыве объяснит момент. А у нас он бежит в ста метрах с протянутой желтой. А потом они говорят, что у нас нет коммуникации. Конечно, ее нет! Почти все тренеры считают, что судьи с ними не в одном окопе!»