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ЦСКА — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 4-го тура чемпионата России.
ЦСКА — «Факел»: потери
У ЦСКА по-прежнему отсутствует из-за травмы вратарь Игорь Акинфеев.
У «Факела» не сыграют травмированные защитник Станислав Магкеев и нападающий Максим Турищев.
ЦСКА — «Факел»: личные встречи
ЦСКА и «Факел» сыграли между собой 18 матчей, 14 из которых — в чемпионате. В восьми случаях победу праздновали армейцы, пять раз была зафиксирована ничья, и только один раз «Факел» победил — в мае 2000 года.
При этом в половине победных матчей ЦСКА выигрывал крупно — по два 5:1 и 4:1.
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Факел»
Игру ЦСКА — «Факел» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Факел»
Матч ЦСКА — «Факел» состоится в субботу, 15 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16.15 мск
В субботу, 15 августа, в 4-м туре Премьер-лиги ЦСКА примет «Факел».
ЦСКА (5 очков) занимает шестое место в таблице чемпионата после трех туров, у «Факела» пока только одно очко и 15-е место.
Армейцы провели три домашних матча, в которых одержали только одну победу: в первом туре над «Балтикой» (2:1), затем они дважды сыграли вничью — с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).
«Факел» после возвращения в РПЛ начал с двух поражений — от махачкалинского «Динамо» дома (1:2) и от «Краснодара» в гостях (2:3). После этого воронежцы дома сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).
Примечательно, что команды сыграли 14 матчей в элитном дивизионе — «Факел» победил только в одном.
Главный арбитр субботней встречи — Инал Танашев, ВАР — Ян Бобровский.
«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Факел». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0