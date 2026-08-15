ЦСКА — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 15 августа, в 4-м туре Премьер-лиги ЦСКА примет «Факел».

ЦСКА (5 очков) занимает шестое место в таблице чемпионата после трех туров, у «Факела» пока только одно очко и 15-е место.

Армейцы провели три домашних матча, в которых одержали только одну победу: в первом туре над «Балтикой» (2:1), затем они дважды сыграли вничью — с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

«Факел» после возвращения в РПЛ начал с двух поражений — от махачкалинского «Динамо» дома (1:2) и от «Краснодара» в гостях (2:3). После этого воронежцы дома сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

Примечательно, что команды сыграли 14 матчей в элитном дивизионе — «Факел» победил только в одном.

Главный арбитр субботней встречи — Инал Танашев, ВАР — Ян Бобровский.

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Факел». Присоединяйтесь!