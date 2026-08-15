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Сегодня, 00:20

ЦСКА — «Факел»: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 4-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
0:35

В субботу, 15 августа, ЦСКА и «Факел» проведут матч 4-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
15 августа, 16:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

0:30

ЦСКА — «Факел»: потери

У ЦСКА по-прежнему отсутствует из-за травмы вратарь Игорь Акинфеев.

У «Факела» не сыграют травмированные защитник Станислав Магкеев и нападающий Максим Турищев.

0:25

ЦСКА — «Факел»: личные встречи

ЦСКА и «Факел» сыграли между собой 18 матчей, 14 из которых — в чемпионате. В восьми случаях победу праздновали армейцы, пять раз была зафиксирована ничья, и только один раз «Факел» победил — в мае 2000 года.

При этом в половине победных матчей ЦСКА выигрывал крупно — по два 5:1 и 4:1.

0:20

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Факел»

Игру ЦСКА — «Факел» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

0:15

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Факел»

Матч ЦСКА — «Факел» состоится в субботу, 15 августа, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16.15 мск

0:10

В субботу, 15 августа, в 4-м туре Премьер-лиги ЦСКА примет «Факел».

ЦСКА (5 очков) занимает шестое место в таблице чемпионата после трех туров, у «Факела» пока только одно очко и 15-е место.

Армейцы провели три домашних матча, в которых одержали только одну победу: в первом туре над «Балтикой» (2:1), затем они дважды сыграли вничью — с «Крыльями Советов» (1:1) и «Ростовом» (0:0).

«Факел» после возвращения в РПЛ начал с двух поражений — от махачкалинского «Динамо» дома (1:2) и от «Краснодара» в гостях (2:3). После этого воронежцы дома сыграли вничью с «Ахматом» (0:0).

Примечательно, что команды сыграли 14 матчей в элитном дивизионе — «Факел» победил только в одном.

Главный арбитр субботней встречи — Инал Танашев, ВАР — Ян Бобровский.

«СЭ» будет подробно следить за матчем ЦСКА — «Факел». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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