«Локомотив» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

«Локомотив» на выезде сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 4-го тура чемпионата России — 1:1.

На 3-й минуте Алексей Батраков вывел гостей вперед. На 62-й Андрей Касаджиков через минуту после выхода на замену сравнял счет. На 69-й минуте Касаджиков не смог реализовать пенальти, который главный арбитр Антон Фролов назначил после того, как вратарь железнодорожников Илья Лантратов в собственной штрафной сбил Дамиана Пуэблу.

«Оренбург» набрал 5 очков и сохраняет седьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» на старте сезона продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до пяти матчей и с 3 очками располагается на 12-й позиции в РПЛ.

Следующий матч в чемпионате московская команда проведет 22 августа против ЦСКА, а оренбуржцы в этот же день сыграют с «Факелом».