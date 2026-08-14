«Оренбург» — «Локомотив»: Фролов после вмешательства ВАР отменил гол Пуэблы

Главный арбитр матча 4-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» Антон Фролов отменил гол в ворота железнодорожников в добавленное к первому тайму время.

На 45+2-й минуте отличился Дамиан Пуэбла. Однако после вмешательства ВАР и просмотра повторов Фролов объявил об отмене гола из-за игры рукой Гедеона Гузины. Счет в матче по-прежнему 1:0 в пользу московской команды.

Игра проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.