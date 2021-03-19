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«Промес не готов, это игрок эпизода». Орлов — о чемпионской гонке в РПЛ

Виталий Айрапетов
Виталий Айрапетов
Корреспондент
Сегодня, 14:10
18 марта. Москва. «Спартак» — «Урал» — 5:1. Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18 марта. Москва. «Спартак» — «Урал» — 5:1. Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в чемпионате России.
18&nbsp;марта. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; 5:1. Красно-белые занимают второе место в&nbsp;РПЛ.«Зенит» — чемпион? «Спартак» не согласен

О борьбе за титул

— Почему вы считаете, что только «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство? — начал Орлов. — А «Локомотив»? Нет, нет, пока рано делать такие выводы. Красно-белые действительно сейчас на ходу. Молодцы. Значит, великолепно провели предсезонные сборы. Бегут хорошо! Но ведь еще и «Динамо» показывает замечательную игру. Нас ждет очень интересная концовка. Многие команды бьются, отбирают очки. Всем лидерам будет непросто, одним словом.

О молодых игроках «Динамо»

Я бы выделил бело-голубых. Очень мне нравится их молодые перспективные ребята. Тюкавин потрясающе сыграл против «Краснодара». Захарян — это просто фантастика какая-то! Удивительный талант. Он же все умеет на поле. Буквально все. И пас отдает, и бежит, и бьет, и видит поле. А ему всего 17 лет. За последние 30 лет я таких талантов не видел! Он же еще и физически здорово развит. Того же Аршавина поначалу хватало на один тайм. А Захарян действительно мощный от природы. Крепыш. Значит, есть у нас в футболе приток молодежи. Так что надежда не умерла. Меня это очень радует!

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Вендел принимает поздравления от&nbsp;одноклубников после гола.Семак добавил деталь в свою схему 4-4-2. Теперь Вендел и Кузяев в огне

О «Зените»

«Зенит» потихоньку обретает себя. Нужно отдать должное Семаку. После невзрачного старта тренерский штаб сумел привести игроков в порядок. Ведь нужно признать, что сразу после сборов футболисты были разобраны. Что-то, значит, не получилось с предсезонкой. В итоге вылетели из Кубка, проиграв Туле... Да, можно ссылаться и на объективные причины. Коронавирус у ряда игроков и так далее. Однако, как говорится, счет на табло. А «Спартак» и «Динамо», как я вам уже заметил, сразу же понеслись! «Рубин» и «Локомотив» также подошли к рестарту чемпионата во всеоружии. Матч с ЦСКА показал, что питерцы встали на ноги. Ребята держат высокий темп все 90 минут. Тот же Дзюба уже стал смещаться на фланги, больше давить на защитников, двигаться.

17&nbsp;марта. Москва. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Вендел забивает второй гол в&nbsp;ворота армейцев.Время Дзюбы уходит. Вендел — новый герой Питера

О прогрессе Вендела

Вендел сыграл прилично. Но здесь многое зависит еще и от партнеров. Когда Малком поправится, «Зенит» вообще здорово прибавит. Именно бразильца я считаю движущей силой. Против ЦСКА Вендел играл под нападающим, его освободили от оборонительной работы. И здесь нужно признать, что в матче с армейцами очень эффективно сыграли Барриос и Оздоев. Они же, по сути, выключили из игры Влашича, который считается одним из лучших в РПЛ. Однако его постоянно накрывали, не давали ему развернуться.

Но в целом я не понял тактики ЦСКА. Почему в опорной зоне вышли Обляков и Ахметов? Они под это не заточены, это атакующие ребята. Ну не умеют они мяч отбирать без нарушения правил! В итоге Ахметова удалили.

О «Локомотиве»

Считаю, железнодорожники сделали очень удачное приобретение в лице центрального защитника Пабло. Надежный, с сильными качествами. Он же спас свою команду в игре с «Уфой». С отбором у него все в порядке.

О Дзюбе и Соболеве

Дуэль Соболева и Дзюбы в сборной? Посмотрим. Спартаковец по-хорошему настырный, нацелен на борьбу. Правда, я на днях делал небольшое интервью с Валерием Газзаевым для программы «Футбольная столица». И мы оба пришли к выводу, что динамовский нападающий Грулев сейчас интереснее и Дзюбы, и Соболева. Почему? Он быстрее, маневреннее, универсальнее. Может действовать и в центре, и на фланге. Да вообще по всему фронту атаки! Конечно, ему нужны еще соответствующие партнеры. Но талант, безусловно, виден. Он очень современный форвард!

Конечно, Соболев и Дзюба пока больше забивают, но они не такие скоростные в силу своих антропометрических данных. Вот за Грулевым я бы пристальнее понаблюдал. Дзюбу уже изучили в нашем чемпионате, ему все тяжелее и тяжелее удивлять. Григалава его закрыл. Однако, конечно, рано списывать Артема со счетов! Хорошо, что он в сборной. Здорово, что появилась конкуренция в лице Соболева. И все-таки, на мой взгляд, будущее за форвардами более комбинационного плана — юркими, как катера. Скорость, помноженная на технику — вот главный козырь.

Еще посмотрим, как Соболев проявит себя в сборной. Почему Дзюба стал лидером национальной команды на чемпионате мира? Он же сзади тоже как отрабатывал! Помогал защитникам, приходил на стандарты. Пахал! Способен ли так же играть спартаковец?

Квинси Промес.Промес провел крутой матч с «Краснодаром». Как Тедеско вписал новичка в прошлогоднюю схему

О Промесе

Я не разделяю восторгов по поводу Промеса. Он меня пока не впечатляет. Не готов... Шикарный гол «Уралу»? Да, красиво исполнил. Но в матче с «Уралом». А «Спартак», я так понимаю, собирается играть в Лиге чемпионов. Квинси же не отрабатывает сзади, в обороне! У него просто сил не хватает. Может сверкнуть в эпизоде и опять затихает. В РПЛ он, пожалуй, будет полезен. Но, например, когда Понсе вышел на замену в матче с «Динамо», он выглядел предпочтительнее Промеса. Сразу моменты у него появились. И, кстати, Газзаев справедливо заметил: если бы Понсе играл с первой минуты, «Спартак» бы забил больше. Скорость, открывания — на другом уровне.

Не уверен, что Промес наберет форму. Плюс смущает, что его судебное разбирательство не закончено. А вдруг его вызовут в Голландию... Нет, Промес пока всего лишь игрок эпизода. Его можно сравнить с Рондоном. Венесуэлец тоже способен забить, но в целом выпадает из игры армейцев.

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