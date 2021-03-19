Известный телекомментатор Геннадий Орлов — о последних событиях в чемпионате России.

О борьбе за титул

— Почему вы считаете, что только «Зенит» и «Спартак» разыграют чемпионство? — начал Орлов. — А «Локомотив»? Нет, нет, пока рано делать такие выводы. Красно-белые действительно сейчас на ходу. Молодцы. Значит, великолепно провели предсезонные сборы. Бегут хорошо! Но ведь еще и «Динамо» показывает замечательную игру. Нас ждет очень интересная концовка. Многие команды бьются, отбирают очки. Всем лидерам будет непросто, одним словом.

О молодых игроках «Динамо»

Я бы выделил бело-голубых. Очень мне нравится их молодые перспективные ребята. Тюкавин потрясающе сыграл против «Краснодара». Захарян — это просто фантастика какая-то! Удивительный талант. Он же все умеет на поле. Буквально все. И пас отдает, и бежит, и бьет, и видит поле. А ему всего 17 лет. За последние 30 лет я таких талантов не видел! Он же еще и физически здорово развит. Того же Аршавина поначалу хватало на один тайм. А Захарян действительно мощный от природы. Крепыш. Значит, есть у нас в футболе приток молодежи. Так что надежда не умерла. Меня это очень радует!

О «Зените»

«Зенит» потихоньку обретает себя. Нужно отдать должное Семаку. После невзрачного старта тренерский штаб сумел привести игроков в порядок. Ведь нужно признать, что сразу после сборов футболисты были разобраны. Что-то, значит, не получилось с предсезонкой. В итоге вылетели из Кубка, проиграв Туле... Да, можно ссылаться и на объективные причины. Коронавирус у ряда игроков и так далее. Однако, как говорится, счет на табло. А «Спартак» и «Динамо», как я вам уже заметил, сразу же понеслись! «Рубин» и «Локомотив» также подошли к рестарту чемпионата во всеоружии. Матч с ЦСКА показал, что питерцы встали на ноги. Ребята держат высокий темп все 90 минут. Тот же Дзюба уже стал смещаться на фланги, больше давить на защитников, двигаться.

О прогрессе Вендела

Вендел сыграл прилично. Но здесь многое зависит еще и от партнеров. Когда Малком поправится, «Зенит» вообще здорово прибавит. Именно бразильца я считаю движущей силой. Против ЦСКА Вендел играл под нападающим, его освободили от оборонительной работы. И здесь нужно признать, что в матче с армейцами очень эффективно сыграли Барриос и Оздоев. Они же, по сути, выключили из игры Влашича, который считается одним из лучших в РПЛ. Однако его постоянно накрывали, не давали ему развернуться.

Но в целом я не понял тактики ЦСКА. Почему в опорной зоне вышли Обляков и Ахметов? Они под это не заточены, это атакующие ребята. Ну не умеют они мяч отбирать без нарушения правил! В итоге Ахметова удалили.

О «Локомотиве»

Считаю, железнодорожники сделали очень удачное приобретение в лице центрального защитника Пабло. Надежный, с сильными качествами. Он же спас свою команду в игре с «Уфой». С отбором у него все в порядке.

О Дзюбе и Соболеве

Дуэль Соболева и Дзюбы в сборной? Посмотрим. Спартаковец по-хорошему настырный, нацелен на борьбу. Правда, я на днях делал небольшое интервью с Валерием Газзаевым для программы «Футбольная столица». И мы оба пришли к выводу, что динамовский нападающий Грулев сейчас интереснее и Дзюбы, и Соболева. Почему? Он быстрее, маневреннее, универсальнее. Может действовать и в центре, и на фланге. Да вообще по всему фронту атаки! Конечно, ему нужны еще соответствующие партнеры. Но талант, безусловно, виден. Он очень современный форвард!

Конечно, Соболев и Дзюба пока больше забивают, но они не такие скоростные в силу своих антропометрических данных. Вот за Грулевым я бы пристальнее понаблюдал. Дзюбу уже изучили в нашем чемпионате, ему все тяжелее и тяжелее удивлять. Григалава его закрыл. Однако, конечно, рано списывать Артема со счетов! Хорошо, что он в сборной. Здорово, что появилась конкуренция в лице Соболева. И все-таки, на мой взгляд, будущее за форвардами более комбинационного плана — юркими, как катера. Скорость, помноженная на технику — вот главный козырь.

Еще посмотрим, как Соболев проявит себя в сборной. Почему Дзюба стал лидером национальной команды на чемпионате мира? Он же сзади тоже как отрабатывал! Помогал защитникам, приходил на стандарты. Пахал! Способен ли так же играть спартаковец?

О Промесе

Я не разделяю восторгов по поводу Промеса. Он меня пока не впечатляет. Не готов... Шикарный гол «Уралу»? Да, красиво исполнил. Но в матче с «Уралом». А «Спартак», я так понимаю, собирается играть в Лиге чемпионов. Квинси же не отрабатывает сзади, в обороне! У него просто сил не хватает. Может сверкнуть в эпизоде и опять затихает. В РПЛ он, пожалуй, будет полезен. Но, например, когда Понсе вышел на замену в матче с «Динамо», он выглядел предпочтительнее Промеса. Сразу моменты у него появились. И, кстати, Газзаев справедливо заметил: если бы Понсе играл с первой минуты, «Спартак» бы забил больше. Скорость, открывания — на другом уровне.

Не уверен, что Промес наберет форму. Плюс смущает, что его судебное разбирательство не закончено. А вдруг его вызовут в Голландию... Нет, Промес пока всего лишь игрок эпизода. Его можно сравнить с Рондоном. Венесуэлец тоже способен забить, но в целом выпадает из игры армейцев.