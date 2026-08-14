Рыбакина проиграла Свентек в финале турнира в Торонто

Польская теннисистка Ига Свентек переиграла Елену Рыбакину из Казахстана в матче финала турнира в Торонто — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. 25-летняя полячка ни разу не подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-пойнтов (из 2).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 7 433 076 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Ига Свентек (Польша, 7) — Елена Рыбакина (Казахстан, 2) — 6:2, 6:3