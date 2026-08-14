«Зенит» объявил о переходе Дркушича в «Эспаньол» на правах аренды

Защитник «Зенита» Ваня Дркушич продолжит карьеру в «Эспаньоле» на правах аренды, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение об аренде 26-летнего словенца рассчитано до конца сезона-2026/27.

Дркушич является игроком «Зенита» с 2024 года. За это время он провел за петербургский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

В сезоне-2024/25 защитник играл на правах аренды за «Црвену Звезду».