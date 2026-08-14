Мостовой о возможном трансфере Андрея Мостового в «Краснодар»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе хавбека «Зенита» Андрея Мостового в «Краснодар».

«В последнее время мы видим, что он не играет. А он обязан играть, потому что хороший футболист. В «Краснодар» будет здорово, но фамилия обязывает в «Спартак»! Хотя там тоже конкуренция хорошая: Маркиньос, Солари. Но в «Краснодар» переход одобряю», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее об интересе «Краснодара» и «Динамо» к 28-летнему игроку сообщал инсайдер Иван Карпов. По информации источника, петербуржцы приняли решение об уходе вингера из команды и запросят за трансфер около 6 миллионов евро.

Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В этом сезоне он дважды выходил на поле и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца июня 2027 года.