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Сорокин рассказал, на кого в Китае похожи фанаты «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Чэнду Жунчэн» Егор Сорокин в интервью «СЭ» сравнил фанатов клуба с болельщиками «Спартака».

— Константина Тюкавина во время поездки в Китай узнал лишь один полицейский. А тебя?

— Меня в Чэнду узнают очень часто. Хоть в центре города — подойдут, сфотографируются. И не из-за того, что европеец, а именно потому, что играю за клуб этого города.

После тренировки, когда мы приезжаем в отель, там специально огораживают проход от лифта до ресторана — и вдоль этих ограждений собирается весь отель: люди просят автографы, фото. И так на каждой игре, где бы мы ни были. У «Чэнду», думаю, одна из самых больших фанатских баз в лиге — что-то вроде нашего «Спартака». Особенно по накалу поддержки.

— Тогда на кого по духу похожи фанаты ЦСКА?

— Здесь везде болеют классно, почти на всех стадионах аншлаги — за исключением, может, трех команд. Да и там не то чтобы совсем пусто.

Егор Сорокин.«В Казахстане такое было, когда приехал «Реал», а здесь — каждую игру!» Сорокин — о Китае, Слуцком и Мбаппе

«Чэнду Жунчэн» с 51 очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Китая. 6 сентября команда на выезде сыграет с «Хэнанем» в 26-м туре.

Полное интервью Сорокина читайте на сайте «СЭ».

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Егор Сорокин
Константин Тюкавин
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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