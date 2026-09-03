«Мачва» арендовала защитника «Рубина» Дрезгича

«Рубин» объявил о переходе защитника «Рубина» Уроша Дрезгича в сербскую «Мачву» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца 2026 года.

23-летний серб был в составе «Рубина» с сентября 2023 года. Его контракт с российским клубом действует до 30 июня 2027 года.

Футболист пропустил последние 2 сезона из-за травмы колена. В общей сложности он сыграл за «Рубин» только 2 матча.