Брифинг Сергея Прядкина.

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин ответил на вопросы журналистов накануне старта нового сезона.

По реформам направили письмо с вопросами от клубов

— Сезон стартует уже на этой неделе, а до сих пор не известно, как будут пускать зрителей и журналистов на стадионы.

— В преддверии старта сезона мы снова послали циркулярное письмо в клубы о необходимости соблюдать все постановления, связанные с коронавирусными ограничениями. Говоря коротко, каждый субъект по допуску на свои матчи принимает решения на основе постановления главных врачей и высших инстанций своего региона.

— Ваше мнение о реформах, которые предлагает Hypercube?

— Мы согласны с РФС, что пора двигаться вперед. Хочу отметить, что у нас уже были до этого обсуждения по изменению формата. Также важно отметить, что представленные форматы основаны в том числе на совместной работе с клубами. Прежде чем принять какой-либо проект, клубы обратились с просьбой запросить полное исследование, есть ряд вопросов. Как придет ответ, мы разошлем клубам и совместно подробно все рассмотрим на общем собрании, которое состоится где-то в период с 10 по 20 августа. Потом отправим все материалы в РФС. Реформы охватывают весь профессиональный футбол России. Пока не знаем, какую структуру поддержим. Нам видится подходящим самый обсуждаемый вариант.

— Что вы думаете о мнении, что иностранные специалисты не понимают в достаточной степени все особенности российских условий?

— Одному мне трудно давать оценку. Уполномоченные сотрудники лиги и клубов взаимодействовали с голландцами. Те материалы, которые были нам представлены на исполкоме, показывают глубокую проработку вопроса. Нет сомнений, что Hypercube профессионально подошел к разработке реформ. Но повторюсь: у нас пока есть некоторые вопросы, которые мы и задали. Однако мы не ставим это в противовес, наоборот, мы поддерживаем изменения и хотим подробно разобраться.

— Помогут ли реформы повысить уровень футбола?

— Здесь важно экономическое развитие. Россия состоит не только из топовых клубов, региональные лиги тоже нужно поддерживать. Если рассматривать вкупе развитие футбола, этот проект достаточно реализуем и перспективен. Но это мнение. А нам нужно провести аналитику и узнать позиции региональных клубов. Двигаться надо в любом случае. Президент РФС поставил задачу по увеличению игровой практики клубов. Голландцы пошли глубже и охватили весь профессиональный футбол в стране. С РФС отработаем все варианты, чтобы формат был выгоден для всех. Клубы в связи с экономической повесткой понимают, что нам нужно меняться. У идей реформ появляется все больше сторонников. Наверное, повлияли и результаты сборной. Мы живем в достаточно жестком графике структуры календаря. В голландских вариантах не представлены окна для Кубка России. Есть и другие нюансы. Необходимо досконально все изучить. Еще раз повторюсь: нам нужно выслушать клубы и выдвинуть уже общую позицию.

— У голландцев есть предложение с проведением финала Кубка России в феврале. Возможно ли такое?

— Это как раз один из вопросов, который задают клубы. Обсудим это с нашими клубами, клубами РПЛ. Нужно комплексное изучение.

Обратились к РФС по поводу лицензирования «Нижнего Новгорода» с долгами

— Что будет с лимитом на легионеров?

— Окончательную позицию по лимиту мы выскажем после консультации с клубами. Многие из них, как известно, за отмену. Но тут нужно смотреть в комплексе, включая развитие детско-юношеского футбола. Пока мне некорректно здесь что-то говорить, нужно обсудить со всеми клубами лиги. Но предложения голландцев по стимулированию в этой области можно рассматривать. На этот вопрос ответим уже после общего собрания.

— Держите ли вы на контроле ситуацию с долгами и поиском генерального спонсора для «Нижнего Новгорода»?

— Для нас тоже было неожиданно, когда появилось обращение к министру спорта по ситуации «Нижнего Новгорода». Мы держим ситуацию на контроле, недавно обсуждали все в РФС. Обеспокоенности пока нет. При лицензировании все гарантии были даны. После опыта «Тамбова» РФС жестко подошел к процедуре лицензирования. У нас есть только обеспокоенность, что это оказалось в СМИ.

— Как они вообще с долгами прошли лицензирование для участия в РПЛ?

— В пятницу мы собирались в РФС. Я задал вопрос лицензионному органу, откуда долги. Там по премиальным. Пока есть информация, что в августе и сентябре они все выплатят. Поэтому никакого предупреждения «Нижнему Новгороду» мы не выписываем. Не думаю, что там есть проблемы с средствами для выступления в чемпионате.

— Какова сейчас ситуация с тендером по продаже медиаправ?

— Рабочая группа по медиаправам работает регулярно с конца прошлого года. Встречаемся со многими будущими партнерами или теми, кто желает ими стать. Работа проведена большая. Думаю, эффект от нее будет виден.

— Интерес по медиаправам большой, этот рынок стремительно развивается, — добавил коммерческий директор лиги Павел Суворов. — О конкретном списке участников тендера говорить рано, мы хотим более детально все изучить и с этими материалами выйти на тендер. Не совсем корректно говорить об ожидаемых суммах, это скажет рынок. Пока не можем сказать по формату тендера, но, наверное, установим какую-то минимальную сумму. Тендер и проводится для объективной оценки суммы. Но могу сказать, что конкуренция есть и новая сумма продажи медиаправ будет значительно выше нынешней.

— Правда, что лига может прекратить свое существование в нынешнем виде, если не будет продлен договор с РФС, который истекает через год? — вопрос Суворову.

— У нас есть договор, в котором прописано, что, если мы не провели чемпионат России, права у нас могут быть отозваны. Но если мы никаких нарушений не сделали, договор автоматически продлевается на четыре года. Впервые слышу, что премьер-лига изживает себя или не изживает. У нас хорошие отношения с РФС, если бы что-то было, я бы это знал. Уверен, что договор будет продлен.

Пивные бренды здорово помогли бы клубам финансами

— Планируете ли вы внедрять систему Fan ID? — вопрос Прядкину.

— В обязательной идентификации мы участвовать не будем, это деятельность государства. Дюков запускал на основе клубов РПЛ эксперимент с добровольной идентификацией, что мы сейчас и испытываем.

— Участвует ли как-то РПЛ в вопросе возвращения пива на стадионы?

— Мы участвовали в лоббировании привлечения пивных брендов к нашим клубам. Плюс у некоторых клубов есть люди, которые имеют нужные связи в этом. На определенном этапе зашли далеко, но потом началась пауза. Наверное, это было связано с лоббированием других интересов. Мы с РФС накануне эту тему изучали. Пивные компании здорово помогли бы финансово нашим клубами. До этого нам уже здорово помогло сотрудничество с букмекерами.

— Кого вы обсуждали с коллегами на заседании исполкома РФС, кроме Доменико Тедеско?

— Никого. Как только будет какое-то решение, РФС это вынесет на обсуждение на исполкоме.

— Кого бы вы хотели видеть на посту главного тренера сборной — иностранца или российского специалиста?

— Я за того, кто принесет пользу.