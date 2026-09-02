«Спартак» одержал волевую победу над «Родиной» в кубковом матче, Солари сделал дубль

«Спартак» на своем поле обыграл «Родину» в матче третьего тура Пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:1.

На 31-й минуте счет открыли гости — отличился Иван Тимошенко, реализовав пенальти. Спустя четыре минуты хозяева сравняли счет — Роман Зобнин забил после выхода один на один, результативной передачей отметился Мирлинд Даку. Во втором тайме дубль сделал Пабло Солари, которому ассистировали Манфред Угальде и Данила Пруцев.

«Спартак» набрал 7 очков и лидирует в таблице группы A. «Родина» с 3 очками — на последней строчке.

В следующем кубковом матче «Спартак» сыграет с «Родиной» в гостях 15 октября.