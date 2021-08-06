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«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина»

16:04
Денис Макаров. Фото ФК «Динамо»
Денис Макаров. Фото ФК «Динамо»
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Полузащитник Денис Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо», сообщает сайт московского клуба. Бело-голубые подписали с 23-летним российским футболистом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей за «Рубин», забил 9 голов и сделал две результативные передачи. Макаров был вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020, но не сыграл на турнире.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 4 миллиона евро.

«Динамо» и «Рубин» представили переход игрока в стиле популярного YouTube шоу «Что было дальше?» Одним из участников юмористического проекта является комик Илья Макаров.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/

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