«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина»

Полузащитник Денис Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо», сообщает сайт московского клуба. Бело-голубые подписали с 23-летним российским футболистом пятилетний контракт.

В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей за «Рубин», забил 9 голов и сделал две результативные передачи. Макаров был вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020, но не сыграл на турнире.

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 4 миллиона евро.

«Динамо» и «Рубин» представили переход игрока в стиле популярного YouTube шоу «Что было дальше?» Одним из участников юмористического проекта является комик Илья Макаров.