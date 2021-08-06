«Динамо» объявило о переходе Макарова из «Рубина»
16:04
Полузащитник Денис Макаров перешел из «Рубина» в «Динамо», сообщает сайт московского клуба. Бело-голубые подписали с 23-летним российским футболистом пятилетний контракт.
В прошлом сезоне полузащитник провел 30 матчей за «Рубин», забил 9 голов и сделал две результативные передачи. Макаров был вызван в сборную России на чемпионат Европы-2020, но не сыграл на турнире.
Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 4 миллиона евро.
?#ДальшеБудетКруче https://t.co/DZsaVxTj7G pic.twitter.com/lMZyCCKlTr— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) August 6, 2021
«Динамо» и «Рубин» представили переход игрока в стиле популярного YouTube шоу «Что было дальше?» Одним из участников юмористического проекта является комик Илья Макаров.
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