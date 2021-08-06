«Локомотив» потерял очки в Уфе. И Баринова перед игрой с «Зенитом»

Железнодорожники в меньшинстве ушли от поражения в выездном матче с «Уфой»

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур

«Уфа» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Иванов, 45 — с пенальти (1:0). Лисакович, 73 (1:1).

«Уфа»: Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Бауэр, Иванов, Кротов (Голубев, 70), Камилов (Саплинов, 70), Мрзляк (Бизоза, 90+2), Агаларов (Никитин, 90+1), Касинтура (Алиев, 80).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Рыбус, Пабло, Сильянов (Едвай, 46), Баринов, Жемалетдинов (Живоглядов, 67), Рыбчинский (Миранчук, 74), Куликов, Магкеев, Смолов (Зе Луиш, 74), Камано (Лисакович, 66).

Предупреждения: Камилов, 15. Баринов, 22. Касинтура, 45+3. Пабло, 58. Агаларов, 64. Магкеев, 66. Зе Луиш, 88. Голубев, 90+4.

Удаление: Баринов, 45+6.

Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Образко, Ширяев (оба — Ставрополь).

ВАР: Турбин (Дмитров). Стипиди (Краснодар).

6 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».

«Локомотив» в последнее время существует как будто в двух измерениях. Один «Локо» — активный в кабинетах, но не совсем понятный в медиапространстве. А другой — на поле. Выстроенная Марко Николичем команда здорово начала сезон, одержав две волевые победы. Но теперь «Локо» нужно привыкать жить по-новому — без Гжегожа Крыховяка ключевого игрока последних сезонов, переговоры по которому с «Краснодаром» шли за спиной футболиста.

Матч с «Уфой» изначально не виделся большой проблемой для «Локо». И начиналось все обнадеживающе для москвичей: в самом начале отличный момент упустил Рифат Жемалетдинов, пальнувший над перекладиной из отличной позиции. Не случайно на экране тут же появился помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко, прибывший в Уфу смотреть кандидатов. Жемалетдинов, безусловно, в их числе — он здорово начал чемпионат. Как и Дмитрий Баринов, который стал антигероем этой встречи.

Игра «Локомотиву» вроде бы давалась, но ни одного удара в створ ворот красно-зеленые в первом тайме не нанесли. И в какой-то момент закралась мысль, что в центре действительно не хватает Крыховяка. «Уфа», как и в предыдущих встречах с ЦСКА и «Динамо», смотрелась неплохо, хотя очков команде в двух первых турах это не принесло. Ближе к перерыву хозяева перехватили инициативу, и в компенсированное время случился главный момент этого матча: Баринов в собственной штрафной сфолил на Мрзляке, арбитр Иван Сиденков посмотрел повтор и выписал «Локо» двойное наказание. Баринов получил вторую желтую, а Олег Иванов уверенно реализовал 11-метровый.

? Баринов натворил дел. Привез пенальти и схватил красную на последней минуте тайма.



Иванов — наказал. pic.twitter.com/a7zbq2kkOW — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 6, 2021

Удаление Баринова стало проблемой для «Локо» не только сейчас и здесь, в Уфе. Полузащитник пропустит следующий тур, в котором красно-зеленым играть с «Зенитом». Что значительно усложнит для Николича решение проблемы в центре, вызванной внезапной продажей Крыховяка.

Впрочем, отыгрываться для «Локомотива» — это привычная в этом сезоне задача. Удалось уйти от поражения и в третьем туре подряд, даже в меньшинстве. Счет за 15 минут до конца классным ударом в дальний угол сравнял вышедший на замену Виталий Лисакович.

Лисакович классно положил издали. Такой гол нужно пересмотреть минимум три раза ?? pic.twitter.com/gcuWF4z8T3 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 6, 2021

Но «Уфа» упустила победу совсем не в этом моменте. В середине тайма хозяева с интервалом в минуту создали два убойных момента, но решить игру не сумели. Сначала Гильерме среагировал на удар c близкого расстояния, а затем Вячеслав Кротов взял игру на себя при выходе два в один и не попал в ворота. В концовке хозяева прилично насели на ворота Гильерме, но вернуть победный счет не сумели.

КАК? КАААААААК? КАААААААААК ТЫ НЕ ЗАБИЛ? pic.twitter.com/Ze4MvijBfV — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 6, 2021

«Локомотив» потерял первые очки в сезоне, «Уфа» набрала первое очко. «Локомотив» находится в разгаре перестройки с трудно на данный момент прогнозируемыми последствиями, перспективы «Уфы», испытывающей серьезные финансовые проблемы, более прозрачны — ничего хорошего там ждать не стоит. Хотя по игре команда выглядит очень даже неплохо. В общем, в нашем футболе достаточно интересных сюжетов и без затмившей все вокруг телеграмной войны в «Спартаке».