«Урал» арендовал защитника «Краснодара» Стежко

«Краснодар» объявил об аренде защитника команды Виталия Стежко «Уралом». Срок арендного соглашения истекает 30 июня 2027 года.

29-летний футболист — выпускник академии «Краснодара». За основную команду «быков» он сыграл в 5 матчах, а за «Краснодар-2» — в 111 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Стежко с «Краснодаром» действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 400 тысяч евро.