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«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
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Сегодня, 00:55
1 июля 2018 года. Москва. Игорь Акинфеев выводит сборную России в четвертьфинал ЧМ-2018 двумя сейвами в серии послематчевых пенальти в матче Россия — Испания. Фото Александр Федоров, «СЭ»
1 июля 2018 года. Москва. Игорь Акинфеев выводит сборную России в четвертьфинал ЧМ-2018 двумя сейвами в серии послематчевых пенальти в матче Россия — Испания. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:
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«Мы стоим на одном месте...»

— О чем ты думал, когда смотрел матч против Дании?

— Смотрел, думал о хорошем — мало ли, вдруг что-то случится? Но, к сожалению, не сложилось. Тяжело бывает в такие моменты. Грустно, что на таких праздниках мы всегда оказываемся непонятно где...

— А почему мы все время непонятно где?

— В любом случае, Евро — праздник для болельщиков. Я всегда говорил, что если актер плохой, то на него не будут ходить зрители. Поэтому... Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Но не можем почему-то прибавить в футболе. Получается, что стоим на одном уровне, одном месте.

— Почему болельщики не встречали сборную в аэропорту?

— Поверь мне, когда я приехал после чемпионата мира из Бразилии, меня очень многие встречали... (смех в студии). Чушь это все, что сборную не поддерживают. Футбол у нас любят, любят сборную. Но я как адекватный человек понимаю: главное в спорте — результат, победы. Когда ты слабый, ущербный, тебе никто руку не протянет... Я вспоминаю, что было после Бразилии и Франции и что было после матча с Испанией. От любви до ненависти один шаг. Все определяет результат.

Что говорят о&nbsp;провале команды Станислава Черчесова на&nbsp;Евро-2020.«Это унижение для всего нашего футбола». Что говорят о провале России на Евро-2020

О проблеме российского футбола

— Знаете, у нас очень много лозунгов и девизов в последнее время. Очень много. Все рассказывают, начиная от депутатов Госдумы, как нужно что-то поменять. Но никто ничего не делает! Нет программы развития детского футбола. Говорят, что мы построили поля. Ну и дальше-то чего? Вы эти поля сдаете кому-то в аренду. И там мужики пузатые бегают за 200 долларов. И все. Вот вам и развитие нашего футбола. Построили новые стадионы. А кто на них играет? «Тамбов»? Наигрались уже...

— Игорь, согласись, проиграть можно по-разному. Венгрия тоже не вышла из группы, зато билась в каждом матче, ее полюбили болельщики. Или Шотландия. Почему мы так не можем? Чего нам не хватает?

— Слушайте, вы меня сейчас превращаете в эксперта, пытаете меня серьезными вопросами. Ребята, я не в сборной. Самое главное, когда проигрывает сборная, я говорю: посмотрите, там про Акинфеева ничего не пишут? Потому что в случае поражений ЦСКА или сборной всегда виноват Акинфеев.

— Ты виноват, что не вернулся в сборную, — заметил Константин Генич.

— Кость, ну подожди. Давай заканчивай. Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как ты.

— А если бы ты играл на Евро...

— Сто процентов — было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары — были бы такие же голы. Удивлен ли я, что Россия стала четвертой? Это не удивительно, это грустно. После такого чемпионата мира... Говорят, что Лига наций была провальная, но, по-моему, провальными были 1-2 матча, а в остальном все было нормально.

О разговоре с Черчесовым

— Станислав Саламович звонил и просил не то чтобы вернуться в сборную, а узнал мое мнение, готов я или не нет. Я сказал честно, что у меня приоритет — семья, больше времени я хочу проводить с ней. Все те годы, когда я был одинок, можно сказать, у меня были сборы, тренировки, турниры и все остальное. Нелепые голы, красивые сейвы. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен.

16&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Финляндия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 0:1. Станислав Черчесов, Дмитрий Баринов и&nbsp;Магомед Оздоев (слева направо).«Я же не с улицы вратаря взял». Черчесов — о Сафонове, прогрессе Миранчука и победе над финнами

О Сафонове и Шунине

— Мог ли Сафонов спасти нас в эпизоде с первым голом датчан?

— Там у датчанина получился очень классный удар. Со стороны очень легко судить. Мяч полетел с наклевом. И если бы Матвей выручил, это был бы суперсейв — как Руй Патриусиу отразил удар Погба в матче Португалия — Франция. Причем португальцу было легче, так как мяч летел по нормальной траектории. А здесь по восходящей и потом упал... На самом деле, очень тяжело было справиться с таким ударом. Я бы не стал здесь вообще рассматривать какие-то ошибки.

— А что скажешь о втором голе бельгийцев в ворота Шунина?

— Такое бывает, потому что подача идет с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты все равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал — ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника — он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол такое не прощает, надо до конца играть.

Сборная Италии в&nbsp;группе Евро-2020&nbsp;&mdash; три сухие победы.Сетка плей-офф Евро — запутанная и нелогичная. Придумали альтернативный вариант — там Италия играет с Украиной

О матче Швеция — Украина

— Очень интересно будет посмотреть матч Швеция — Украина. Я видел, как играют подопечные Шевченко, в какой футбол. Люди забивают красивые голы. Если они пройдут дальше, то вообще будут большие молодцы. Вратарь у них (Георгий Бущан — Прим. «СЭ»), мне кажется, вообще топовый. Украину может подстегнуть уже то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и теперь могут выдать свою лучшую игру. Шведы в этом турнире показали, что они поднялись, прибавили. Но хочется, чтобы скандинавы проиграли.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Италия
Австрия

П1

40%

1.53

ИТБ1 (1,5)

24%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.63
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Нидерланды
Чехия

П1

35%

1.70

Обе забьют - да

26%

1.85

Ф2 (+1)

16%

1.68
⚽ Футбол. Евро-2020. 1/8 финала
Бельгия
Португалия

П1

34%

2.50

Обе забьют - да

22%

1.94

X2

15%

1.60

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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