Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев стал гостем «Коммент.Шоу».

«Мы стоим на одном месте...»

— О чем ты думал, когда смотрел матч против Дании?

— Смотрел, думал о хорошем — мало ли, вдруг что-то случится? Но, к сожалению, не сложилось. Тяжело бывает в такие моменты. Грустно, что на таких праздниках мы всегда оказываемся непонятно где...

— А почему мы все время непонятно где?

— В любом случае, Евро — праздник для болельщиков. Я всегда говорил, что если актер плохой, то на него не будут ходить зрители. Поэтому... Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Но не можем почему-то прибавить в футболе. Получается, что стоим на одном уровне, одном месте.

— Почему болельщики не встречали сборную в аэропорту?

— Поверь мне, когда я приехал после чемпионата мира из Бразилии, меня очень многие встречали... (смех в студии). Чушь это все, что сборную не поддерживают. Футбол у нас любят, любят сборную. Но я как адекватный человек понимаю: главное в спорте — результат, победы. Когда ты слабый, ущербный, тебе никто руку не протянет... Я вспоминаю, что было после Бразилии и Франции и что было после матча с Испанией. От любви до ненависти один шаг. Все определяет результат.

О проблеме российского футбола

— Знаете, у нас очень много лозунгов и девизов в последнее время. Очень много. Все рассказывают, начиная от депутатов Госдумы, как нужно что-то поменять. Но никто ничего не делает! Нет программы развития детского футбола. Говорят, что мы построили поля. Ну и дальше-то чего? Вы эти поля сдаете кому-то в аренду. И там мужики пузатые бегают за 200 долларов. И все. Вот вам и развитие нашего футбола. Построили новые стадионы. А кто на них играет? «Тамбов»? Наигрались уже...

— Игорь, согласись, проиграть можно по-разному. Венгрия тоже не вышла из группы, зато билась в каждом матче, ее полюбили болельщики. Или Шотландия. Почему мы так не можем? Чего нам не хватает?

— Слушайте, вы меня сейчас превращаете в эксперта, пытаете меня серьезными вопросами. Ребята, я не в сборной. Самое главное, когда проигрывает сборная, я говорю: посмотрите, там про Акинфеева ничего не пишут? Потому что в случае поражений ЦСКА или сборной всегда виноват Акинфеев.

— Ты виноват, что не вернулся в сборную, — заметил Константин Генич.

— Кость, ну подожди. Давай заканчивай. Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как ты.

— А если бы ты играл на Евро...

— Сто процентов — было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары — были бы такие же голы. Удивлен ли я, что Россия стала четвертой? Это не удивительно, это грустно. После такого чемпионата мира... Говорят, что Лига наций была провальная, но, по-моему, провальными были 1-2 матча, а в остальном все было нормально.

О разговоре с Черчесовым

— Станислав Саламович звонил и просил не то чтобы вернуться в сборную, а узнал мое мнение, готов я или не нет. Я сказал честно, что у меня приоритет — семья, больше времени я хочу проводить с ней. Все те годы, когда я был одинок, можно сказать, у меня были сборы, тренировки, турниры и все остальное. Нелепые голы, красивые сейвы. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен.

О Сафонове и Шунине

— Мог ли Сафонов спасти нас в эпизоде с первым голом датчан?

— Там у датчанина получился очень классный удар. Со стороны очень легко судить. Мяч полетел с наклевом. И если бы Матвей выручил, это был бы суперсейв — как Руй Патриусиу отразил удар Погба в матче Португалия — Франция. Причем португальцу было легче, так как мяч летел по нормальной траектории. А здесь по восходящей и потом упал... На самом деле, очень тяжело было справиться с таким ударом. Я бы не стал здесь вообще рассматривать какие-то ошибки.

— А что скажешь о втором голе бельгийцев в ворота Шунина?

— Такое бывает, потому что подача идет с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты все равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал — ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника — он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол такое не прощает, надо до конца играть.

О матче Швеция — Украина

— Очень интересно будет посмотреть матч Швеция — Украина. Я видел, как играют подопечные Шевченко, в какой футбол. Люди забивают красивые голы. Если они пройдут дальше, то вообще будут большие молодцы. Вратарь у них (Георгий Бущан — Прим. «СЭ»), мне кажется, вообще топовый. Украину может подстегнуть уже то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и теперь могут выдать свою лучшую игру. Шведы в этом турнире показали, что они поднялись, прибавили. Но хочется, чтобы скандинавы проиграли.