«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
«Мы стоим на одном месте...»
— О чем ты думал, когда смотрел матч против Дании?
— Смотрел, думал о хорошем — мало ли, вдруг что-то случится? Но, к сожалению, не сложилось. Тяжело бывает в такие моменты. Грустно, что на таких праздниках мы всегда оказываемся непонятно где...
— А почему мы все время непонятно где?
— В любом случае, Евро — праздник для болельщиков. Я всегда говорил, что если актер плохой, то на него не будут ходить зрители. Поэтому... Видимо, мы не научились за это время... Хотя были хорошие моменты, я не спорю. Но не можем почему-то прибавить в футболе. Получается, что стоим на одном уровне, одном месте.
— Почему болельщики не встречали сборную в аэропорту?
— Поверь мне, когда я приехал после чемпионата мира из Бразилии, меня очень многие встречали... (смех в студии). Чушь это все, что сборную не поддерживают. Футбол у нас любят, любят сборную. Но я как адекватный человек понимаю: главное в спорте — результат, победы. Когда ты слабый, ущербный, тебе никто руку не протянет... Я вспоминаю, что было после Бразилии и Франции и что было после матча с Испанией. От любви до ненависти один шаг. Все определяет результат.
О проблеме российского футбола
— Знаете, у нас очень много лозунгов и девизов в последнее время. Очень много. Все рассказывают, начиная от депутатов Госдумы, как нужно что-то поменять. Но никто ничего не делает! Нет программы развития детского футбола. Говорят, что мы построили поля. Ну и дальше-то чего? Вы эти поля сдаете кому-то в аренду. И там мужики пузатые бегают за 200 долларов. И все. Вот вам и развитие нашего футбола. Построили новые стадионы. А кто на них играет? «Тамбов»? Наигрались уже...
— Игорь, согласись, проиграть можно по-разному. Венгрия тоже не вышла из группы, зато билась в каждом матче, ее полюбили болельщики. Или Шотландия. Почему мы так не можем? Чего нам не хватает?
— Слушайте, вы меня сейчас превращаете в эксперта, пытаете меня серьезными вопросами. Ребята, я не в сборной. Самое главное, когда проигрывает сборная, я говорю: посмотрите, там про Акинфеева ничего не пишут? Потому что в случае поражений ЦСКА или сборной всегда виноват Акинфеев.
— Ты виноват, что не вернулся в сборную, — заметил Константин Генич.
— Кость, ну подожди. Давай заканчивай. Если бы я вернулся, был бы таким же лысым, как ты.
— А если бы ты играл на Евро...
— Сто процентов — было бы то же самое. Чудес не бывает. Все было бы так же, ничего бы не изменилось. Если бы были такие же удары — были бы такие же голы. Удивлен ли я, что Россия стала четвертой? Это не удивительно, это грустно. После такого чемпионата мира... Говорят, что Лига наций была провальная, но, по-моему, провальными были 1-2 матча, а в остальном все было нормально.
О разговоре с Черчесовым
— Станислав Саламович звонил и просил не то чтобы вернуться в сборную, а узнал мое мнение, готов я или не нет. Я сказал честно, что у меня приоритет — семья, больше времени я хочу проводить с ней. Все те годы, когда я был одинок, можно сказать, у меня были сборы, тренировки, турниры и все остальное. Нелепые голы, красивые сейвы. Мы хорошо поговорили, он понял мою точку зрения, и на этом разговор был прекращен.
О Сафонове и Шунине
— Мог ли Сафонов спасти нас в эпизоде с первым голом датчан?
— Там у датчанина получился очень классный удар. Со стороны очень легко судить. Мяч полетел с наклевом. И если бы Матвей выручил, это был бы суперсейв — как Руй Патриусиу отразил удар Погба в матче Португалия — Франция. Причем португальцу было легче, так как мяч летел по нормальной траектории. А здесь по восходящей и потом упал... На самом деле, очень тяжело было справиться с таким ударом. Я бы не стал здесь вообще рассматривать какие-то ошибки.
— А что скажешь о втором голе бельгийцев в ворота Шунина?
— Такое бывает, потому что подача идет с края, летят игроки, которые якобы пытаются сыграть головой. Ты все равно стоишь до конца, и этот отскок очень сложно поймать. Если поймал — ты большой молодец, а если нет, то тебе приходится отбивать куда попало. Если посмотреть на нашего защитника — он отвернулся в другую сторону, смотрел в сторону трибун. Потом начал разворачиваться, а тут бельгиец добивает. Футбол такое не прощает, надо до конца играть.
О матче Швеция — Украина
— Очень интересно будет посмотреть матч Швеция — Украина. Я видел, как играют подопечные Шевченко, в какой футбол. Люди забивают красивые голы. Если они пройдут дальше, то вообще будут большие молодцы. Вратарь у них (Георгий Бущан — Прим. «СЭ»), мне кажется, вообще топовый. Украину может подстегнуть уже то, что они так на шару проскочили в плей-офф, и теперь могут выдать свою лучшую игру. Шведы в этом турнире показали, что они поднялись, прибавили. Но хочется, чтобы скандинавы проиграли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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