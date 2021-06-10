Лучшие таланты России: Захарян, Мухин, Пиняев и другие. Уникальный рейтинг «СЭ»

«СЭ» провел исследование по поводу лучших молодых российских игроков, рожденных в XXI веке.

В феврале известное на весь мир французское издание L'Equipe составило список из 50 самых одаренных игроков планеты, родившихся после 1 января 2001 года. В нем не оказалось ни одного российского футболиста. Мы решили, что это несправедливо, и сделали свой рейтинг, в который вошли 55 российских талантов — по пять на каждую позицию. Список составлен с помощью тренеров и функционеров, работающих в детско-юношеском футболе. Критерий у списка только один: игрок рожден 1 января 2001 года или позже. При этом он может быть футболистом любого российского или зарубежного клуба.

Сегодня «СЭ» публикует рейтинг самых перспективных игроков России.

Toп-50 российских талантов. Фото «СЭ»

1. Арсен Захарян

Дата рождения: 26 мая 2003

Клуб: «Динамо»

Школа/академия: «Крылья Советов»; «Динамо»

Амплуа: центральный полузащитник; атакующий полузащитник; правый полузащитник

Стоимость (по Transfermarkt): 4 миллиона евро

Единственный футболист, рожденный в XXI веке, которого в марте включили в заявку молодежной сборной России на групповой этап чемпионата Европы. Разница в возрасте между Захаряном и вторым самым младшим игроком команды (Наилем Умяровым) была три года.

Захаряну начали выдавать авансы очень давно. Он прошел школу родных «Крыльев Советов», весной 2017-го сверкнул на первенстве России в составе Академии имени Юрия Коноплева, а затем перебрался в «Динамо», хотя еще раньше от Арсена отказался «Зенит». В прошлом году британское издание The Guardian опубликовало рейтинг 60 самых талантливых игроков мира, в который вошел только один футболист из России — Захарян. Журналисты описали его так: «Изящный, двуногий, многогранный центральный хавбек, способный как перехватывать и подбирать мячи, так и создавать голевые моменты и завершать атаки».

Захарян не по годам умен, что выделяет его на фоне сверстников. Важно, что он проявляет лучшие качества в тяжелых играх. Лишнее доказательство — победный мяч в февральской игре РПЛ с «Ахматом» (первой в стартовом составе за «Динамо»), а также гол в ворота молодежной сборной Исландии на Евро. У Захаряна очень богатый набор плюсов. Минусом можно назвать только то, что он порой принимает слишком сложные решения — партнерам бывает неясна задумка Арсена, и ситуация требует сыграть попроще.

Добавим, что Захарян любит играть в середине поля, но Сандро Шварц порой использует его на правом фланге. «Динамо» очень долго вело переговоры о продлении контракта с хавбеком, но в феврале договоренность была достигнута. Плоды видны уже сейчас: весной у Арсена 3 гола и 4 результативные передачи в РПЛ, он подорожал на три с половиной миллиона и попал в расширенный список сборной России на Евро-2020.

2. Максим Мухин

Дата рождения: 4 ноября 2001

Клуб: ЦСКА

Школа/академия: Академия им. Коноплева

Амплуа: опорный полузащитник; центральный полузащитник; атакующий полузащитник

Стоимость: 2,5 миллиона евро

Широкая публика впервые услышала фамилию Мухина в конце 2019-го. Причина была скандальной: бывший агент полузащитника Анатолий Платов подал в суд на Мухина — требовал выплатить компенсацию в размере 350 тысяч евро, так как хавбек якобы нарушил правила расторжения договора. Но для Мухина все закончилось хорошо: Платову полностью отказали в какой-либо компенсации.

Мухин — воспитанник Академии имени Юрия Коноплева. В 16 лет он оказался в самарских «Крыльях», а еще через год — в «Локомотиве». При этом экс-агент футболиста был против трансфера Мухина в Черкизово и настаивал на «Зените». Но Максим выбрал «Локомотив», и судя по всему, правильно сделал: в прошлом сезоне Мухин регулярно играл в молодежном первенстве и Юношеской лиге УЕФА, а в этом дорос до твердой основы красно-зеленых, даже сверкнул в Лиге чемпионов. В марте Станислав Черчесов еще и вызвал Мухина в сборную России вместо травмированного Романа Зобнина. В матче со Словенией Максим дебютировал за национальную команду, а сейчас поедет на чемпионат Европы — он попал в итоговую заявку.

Правы были те, кто сказал, что все 4 игрока на фотографии — армейцы ? pic.twitter.com/5n6zMenUf0 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) May 31, 2021

Плюсы Мухина — объем и движение. Способен сыграть на любой позиции в центре поля, но Марко Николич видит в нем опорника. Вероятно, на этой позиции Максим будет играть и в ЦСКА.

3. Сергей Пиняев

Дата рождения: 2 ноября 2004

Клуб: «Чертаново»

Школа/академия: «Локомотив»; «Чертаново»

Амплуа: левый вингер/полузащитник; центральный атакующий полузащитник; оттянутый нападающий

Стоимость: 800 тысяч евро

Пиняеву всего 16, но в новостях его фамилия мелькает уже несколько лет. Несомненно, он самый раскрученный футболист 2004 года рождения в России: несколько стажировок в «Манчестер Юнайтед», гол в ФНЛ уже в 15 лет, выпуск «КраСавы» с двумя миллионами просмотров на YouTube, сотрудничество с экипировщиком, 60 тысяч подписчиков в Instagram...

Экс-директор «Чертаново» Николай Ларин считает Пиняева самым сильным футболистом 2004 года рождения в Европе. При этом он признавался, что из «Локомотива» 10-летнего Сергея взяли без борьбы. Но Пиняев стремительно прогрессировал, а в 2018-м восхитил болельщиков блестящим сольным проходом с голом в стиле Диего Марадоны во время игры с академией «Строгино».

13-летний Сергей Пиняев из «Чертаново» включил режим Марадоны и забил, пройдя на дриблинге семерых!

Как думаете, дорастет до @TeamRussia ? ??

? @chertanovo pic.twitter.com/7sSUP1dpAb — Сборная России (@TeamRussia) November 3, 2018

В том же году Пиняев впервые съездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед». В 2019-м — еще раз, в 2020-м — еще раз. Поехал бы и сейчас, но пандемия коронавируса все усложняет. Ларин говорит, что «МЮ» в восторге от Пиняева и в перспективе может предложить ему контракт. Летом 15-летний Сергей дебютировал в ФНЛ — и отдал голевой пас уже через 30 секунд после выхода на замену.

Дебют мечты 15-летнего Пиняева за «Чертаново»: голевая передача через 10 секунд после выхода на замену.



Да, это он был в «МЮ» на стажировке. pic.twitter.com/mAi5BCW9dA — Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) August 1, 2020

Чем он так хорош? Во-первых, скоростью — как стартовой, так и дистанционной. Пиняев невысок, у него низкий центр тяжести, поэтому он на скорости может свободно менять направление движения. А в сочетании с отличной техникой такая быстрота дает ядерную смесь, поэтому у Пиняева невероятно сложно отобрать мяч. Добавим, что хавбек примерно одинаково владеет обеими ногами, с хорошим ударом и пасом. Проще говоря, данные у Пиняева исключительные. Но очень важно, чтобы его талант правильно отшлифовали и безболезненно ввели во взрослый футбол.

4. Константин Тюкавин

Дата рождения: 22 июня 2002

Клуб: «Чертаново»

Школа/академия: «Динамо»

Амплуа: нападающий

Стоимость: 3 миллиона евро

Отец Константина — легенда российского бенди. Александр Тюкавин — восьмикратный чемпион мира и 16-кратный чемпион России по хоккею с мячом. В игровой карьере Тюкавина-старшего было два самых важных клуба — архангельский «Водник» и московское «Динамо». Константин родился в Архангельской области, но рос в Москве — в 2005-м отец перебрался в бело-голубой клуб, так что выбора спортивной школы не стояло. Вопрос был только в виде спорта, но между бенди и футболом Константин выбрал второе. «Там ворота большие», — так объяснял свое решение мальчик, если верить интервью Тюкавина-старшего.

Судя по всему, выбор сделан верно. Гены, помноженные на трудолюбие и огромное желание играть, привели к тому, что уже сейчас 18-летнего Тюкавина знают все любители российской премьер-лиги. Он вихрем влетел в 2021 год: сперва выбил «Спартак» из Кубка России в дебютной игре за «Динамо», а в середине марта дублем перевернул матч с «Краснодаром» в РПЛ. При этом Сандро Шварц выпускал Тюкавина на поле еще в ноябре, он даже выходил в стартовом составе на дерби с «Локомотивом». В минувшем чемпионате Константин сыграл целых 15 матчей, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи — достойно для 18-летнего. В марте Тюкавин даже отправился на молодежный чемпионат Европы, где сыграл во всех трех матчах за сборную России. В июньском товарищеском матче молодежки со сверстниками из Болгарии отдал голевую передачу.

Помимо отличных природных данных, стоит отметить чутье Константина — он, как Роберт Левандовски, прекрасно чувствует момент и знает, когда нужно убежать за спину защитнику. Хорошо действует на линии офсайда, умеет укрыть мяч корпусом, крепко стоит на ногах, резок. Отточенный удар — и сильный, и прицельный.

5. Никита Иосифов

Дата рождения: 11 апреля 2001

Клуб: «Локомотив»

Школа/академия: ДЮСШ Мичуринска; «Спартак»; «Локомотив»

Амплуа: левый вингер/полузащитник; центральный атакующий полузащитник; правый вингер/полузащитник

Стоимость: 250 тысяч евро

Иосифов — из Мичуринска, что в Тамбовской области. Сперва отец отвел Никиту в секцию бокса, но ему больше нравилось играть во дворе с мячом. Его отдали в местную футбольную секцию, позже он перебрался в академию «Спартака», а осенью 2018-го перешел в «Локомотив». «Я хотел играть, и в «Локомотиве», в топ-клубе, мне дали игровое время, — рассказывал о трансфере сам футболист. — В «Спартаке» себя не видел в будущем. Но никогда не скажу ничего плохого об академии и вообще о «Спартаке».

У Иосифова отличные качества для вингера: необычный и смелый дриблинг со сменой ритма и направления движения; стартовая и дистанционная скорость; многогранность — может раскрутить атаку любым способом; широкий ударный арсенал — может пробить сильно, а может подкрутить мяч в угол. Исполняет стандарты. Правша, но в последнее время чаще играет слева в роли инвертированного вингера, что позволяет ему смещаться в центр и бить.

В минувшем сезоне Иосифов уже сыграл четыре матча в РПЛ, а в декабре дебютировал в Лиге чемпионов — Марко Николич дал ему четверть часа в Мюнхене. Но «Локомотив» уже не первый месяц не может продлить с Иосифовым контракт, что сказывается на его игровой практике — всю вторую половину сезона он пропустил. Весной появилась информация о возможном трансфере Никиты в «Вильярреал».

6. Эдгар Севикян

Дата рождения: 8 августа 2001

Клуб: «Леванте» (Испания)

Школа/академия: «Локомотив»; «Леванте»

Амплуа: правый вингер/полузащитник; центральный атакующий полузащитник

Стоимость: 700 тысяч евро

Наших легионеров за рубежом мало, поэтому любого футболиста в топ-5 европейских лиг можно называть потенциальной российской звездой. Севикян 11 лет отдал академии «Локомотива», а в 2017-м оказался в «Леванте». При этом до просмотра там хавбек мог оказаться и в главном клубе города — «Валенсии». Но не получилось сделать документы.

В основном Севикян играет за «Атлетико Леванте» в третьем по силе дивизионе Испании, но в декабре ему дали провести полчаса за главную команду в Кубке и 7 минут в матче ла лиги с «Хетафе». При этом воспитанник «Локомотива» регулярно попадает в заявку, так что наверняка еще не раз сыграет за «Леванте».

Левша, но склонен к игре на правом крыле атаки, хотя в «Атлетико Леванте» его ставили и на позицию «десятки». Хорошо координирован, техничен, быстр. Специалисты отмечают, что в Европе он физически окреп и прибавил в игровом мышлении.

Важно отметить, что Севикян еще не выбрал, за какую сборную будет играть. Федерация футбола Армении уже выходила с предложением к Эдгару, но он еще не дал ответ. Добавим, что Севикян играл за юношеские сборные России всех возрастов, а в мае Михаил Галактионов вызывал его в молодежку, однако приехать у Эдгара не получилось.

7. Данила Прохин

Дата рождения: 24 мая 2001

Клуб: «Сочи», в аренде из «Ростова»

Школа/академия: «Зенит»

Амплуа: центральный защитник

Стоимость: 1,2 миллиона евро

Центральный защитник — дефицитная позиция в РПЛ. Тем удивительнее, что в феврале «Зенит» легко отдал одного из самых талантливых защитников лиги в полуторагодичную аренду «Сочи», а в июне и вовсе расстался с ним — Прохин теперь принадлежит «Ростову».

Прохин действительно силен — и физически, и ментально. Рослый, прыгучий, с хорошей правой ногой, устойчив под прессингом. А болельщиков «Зенита» радовало то, что Прохин — свой. Он родился в Киришах (Ленинградская область), начинал в местном «Факеле», а оттуда перебрался в академию «Зенита».

Прохину еще нет 20, но для своего возраста его можно назвать опытным защитником: в последние два года он играл и в молодежном первенстве, и в ПФЛ, и в РПЛ, и даже в Лиге чемпионов. В декабре «Зенит» был обескровлен травмами и дисквалификациями, так что Сергею Семаку пришлось ставить на игры Лиги чемпионов с «Брюгге» и «Боруссией» юного Прохина. Но он справился. А с весны получал регулярную практику в «Сочи» и уже даже успел забить в РПЛ. Следующий сезон Данила проведет там же, но уже в аренде из «Ростова».

Кстати, осенью защитник дебютировал за молодежную сборную России и попал в ее свежий состав. Наверняка Прохин будет у Михаила Галактионова одним из основных — в двух июньских товарищеских матчах с Болгарией и Сербией Данила выходил в стартовом составе.

8. Вадим Карпов

Дата рождения: 14 июля 2002

Клуб: ЦСКА

Школа/академия: СШОР «Зенит»; ЦСКА

Амплуа: центральный защитник

Стоимость: 1,5 миллиона евро

Самый дорогой защитник среди молодежи и, наверное, самый известный. Карпову всего 18 лет, но он уже успел сыграть больше 30 матчей за главную команду ЦСКА. Безоговорочно основным футболистом его назвать сложно, но игроком ротации — вполне.

Карпов родом из Архангельской области, но рос в Санкт-Петербурге. Один год Вадим провел в «Смене» (бывшее название академии «Зенита»), но ушел оттуда, так как в нем видели вратаря. В СШОР «Зенит» (к клубу РПЛ прямого отношения не имеет) Карпов обучался до 15 лет, когда его позвал к себе ЦСКА.

Номинально Карпов — центральный защитник, но в детстве был и вратарем, и нападающим, и полузащитником, и левым защитником. А на зимних сборах ЦСКА Вадим освоил новую позицию — правого защитника. На ней он уже играл даже при Оличе. Защитник молодежной сборной России, в июне дебютировал за нее в матче против Болгарии.

9. Кирилл Кравцов

Дата рождения: 14 июня 2002

Клуб: «Зенит»

Школа/академия: «Зенит»

Амплуа: опорный полузащитник; центральный полузащитник

Стоимость: 200 тысяч евро

Один из бриллиантов академии «Зенита», который неожиданно дебютировал за основу в мартовском матче РПЛ с «Ахматом» (одновременно с защитником Данилой Хотулевым). Неожиданно — потому что Кравцов целиком пропустил зимние сборы, хотя Сергей Семак в Дубае активно просматривал молодежь. После игры сам главный тренер «Зенита» все объяснил: «У Кирилла были вопросы по продлению контракта, поэтому он и не работал с нами на сборах, хотя мы его знаем. Игрок хороший, во время тренировочного процесса показывает хорошее отношение к делу и качественную работу».

Кравцов продлил соглашение с «Зенитом» только 3 марта, а до этого клуб вел с ним непростые переговоры. Но сине-бело-голубым нужно было сохранить Кирилла: он родился в Санкт-Петербурге, воспитывался в академии, а сейчас его очень высоко ценят в юношеском футболе. К тому же качественных опорников среди молодежи мало.

Кравцова в академии сравнивают с Бускетсом. У них сопоставимый высокий рост, одна и та же позиция, невыдающаяся скорость, зато отличный выбор позиции, техника и тактическая выучка. Ум — главное, что отмечают специалисты, когда говорят о хавбеке. Обладает лидерскими качествами — в этом сезоне ПФЛ 18-летний хавбек не раз выводил «Зенит-2» на поле с капитанской повязкой. В июне дебютировал за молодежную сборную России.

10. Никита Котин

Дата рождения: 1 сентября 2002

Клуб: «Иртыш» (Омск), в аренде из ЦСКА

Школа/академия: «Крылья Советов»

Амплуа: центральный защитник

Стоимость: 250 тысяч евро

«Собирался поехать на сбор «Сампдории», но «Крылья Советов» меня не отпустили — сказали, что нужен им». Эти слова Котин произнес прошлой зимой, когда переехал из Самары в ЦСКА. Уже тогда было понятно, что армейцам повезло: защитника хотели видеть у себя не только в Италии, но и в сильнейших клубах России.

Котин — левша с отличным первым пасом. Для нашего футбола это редкость, поэтому Никиту особо берегут. Старший тренер юношеской сборной России Дмитрий Хомуха в числе других сильных сторон Котина называл и устойчивую психику, уверенную игру вверху, а также скорость.

В 2018-м и 2019-м Котин постоянно играл у Хомухи, когда еще выступал за «Крылья Советов», ездил на чемпионат Европы (U-17). 2020-й защитник провел в ЦСКА, но нехватка практики сказывается на его прогрессе. Поэтому в феврале армейцы одолжили Котина на полгода «Иртышу» — набираться опыта в ФНЛ. В Омске Никита не сразу, но стал основным центральным защитником, однако концовку сезона пропустил из-за травмы.

Остальные профили самых талантливых футболистов России — по ссылке