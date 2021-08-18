Дзагоев и сборная. Насколько реально возвращение и зачем Карпин с ним встречался?

Дзагоев не играл за сборную с домашнего чемпионата мира.

По данным Sport24, Валерий Карпин провел в Москве встречу с хавбеком ЦСКА Аланом Дзагоевым. Главный тренер сборной обсудил с игроком его будущее в национальной команде.

Последний раз Дзагоев выступал в сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году. В матче с Хорватией в 1/4 финала в Сочи он сделал голевую передачу Фернандесу — это последнее результативное действие Алана, после чего хавбек из-за травм уже больше не вызывался в сборную.

Карпин говорил, что следит даже за Глушаковым

Интерес к Дзагоеву как к кандидату в сборную не должен удивлять. Карпин говорил, что у него большой список потенциальных сборников и в нем почти все российские футболисты лиги.

На пресс-конференции после объявления состава тренер сборной даже объяснил, что в списке мог оказаться Денис Глушаков. Но в опорной зоне есть большой выбор полузащитников, поэтому 34-летний игрок «Химок» не в списке.

То есть у Карпина нет предрассудков по поводу кандидатов из-за возраста, статуса или бэкграунда. Он готов вызвать того, кто лучше выглядит в текущий момент.

Дзагоев по-прежнему не готов к игре в стартовом составе ЦСКА и проводит тайм или 20-30 минут. Видимо, в этом и был посыл Карпина — Алану нужно больше игровой практики в клубе, если он хочет вернуться в сборную.

Дзагоев слишком нестабилен и травматичен. Но неплохо начал сезон

Не секрет, что главная проблема в карьере Дзагоева — постоянные травмы.

Из-за повреждения в стартовом мачте ЧМ-2018 Дзагоев пропустил почти весь турнир, вернувшись к заключительному матчу. В клубе проблема куда заметнее: пять последних сезонов Дзагоев не смог провести без повреждений. Последний сезон Алана вообще без травм — 2015/16.

В прошлом сезоне суммарно из-за травм Дзагоев пропустил 84 дня и 15 матчей ЦСКА вне заявки — это полсезона. И несмотря на это, Алан все-таки получил новый контракт аж на два года.

Новый сезон тоже не обошелся без травмы: из-за повреждения ахилла Дзагоев не попал в заявку на 3-й тур чемпионата России, но смог сыграть в последнем туре против «Ростова».

На старте сезона у Дзагоева одна голевая передача, шесть ключевых передач (лучший показатель в ЦСКА), три удара по воротам, но при этом очень мало игрового времени — лишь 86 минут. В матче с «Уфой» Алана признали лучшим игроком: его навес с углового на Заболотного стал голевым и принес три очка.

И все равно тяжело оценить возможности Дзагоева и его перспективы в сборной. Он по-прежнему хорош отрезками: может сделать яркое действие, тонкий пас, принять умное решение. Но это меркнет на фоне считаных минут, которые он готов провести на поле из-за функционального состояния и формы, которую тяжело поддерживать, получая частые травмы.

Если Алан не вернется на стабильный уровень игры, если не будет проводить полные матчи за ЦСКА, если не залечит все свои болячки, то вряд ли он сможет быть полезным для сборной России.