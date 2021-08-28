Веллитон против Акинфеева: «убийство» или несчастный случай? 10 лет скандальному дерби

Ровно 10 лет назад в первом тайме дерби «Спартак» — ЦСКА (2:2) нападающий красно-белых Веллитон столкнулся в воздухе с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым.

Вратарь сборной России продолжить матч не смог. С поля его унесли на носилках, а вскоре поставили неутешительный диагноз — разрыв «крестов»...

«Он два года охотился за Игорем...»

30-я минута центрального матча тура. Акинфеев вышел за пределы штрафной, чтобы не позволить Веллитону добраться до верхового мяча. Вратарь опередил нападающего, сыграл головой, но бразилец все же врезался в армейца. Игорь неудачно приземлился на синтетический газон «Лужников» и почти сразу показал, что ему требуется замена. Камеры запечатлели лицо разьяренного голкипера, которого уносили с поля на носилках. По губам можно было прочитать, что он желал своему обидчику...

Вот как сразу после игры описал случившееся Василий Березуцкий, который находился рядом с эпизодом.

— Совершенно очевидно, что Веллитон сыграл некрасиво и грубо, — подчеркнул армеец. — Сейчас понимаю, что мне надо было идти до конца и блокировать бразильца, но Игорь крикнул, что играет, и был первым на мяче, поэтому я переместился на позицию для подстраховки. Увы, это далеко не первый такой момент в исполнении Веллитона. Он ведь даже не боролся за мяч, а просто врезался в человека, находившегося в прыжке, в воздухе. У Игоря, естественно, нарушилась координация — и он в результате этого неудачно приземлился на оперированную ногу. Кстати, удивлен тем, что арбитр сначала даже не хотел показывать нападающему желтую карточку. А нам теперь осталось только дождаться результатов медицинского обследования Игоря — за него очень обидно...

— Судя по всему, травма очень серьезная... — сказал на пресс-конференции главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. — Симптомы указывают на повреждение крестообразной связки. Мы можем его потерять на полгода. Хочу выразить искреннее возмущение поступком Веллитона! Когда ты прыгаешь прямо в соперника, значит, пытаешься намеренно ему нанести травму. Для Веллитона это — система. Вспомните повреждение лицевой кости Габулова. Вспомните рану живота, которую получил от бразильца все тот же Акинфеев. Стараниями Веллитона у нас во второй раз на долгий срок выпадает вратарь национальной сборной. Просто потому, что бразильцу захотелось в него прыгнуть! Лишились голкипера перед важными матчами чемпионата, перед Лигой чемпионов! Это безобразие! А действия судьи в этом эпизоде оценивать не хочу...

Главный тренер красно-белых Валерий Карпин встал на защиту своего форварда:

— Акинфеев головой пытался выбить мяч, и Веллитон тоже в мяч играл. Вратарь такой же игрок, как все. То, что единоборство закончилось для него неудачно, — несчастный случай, о чем мы сожалеем...

Тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов заочно возразил Карпину:

— В случае с Веллитоном — да, была борьба. Но бразилец прыгал, заранее проигрывая Игорю, куда-то в подмышку. Прыгал не вверх — вдоль. В одном из прошлых матчей Веллитон поранил Игорю живот. В другой раз был удар в голову. Получается, два года охотился... Перед игрой я сказал Игорю: «Видишь, он даже в общей группе не занимался — а выходит. Готовься. Будет лететь в тебя...»

«Количество травм, нанесенных им нашим вратарям, уже слишком велико...»

Опасения Слуцкого подтвердились. В Германии Акинфееву поставили неутешительный диагноз — полный разрыв передней крестообразной связки левого колена (оно было прооперировано в 2007 году), разрыв внутреннего мениска и эдема кости. После операции на восстановление должно было уйти не менее полугода.

«Я несколько раз внимательно смотрел повтор столкновения Веллитона и Акинфеева, — писал в своем материале о дерби обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер. — И все больше убеждался: шансов — да и намерений — сыграть в мяч у форварда не было никаких. Голкипер выпрыгнул раньше, взлетел намного выше — а бразилец, явно запаздывая, пошел коленом в заднюю поверхность его бедра. Мяча там не было и в помине. Разумеется, Веллитон не собирался травмировать Акинфееву именно «кресты». Да, будут правы и те, кто скажет: выйдя за пределы штрафной, вратарь превратился в глазах судей в обычного защитника, потеряв неприкосновенность. В том числе и поэтому на красную карточку фол не тянул, и Сергей Карасев в соответствии с буквой правил игры предъявил Веллитону желтую. Проблема в том, что за лучшим бомбардиром двух последних чемпионатов России — богатая «кредитная история» нанесения травм вратарям. И почему-то в особенности вратарям нашей сборной. И теперь стоит окончательно согласиться с ее игроками, столь яростно год назад протестовавшими против идеи его натурализации. Всем памятен эпизод, как Веллитон не убрал ногу, сломав скулу Владимиру Габулову. Была пара инцидентов и с тем же Акинфеевым — правда, не настолько серьезных, как сейчас».

— Поступать как Веллитон нельзя, — возмущался форвард «Зенита» и сборной России Александр Кержаков. — Если бы его наказали еще после истории с Володей Габуловым, наверное, впредь был бы аккуратнее. Бразилец явно не успевал — ну и зачем прыгать в корпус вратарю, если тот уже выбивает мяч в аут?

— Практически все, с кем говорил в сборной, мягко говоря, осуждают Веллитона, — заметил, в свою очередь, форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко. — Но, может, он просто приучен так играть и делал все на автомате? Все люди разные, и к каждому в голову не залезешь. Но, конечно, количество травм, нанесенных Веллитоном вратарям, уж слишком велико...

— А какие санкции нужно применить к Веллитону? — спросили журналисты полузащитника сборной и «Зенита» Романа Широкова.

— Продать его куда-нибудь.

— Но там же игровой момент был.

— Очень игровой! Вы болельщик «Спартака», что ли?

Ровно 10 лет назад в первом тайме дерби «Спартак» — ЦСКА (2:2) нападающий красно-белых Веллитон столкнулся в воздухе с голкипером армейцев Игорем Акинфеевым. Фото Никита Успенский, —

«Любой серьезный форвард сыграл бы как Веллитон»

Футбольное сообщество разделилось в тот момент на две неравные части. Большинство экспертов и специалистов осуждали бразильца.

Станислав Черчесов, при котором Веллитон оказался в «Спартаке», объяснил случившееся нереализованными спортивными амбициями бразильца из-за нестабильной игры красно-белых в последнее время.

— Вратарь ЦСКА был первым у мяча, но бразильский форвард доиграл эпизод до конца, не рассчитав траекторию своего движения, — рассуждал будущий главный тренер сборной России. — Вратарь в футболе — фигура, меньше всех готовая к жесткому контакту. Как результат — тяжелейшая травма, травма по неосторожности. Пользуясь случаем, пожелаю отличному голкиперу и человеку Игорю Акинфееву скорейшего выздоровления. Против Веллитона работает «кредитная история». Но лично я его знаю как игрока, который является образцом профессионального отношения к тренировкам, к своим партнерам как по клубу, так и по чемпионату. Однако беспокоит то, что и в прошлом сезоне, и в нынешнем он порой пребывает в несколько взвинченном состоянии. Возможно, на одного из лучших форвардов премьер-лиги, на одного из моих любимых футболистов так влияет то, что его команду лихорадит. В результате у него нет возможности реализовать свои лидерские амбиции.

А вот точка зрения бывшего главного тренера «Торпедо», в прошлом нападающего Виталия Шевченко:

— Любой серьезный форвард сыграл бы как Веллитон. А любой серьезный вратарь должен уметь защищать себя в те моменты, когда есть возможность. Выставлять ногу, колено. Корректный футбол — вещь виртуальная. На поле идет война. Так что момент, на мой взгляд, был чисто игровым.

Юрий Семин, в 2011 году тренировавший киевское «Динамо», подчеркнул, что виной всему стал синтетический газон «Лужников»:

— Очень переживаю за Игоря Акинфеева, но убежден, что Веллитон не имел умысла наносить ему травму. Он просто азартный футболист, включился в эпизод — и пошел до конца. Бразилец — настоящий форвард, идет до последнего. Если бы не было синтетики, уверен в том, что у Игоря нога так бы не «ушла». Веллитон и собой ведь рисковал.

Игорь Акинфеев и Веллитон. Фото Александр Вильф, —

Гинер: «Нужно было дождаться, чтобы Веллитон кого-то убил»?!

7 сентября КДК РФС дисквалифицировал Веллитона на шесть матчей. Решение было принято на основании пункта 4 ст. 94 дисциплинарного регламента — «за грубую игру, повлекшую травму соперника».

— В распоряжение КДК были предоставлены медицинские заключения по состоянию здоровья Акинфеева, обращения футбольных клубов ЦСКА, «Динамо» и «Зенит». Они обратились в РФС с тем, чтобы КДК всесторонне и объективно рассмотрел этот вопрос и применил максимально серьезные санкции к игроку, — сообщил журналистам глава комитета Владимир Катков.

— Шесть матчей — максимальное наказание, которое можно было применить к Веллитону?

— Нет. Есть еще другой пункт 94-й статьи, где сказано, что в случае умышленного нанесения травмы дисквалификация составляет семь матчей.

— То есть КДК признал, что Веллитон нанес травму неумышленно?

— Мы применили ту норму, где говорится о том, что умысла нет. Хотя, конечно, были разные мнения...

Президент армейцев Евгений Гинер объяснил «СЭ», почему ЦСКА, «Зенит» и «Динамо» написали обращение в КДК с просьбой дать оценку поступку Веллитона.

— Некоторые СМИ преподносят дело так, что КДК решил все по письмам ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», не объясняя, что эти письма не навязывали комитету РФС решение, а только просили обратить внимание на случившееся и оценить его, — подчеркнул Гинер.- Все сейчас вспоминают, что инцидент с травмой Радича не получил должной оценки (голкипер «Ростова» в матче против «Терека» в столкновении с Зауром Садаевым получил тяжелую травму — разрыв почки. — Прим. «СЭ»). Так это ведь и произошло потому, что никто не привлек к тому случаю внимания! Что, нужно было дождаться того, чтобы Веллитон кого-нибудь убил, а потом сказать: как же так, почему мы раньше не приняли никаких мер?

Наш нападающий Нецид, стараясь не нанести тяжелую травму вратарю, сам рвет связки. Кому можно предъявить претензии? Будь на его месте Веллитон, сломанным оказался бы голкипер «Терека»...

Игорь Акинфеев и Веллитон. Фото Алексей Иванов, —

Федун: «Зачем нам «плюшевый» футбол? В Европе все играют сверхжестко»

«Спартак» подал апелляцию на решение КДК.

— Возможно, решение КДК было сделано под влиянием эмоций, но оно крайне опасно для российского футбола, — заявил владелец клуба Леонид Федун. — Посмотрите, как тяжело выступают наши команды в еврокубках — и «Спартак» тут не исключение. Всем памятно позорное поражение от «Легии», но почему полякам удалось превзойти нас? Да потому, что они играли сверхжестко, не жалея ни себя, ни соперника. То же самое могу сказать и о прошлогоднем поражении «Зенита» от «Осера» — питерская команда тоже оказалась не готова к такой манере французов. А вот в чемпионате России таких матчей нет. И сейчас, когда Веллитона дисквалифицируют на длительный срок, мы сами, по сути, бьем наших футболистов по ногам, запрещаем им вести жесткую, а подчас и жестокую борьбу. Да, наш вид спорта жесток — миллионные гонорары игроки получают в том числе и за риск получить травму. Тем не менее мы от европейской тенденции отстаем: ведь в ведущих лигах люди действуют на пределе своих возможностей, в обстановке, близкой к экстремальной. Мы же начинаем наших футболистов от этого ограждать. Все это может сильно аукнуться — дай бог, сборная попадет на Евро-2012. И сильно на этом турнире поможет «плюшевый» футбол, появление которого провоцируют действия, подобные вердикту по Веллитону? В таком случае у поражений будет вполне конкретное имя — это решение РФС и КДК.

В итоге дисквалификация бразильца была сокращена с шести игр до трех.

По мнению апелляционного комитета РФС, КДК совершенно обоснованно воспользовался своим правом, но не подкрепил решение доказательством причинно-следственной связи нарушения Веллитона и травмы Акинфеева.

— Мы посчитали, что судья совершенно правильно поступил, оценив действия нападающего как безрассудство, — пояснил председатель комитета Сергей Донцов. — Это значит, что игрок, совершая свои действия, не думал о том, что может нанести травму. Применения чрезмерной силы не было, и он совершенно правильно не был удален. Если КДК захочет, он может еще раз инициировать рассмотрение этого дела.

Возмездие Березуцкого?

Любопытно, что в отсутствие Веллитона «Спартак» одержал три победы, забив 8 мячей. Бразилец, правда, смог отличиться сразу же после «отсидки», принеся красно-белым ничью в домашнем матче с «Зенитом» — 2:2. Кроме того, южноамериканец схлопотал желтую карточку — за «агрессивное поведение».

— В одном из эпизодов вы оказались рядом с Малафеевым, когда он выбивал мяч. Голкипер упал и показывал, что вы на нем сфолили, — спросили форварда после матча.

— Знаете, мне кажется, теперь все вратари в чемпионате России будут делать вид, что я против них сыграл грубо, — неважно, был ли там на самом деле фол...

Это был предпоследний гол Веллитона в чемпионате России. Травмы, конкуренция в лице Эммануэла Эменике, снижение требований к себе и проблемы с режимом вскоре поставили крест на его карьере в России.

Против ЦСКА он провел еще два матча. 19 марта 2012 года вышел на замену за 17 минут до конца и почти тут же пострадал от жесткого стыка с Василием Березуцким. После столкновения спартаковец долго потирал плечо. Как оказалось, не зря. На следующий день бразилец прошел медобследование, которое выявило у него разрыв ключично-акромиального сочленения справа. Веллитон выбыл из строя на два месяца.

Валерий Карпин, впрочем, не усмотрел злого умысла в действиях армейца:

— Ничего страшного не увидел. Это футбол, мужская игра. Да, было столкновение, довольно жесткое, но на месте Веллитона мог оказаться другой футболист, да и Березуцкий тоже мог получить травму. Многие думали, что мы начнем раздувать скандал и обратимся в КДК? Не стану этого делать. Есть футбольный бог, он все видит, тоже расставляет всех по местам. А в КДК по этому поводу мы точно не пойдем. Был жесткий, привычный для футбола стык.

Веллитон выбыл до конца того сезона, а в следующем провел в РПЛ всего 8 матчей, забив лишь один гол. В феврале 2013 года он был отдан в аренду в «Гремио».

— Мы влияли на Веллитона, пока была возможность. Он не был алкоголиком, не пил каждый день. Да, бывало, как и у всех. Думаете, только Веллитон, что ли? Кто-то выпивал после каждой игры кружку пива, а кто-то выпивал кружку пива, а потом три виски. Были и такие, — вспоминал Карпин. — Что значит Веллитон пропал после двух удачных сезонов? Он пытался, но нельзя играть в футбол, не тренируясь вообще. До какого-то возраста можно компенсировать за счет природных данных, а потом это нужно тренировать. Мягко говоря, на тренировках Веллитон никогда не убивался.

Акинфеев вернулся на поле через восемь месяцев после травмы. Он до сих пор защищает ворота ЦСКА, недавно установил рекорд чемпионата России по количеству проведенных матчей и, по мнению целого ряда экспертов, по-прежнему является лучшим голкипером страны.

P. S. В 2017 году Веллитон, будучи игроком турецкого «Кайсериспора», дал интервью порталу «Чемпионат». Его, конечно, не могли не спросить про то резонансное столкновение с Акинфеевым.

— В России от вас доставалось вратарям — Габулову и Акинфееву. Сколько вратарей из чемпионата Турции от вас пострадало?

— Ни одного. То, что было в России, — инцидент. Никогда не хотел никого травмировать.

— Акинфеев вас злостно костерил во время матча. Думаете, спустя время он понял, что вы не желали ему травмы?

— Хочу верить в это. По ходу матча любой может стать разъяренным. Тяжелая травма все-таки. Спустя время его эмоции и отношение ко мне наверняка остыли.

А вот отрывок из разговора Акинфеева с рэпером Бастой, болельщиком армейцев (ноябрь 2018 года):

— Конечно, я тогда говорил сгоряча. Неохота было во второй раз получать травму, но я уже понимал, [что травмировался]. У меня была мысль, что я сломал ногу. Даже на видео видно, что я начал ее щупать. Я не понимал, что происходит. Тогда и высказал все, что думаю. Конечно, сейчас на себя смотрю и думаю... Придурок, дурак — можно назвать меня любым словом. Это были эмоции. Я тогда лежал в Германии, мне сделали операцию. Ко мне приходили сообщения и звонки от болельщиков противоположной команды, что так мне и надо, и так далее. И писали, и звонили, и насмешки были. Бог судья этим людям.