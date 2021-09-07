Ответы на популярные вопросы о предстоящей встрече команды Карпина в Москве.

Когда играет сборная России с Мальтой?

7 сентября, во вторник, сборная России проведет матч отборочного турнира группы H чемпионата мира-2022 с Мальтой. Игра пройдет в Москве на стадионе московского «Спартака» «Открытие Банк Арена».

Прямая онлайн-трансляция матча Россия — Мальта будет доступна на сайте «СЭ». Телеканал РЕН ТВ в прямом эфире покажет видеотрансляцию матча отбора ЧМ-2022. Комментировать встречу будут Илья Казаков и Александр Кузмак.

Во сколько начинается матч отбора ЧМ-2022 Россия — Мальта?

Матч Россия — Мальта начнется в 21.45 по московскому времени 7 сентября. Трансляция на РЕН ТВ стартует в 21.35.

Параллельно с россиянами в это время будут играть соперники команды по группе H: Словакия с Кипром, а Хорватия против Словении.

Ранее, 3 сентября, генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что стадион «Открытие Банк Арена» будет заполнен на 30 процентов от общей вместимости. Всего арена вмещает 45 360 человек.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой

Российская национальная команда готовится к игре с мальтийцами в составе из 22 футболистов. Вечером 6 сентября сборная вернулась в столицу РФ, где продолжила подготовку к предстоящему матчу.

6 сентября стало известно, что полузащитник Александр Головин не сможет помочь своей команде из-за повреждения мышцы бедра. В понедельник он покинул расположение команды.

Состав сборной России на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой:

Вратари

· Гильерме («Локомотив»);

· Юрий Дюпин («Рубин»);

· Андрей Лунев («Байер», Германия);

· Александр Максименко («Спартак»).

Защитники

· Игорь Дивеев (ЦСКА);

· Вячеслав Караваев («Зенит»);

· Георгий Джикия («Спартак»);

· Максим Осипенко («Ростов»);

· Илья Самошников («Рубин»).

Полузащитники

· Дмитрий Баринов («Локомотив»);

· Рифат Жемалетдинов («Локомотив»);

· Максим Мухин (ЦСКА);

· Александр Ерохин («Зенит»);

· Далер Кузяев («Зенит»);

· Роман Зобнин («Спартак»);

· Зелимхан Бакаев («Спартак»);

· Алексей Миранчук («Аталанта», Италия);

· Арсен Захарян («Динамо»);

· Денис Черышев («Валенсия», Испания).

Нападающие

· Федор Смолов («Локомотив»);

· Антон Заболотный (ЦСКА);

· Константин Тюкавин («Динамо»).

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость сборной России в 178,80 миллиона евро.

Состав сборной Мальты на матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Россией

Заявка мальтийцев из 23 футболистов на предстоящую игру с Россией

Вратари

· Анри Бонелло («Хамрун»);

· Мэтью Грек («Пемброк Атлета»);

· Джейк Галеа (без клуба).

Защитники

· Зак Мускат («Каза Пиа»);

· Энрико Пепе («Биркиркара»);

· Курт Шоу («Слима»);

· Кейн Аттард («Биркиркара»);

· Стив Борг («Гзира»);

· Андрей Агиус («Хибернианс»);

· Данстэн Велла («Хибернианс»);

· Карл Микаллеф («Хамрун»).

Полузащитники

· Тедди Теума («Юнион»);

· Тристан Каруана («Валлетта»);

· Райан Камендзули («Флориана»);

· Джек Грек («Хибернианс»);

· Стивен Пизани («Гзира»);

· Люк Гэмбин («Ньюпорт»).

Нападающие

· Хуан Корболан («Хамрун»);

· Шон Димек («Валлетта»);

· Александер Сатариано («Фрозиноне»);

· Люк Монтебелло («Биркиркара»);

· Пол Мбонг («Биркиркара»);

· Джозеф Мбонг («Хамрун»).

Портал Transfermarkt оценивает общую стоимость состава сборной Мальты в 6,08 миллиона евро.

Кто капитан сборной России по футболу?

4 сентября полузащитник Дмитрий Баринов вышел с капитанской повязкой на матч отбора ЧМ-2022 против Кипра (2:0). При этом 1 сентября в игре против хорватов (0:0) капитаном сборной был защитник Георгий Джикия.

Ранее 27-летний футболист «Спартака» сообщил, что в национальной команде будет несколько капитанов. По словам Джикии, таким образом в команде хотят привить высокое чувство ответственности для каждого игрока.

24-летний Баринов в текущем сезоне провел шесть матчей за «Локомотив» и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро.

Баринов является победителем юношеского чемпионата Европы-2013.

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Кто капитан сборной Мальты по футболу?

Защитник Стив Борг является капитаном сборной Мальты. 33-летний футболист выступает за местную «Гзиру». В текущем сезоне он принял участие в шести играх за клуб, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Борга в 200 тысяч евро.

На счету Борга 61 матч за сборную Мальты и три забитых мяча.

В последнем матче мальтийцев против Словении (0:1) Борг остался в запасе. Капитанскую повязку получил вратарь Анри Бонелло.

Кто главный тренер сборной России?

Валерий Карпин занимает пост главного тренера сборной России с 23 июля 2021 года. Контракт 52-летнего специалиста с национальной командой действует до конца года с возможностью продления в случае попадания в стыковые матчи отбора ЧМ-2022 или прямого выхода в финальную стадию мирового первенства.

Ранее на протяжении четырех лет Карпин тренировал «Ростов». До дончан россиянин работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке». Вместе с красно-белыми Карпин дважды становился вице-чемпионом России (2009, 2011/12).

За плечами Карпина богатая карьера футболиста. Он начинал свою карьеру в родной Эстонии, а в 1988-м переехал в Москву. После непродолжительного периода в ЦСКА и воронежском «Факеле» полузащитник перешел в «Спартак». С 1994-го по 2005-й вингер выступал за ряд испанских команд — «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту».

На счету Карпина 72 матча за сборную России и 17 забитых мячей.

За свою футбольную карьеру Карпин трижды становился чемпионом России (1992, 1993, 1994), выигрывал Кубок страны-1993/94. Вместе с «Сельтой» он выиграл Кубок Интертото-2000.

После непростой победы над Кипром #НашиПарни провели восстановительную тренировку и полетели обратно в Россию.



Удары по воротам от Карпина, наставления Кафанова, вратарский баскетбол и диалоги в самолете — всё это в новом выпуске! — Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2021

Кто главный тренер сборной Мальты?

Главным тренером сборной Мальты по футболу является Девис Манджа. 47-летний итальянский специалист никогда не играл в футбол на профессиональном уровне.

Манджа работал в ряде юношеских команд. Значительную часть своей тренерской карьеры он провел в клубах из Италии: «Варезе», «Тритиум», «Палермо», «Специя», «Бари», «Асколи» и другие.

Манджа вместе с молодежной сборной Италии стал серебряным призером Евро-2013.

До сборной Мальты специалист возглавлял «Университатя Крайову», с которой завоевал Кубок Румынии-2017/18.

Кто будет судить матч Россия — Мальта?

Матч Россия — Мальта 7 сентября 2021 года будет судить турецкая бригада арбитров во главе с Али Палабыйыком.

Ассистентами станут Джейхун Сесигюзел и Шеркан Олгюнкан. Резервный судья — Ясар Кемал Угурлу. ВАР — Абдулкадир Битиген, AВАР — Мете Калкаван.

Как сыграла сборная России с Кипром?

Российская команда 4 сентября выиграла у киприотов (2:0) в Никосии. В составе сборной России голы забили полузащитники Александр Ерохин и Рифат Жемалетдинов. Две результативные передачи на свой счет записал Федор Смолов.

Когда будет следующий матч сборной России по футболу?

Следующий матч команды Валерия Карпина пройдет 8 октября, в пятницу. Встреча пройдет при своих трибунах для сборной России.

С кем играет сборная России в следующем матче?

Сборная России по футболу будет играть со сборной Словакии 8 октября 2021 года. Пока место проведения матча неизвестно. Игра начнется в 21.45 (время московское). На данный момент словаки занимают 4-е место в группе H с шестью баллами.

По состоянию на 12 августа 2021-го сборная Словакии занимает 38-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Сколько очков у сборной России сейчас?

Сборная России заработала десять очков в группе H отбора ЧМ-2022 перед матчем с Мальтой (7 сентября, Москва).

В активе россиян три победы, одна ничья и одно поражение после 5 игр.

Ранее российская команда победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

Турнирная таблица группы H

Группа H И П Н П О 1. Россия 5 3 1 1 10 2. Хорватия 5 3 1 1 10 3. Словения 5 2 1 2 7 4. Словакия 5 1 3 1 6 5. Мальта 5 1 1 3 4 6. Кипр 5 1 1 3 4

Подробный гид об европейском отборе ЧМ-2022 читайте здесь.

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