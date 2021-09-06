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«В «Вест Хэм» захватил бы Зобнина». Крал — о переходе в английский клуб, «Спартаке» и его болельщиках

Максим Алланазаров
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
6 сентября 2021, 22:00
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алекс Крал. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Интервью Алекса Крала.

«Спартак» летом не только купил бельгийца Кофрие, но и потерял футболиста, который был на Евро-2020. Алекс Крал отправился в аренду в английский «Вест Хэм».

«СЭ» связался с полузащитником.

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— Насколько неожиданным стал для тебя переход в последний день трансферного окна?

— Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе «Вест Хэма», что они прислали официальное предложение в «Спартак». Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня.

— Твое главное воспоминание о времени, проведенном в «Спартаке»?

— У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно, не забуду, например, домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало. Помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в концовке дополнительного времени, играя в меньшинстве... Могу вспоминать долго. Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!

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— Что ты можешь пожелать спартаковским болельщикам?

— Для меня было настоящим сюрпризом после перехода в «Спартак» увидеть, насколько фанаты тесно связаны с клубом и футболистами. Много раз мы общались, обсуждали, что можем сделать лучше, другие темы. Я никогда не видел подобного, это прекрасно. И на каждом нашем матче — не важно, дома или в гостях, — фанаты создавали незабываемую атмосферу. Я всегда с особенными чувствами играл за «Спартак», гордился, что могу носить спартаковскую футболку. Спасибо болельщикам, «Спартак» навсегда останется в моем сердце!

— Какой совет дашь ребятам, чтобы помочь им выйти из кризиса?

- Верить в себя! Это самое важное. У «Спартака» молодая команда с большим потенциалом и отличными футболистами. Если они будут оставаться сильными ментально, то будут делать большие дела. Я желаю парням сил и удачи!

— Если бы можно было забрать с собой одного человека из «Спартака» в Англию, кто бы это был?

— Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, он игрок с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой. Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова.

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