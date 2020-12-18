Интервью «СЭ» дал защитник ЦСКА.

Для Игоря Дивеева год получился успешным: с ЦСКА идет на втором месте, с молодежной сборной вышел на чемпионат Европы, а еще получил премию «Первая пятерка» — лучшему молодому игроку России.

После вручения награды 21-летний защитник дал интервью «СЭ».

Со временем пойму, как играть с Дзюбой

— Игорь, как оцените прошедший футбольный год?

— Двоякие чувства. С одной стороны, он получился очень сложным из-за истории с коронавирусом. Сначала два месяца сидели дома, потом пошли матчи через два-три дня на третий-четвертый. Вылетели из Лиги Европы. С другой стороны — вызов в первую сборную России. Это большой шанс проявить себя, показать свои способности. И с ЦСКА закончили год на мажорной ноте — идем на втором месте в РПЛ. Все впереди. Надо выигрывать весной, подниматься на первое место.

— Есть понимание, почему не сделали шаг вперед в еврокубках?

— Как сказал Ваня Обляков — раз российские клубы заняли такие места, значит, заслужили их. Хотя все имели шанс выступить лучше. Кроме, может, «Локомотива», но они молодцы — с «Баварией» играли достойно, с «Атлетико» дважды вничью. Если говорить о нас, то удача явно не была на нашей стороне. По статистике трех домашних матчей мы нанесли, наверное, сотню ударов. Конечно, должны были забивать. А нам что ни удар — гол. Вот с «Вольфсбергером»: дай еще десять раз пробить с той точки — ни разу по воротам не попадет. В крайнем случае Игорь возьмет. В прошлом году было примерно то же самое. Значит, будем работать, тренироваться. В целом же, считаю, ЦСКА сделал шаг вперед по сравнению с прошлым годом. Мы практически против любого соперника доминируем. Надо только в завершение чуть больше фарта.

— Перед матчем с «Ростовом» ходили разговоры, что матч решающий для Гончаренко. Как это виделось изнутри?

— Вообще никак не обсуждалось. Виктор Михайлович нам сразу сказал: не верьте слухам. Раз я перед вами стою, значит, я главный тренер. В «Ростове» мы были как одно целое, заслуженно выиграли.

— С кем из нападающих в этом году было сложнее всего?

— С Дзюбой. Тяжело у него выигрывать верховые мячи. Не дает играть в корпус, держит за майку. Если пытаешься зайти справа — разворачивается влево. И наоборот. Но ничего, со временем разберу и пойму, как против него играть.

18 декабря. Москва. Игорь Дивеев и президент Детской футбольной лиги Виктор Горлов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

С Евгеньевым как братья Березуцкие

— К декабрю «Зенит» набрал ход, вы последний матч тоже провели отлично. Пришла свежесть?

— Может быть, завершение выступлений в еврокубках сказалось. По себе чувствовал: из-за травмы тренировался всего три дня, но игралось в Ростове вообще отлично. А вот осенью действительно пришлось тяжеловато, врать не стану. Предсезонки не было, физическую базу не заложили, это сказывалось. Мы два месяца занимались дома. Что там натренируешь? Мы же не в шахматы или шашки играем, без беговой работы — никуда.

— Как узнали о вызове в сборную?

— Это для меня стало огромной неожиданностью. После тренировки пошел в баню, потом в номер переодеваться. Смотрю, телефон завален поздравлениями. Сначала не понял, о чем речь. Потом смотрю — вызов в сборную. Вернулся в баню, говорю Облякову: «Вано, тебя в сборную вызвали». «А тебя?» — «Меня — нет». — «Как так? Не может быть». — «А вот так, тебя одного из ЦСКА». Он открыл телефон, читает — «Обляков, Кучаев, Чалов, Дивеев»... «Вот козел», — говорит.

Первое время в сборной было не по себе, волновался. Как себя вести, что можно делать, что нельзя. Знал только некоторых партнеров, а из тренерского штаба, персонала — никого. Потом присмотрелся, освоился.

— Черчесов — жесткий тренер?

— Нормальный мужик, если так можно выразиться о тренере. С ним можно разговаривать, он объясняет, что и как.

— В недавнем интервью «СЭ» Черчесов заметил, что удивился, как команда перед матчем с Турцией быстро приняла новую систему игры — без тренировок, только по итогам индивидуальных бесед.

— С Турцией я не выходил. Но Черчесов действительно вызывает и подробно объясняет, что и как ты должен делать на поле в каждой ситуации.

— Роман Евгеньев на днях сказал, что только рад за вас, что вы раньше него дебютировали в сборной.

— Мы с Ромой как футбольные братья. Как Березуцкие, только фамилии разные. В сборных всегда живем в одном номере, всюду ходим вместе. Он меня всегда поддерживает, я — его. Если какая-то ошибка, пресса начинает ругать, я ему пишу: «Забей, все нормально, бывает, двигайся дальше». Для нас хороший опыт — дебют за сборную.

18 декабря. Москва. Игорь Дивеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Сначала надо выиграть золотые медали, потом думать о Европе

— Но поражение в Сербии получилось болезненным. Критика не придавила?

— Мы сами все понимаем. Крупно проиграли, что тут сделаешь.

— Сербы действительно на голову выше?

— Нет, конечно. Сыграть еще раз — спокойно можем победить. Моментов у нас было не меньше. Где-то они нас превзошли, но совсем не возникло ощущения, что напротив какой-то непобедимый соперник.

— Когда смотрели нашумевшее интервью Черчесова, не показалось, что слишком жестко?

— Я не смотрел. Только слышал по поводу критику футболистов, «золотой молодежи». Это мнение тренера, он может говорить что угодно. Не подумайте, что я поддерживаю те слова, но и критиковать не собираюсь.

— Вас бы обидели подобные слова в ваш адрес?

— Я бы, наоборот, разозлился на себя. Если тебе говорят: «Ты говно», значит, ты говно, что сделаешь. Если плохой игрок, значит, что надо делать? Тренироваться, работать, становиться сильнее. Я не такой человек, который будет в ответ огрызаться. Главное, чтобы говорили в лицо, чтобы не получать информацию через третьи руки.

— Сейчас на вручении премии «Первая пятерка» ваш первый тренер Валентин Климов рассказал, как однажды заявил вам: «Ты мое самое большое разочарование». Что там было?

— Кстати, хороший пример. В 16 лет у меня, видимо, переходный возраст был. Вся команда поехала на сборы, а я придумал какую-то ерунду. Бабушка приболела, кажется. А сам просто не захотел ехать, решил, что дома могу побегать. В итоге вообще никакой был, а у нас важный турнир на носу. Тогда тренер это и сказал. Я все понял о себе — дурачок. Принялся наверстывать.

— У вас есть мечта — заиграть в Европе?

— Думаю, она есть у каждого футболиста. Но не стану загадывать или называть клубы.

— А страну?

— Мне нравится футбол в Англии. Но, повторюсь, пока мысли о другом. Закрепиться в ЦСКА, выиграть золотые медали, играть в Лиге чемпионов, попасть на чемпионат Европы. Работать и работать, а дальше посмотрим.