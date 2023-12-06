«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод четвертый: детство, сборы, второй папа

«СЭ» и FONBET представляют четвертый эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию //

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию

Раннее утро 7 января, Игорь Акинфеев отправляется на очередные сборы. По дороге в аэропорт телефон не умолкает — активизировался командный чат ЦСКА. «Я из группы один раз удалился, и то там было какое-то количество сообщений, когда мы уже в отпуск ушли, — рассказывает Игорь. — Я говорю: «Блин, да дайте вы отдохнуть! Мы только там два дня отдыхаем, а вы начинаете!» «Берите паспорта через месяц» и т. д. Вот эта вся информация — вот зачем она мне сейчас нужна?»

Между бесконечными тренировками в Эмиратах и Турции вспоминаем, как Акинфеев вообще попал в футбол и стал вратарем. «Год не его, только 84-й год набирали, — рассказывает папа Игоря Владимир Васильевич. — Мы его тренировки три, наверное, свозили всего. И потом сам тренер к нам подошел: «Вы знаете, он вытеснил вратаря 84-го года». Того, который у них в команде был. Ну да, говорит: «Верхние не достает, а нижние, говорит, все мячи берет». Ну а что ж, он карапуз еще совсем был».

Валерий Газзаев подтянул Акинфеева в основной состав ЦСКА, когда тому было всего 16 лет. На первой же тренировке он произвел грандиозное впечатление — ему вообще никто не может забить! Ну а дебют Акинфеева в Самаре весной 2003-го — это уже классика нашего футбола. «Все что можно было вратарю в дебютном матче, он это и сделал: сыграл на ноль, отразил пенальти», — говорит тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед той игрой Игорь разговорился с многолетним пресс-атташе ЦСКА Сергеем Аксеновым, который со временем стал для него вторым папой. «Он мне всегда помогал в каких-то моментах, рассказывал, какие у него истории в жизни были. В баню вместе ходили, дома миллион раз он у меня был. В офис когда приезжаю, всегда к нему захожу. Я всегда говорил, что это как второй мой папа», — рассказывает Игорь.

Тем временем возобновляется сезон РПЛ, и рестарт ЦСКА получается неудачным — поражение в Сочи. В последних семи матчах у армейцев всего одна победа, приличное отставание от тройки, и вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что весной команда Владимир Федотова выдаст впечатляющую победную серию.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию