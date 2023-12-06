«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод четвертый: детство, сборы, второй папа
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию
Раннее утро 7 января, Игорь Акинфеев отправляется на очередные сборы. По дороге в аэропорт телефон не умолкает — активизировался командный чат ЦСКА. «Я из группы один раз удалился, и то там было какое-то количество сообщений, когда мы уже в отпуск ушли, — рассказывает Игорь. — Я говорю: «Блин, да дайте вы отдохнуть! Мы только там два дня отдыхаем, а вы начинаете!» «Берите паспорта через месяц» и т. д. Вот эта вся информация — вот зачем она мне сейчас нужна?»
Между бесконечными тренировками в Эмиратах и Турции вспоминаем, как Акинфеев вообще попал в футбол и стал вратарем. «Год не его, только 84-й год набирали, — рассказывает папа Игоря Владимир Васильевич. — Мы его тренировки три, наверное, свозили всего. И потом сам тренер к нам подошел: «Вы знаете, он вытеснил вратаря 84-го года». Того, который у них в команде был. Ну да, говорит: «Верхние не достает, а нижние, говорит, все мячи берет». Ну а что ж, он карапуз еще совсем был».
Валерий Газзаев подтянул Акинфеева в основной состав ЦСКА, когда тому было всего 16 лет. На первой же тренировке он произвел грандиозное впечатление — ему вообще никто не может забить! Ну а дебют Акинфеева в Самаре весной 2003-го — это уже классика нашего футбола. «Все что можно было вратарю в дебютном матче, он это и сделал: сыграл на ноль, отразил пенальти», — говорит тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов.
Перед той игрой Игорь разговорился с многолетним пресс-атташе ЦСКА Сергеем Аксеновым, который со временем стал для него вторым папой. «Он мне всегда помогал в каких-то моментах, рассказывал, какие у него истории в жизни были. В баню вместе ходили, дома миллион раз он у меня был. В офис когда приезжаю, всегда к нему захожу. Я всегда говорил, что это как второй мой папа», — рассказывает Игорь.
Тем временем возобновляется сезон РПЛ, и рестарт ЦСКА получается неудачным — поражение в Сочи. В последних семи матчах у армейцев всего одна победа, приличное отставание от тройки, и вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что весной команда Владимир Федотова выдаст впечатляющую победную серию.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4