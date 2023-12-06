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Сегодня, 13:00

«Акинфеев. 20-й сезон». Эпизод четвертый: детство, сборы, второй папа

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Футболист Игорь Акинфеев сейчас и в детстве
Игорь Акинфеев.
«СЭ» и FONBET представляют четвертый эпизод документального сериала о легендарном вратаре ЦСКА и сборной России.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть первую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть вторую серию //
«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть третью серию

Раннее утро 7 января, Игорь Акинфеев отправляется на очередные сборы. По дороге в аэропорт телефон не умолкает — активизировался командный чат ЦСКА. «Я из группы один раз удалился, и то там было какое-то количество сообщений, когда мы уже в отпуск ушли, — рассказывает Игорь. — Я говорю: «Блин, да дайте вы отдохнуть! Мы только там два дня отдыхаем, а вы начинаете!» «Берите паспорта через месяц» и т. д. Вот эта вся информация — вот зачем она мне сейчас нужна?»

Игорь Акинфеев. «Акинфеев. 20-й сезон» — уникальный проект «СЭ»

Между бесконечными тренировками в Эмиратах и Турции вспоминаем, как Акинфеев вообще попал в футбол и стал вратарем. «Год не его, только 84-й год набирали, — рассказывает папа Игоря Владимир Васильевич. — Мы его тренировки три, наверное, свозили всего. И потом сам тренер к нам подошел: «Вы знаете, он вытеснил вратаря 84-го года». Того, который у них в команде был. Ну да, говорит: «Верхние не достает, а нижние, говорит, все мячи берет». Ну а что ж, он карапуз еще совсем был».

Валерий Газзаев подтянул Акинфеева в основной состав ЦСКА, когда тому было всего 16 лет. На первой же тренировке он произвел грандиозное впечатление — ему вообще никто не может забить! Ну а дебют Акинфеева в Самаре весной 2003-го — это уже классика нашего футбола. «Все что можно было вратарю в дебютном матче, он это и сделал: сыграл на ноль, отразил пенальти», — говорит тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов.

Футболист Игорь Акинфеев
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Перед той игрой Игорь разговорился с многолетним пресс-атташе ЦСКА Сергеем Аксеновым, который со временем стал для него вторым папой. «Он мне всегда помогал в каких-то моментах, рассказывал, какие у него истории в жизни были. В баню вместе ходили, дома миллион раз он у меня был. В офис когда приезжаю, всегда к нему захожу. Я всегда говорил, что это как второй мой папа», — рассказывает Игорь.

Тем временем возобновляется сезон РПЛ, и рестарт ЦСКА получается неудачным — поражение в Сочи. В последних семи матчах у армейцев всего одна победа, приличное отставание от тройки, и вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что весной команда Владимир Федотова выдаст впечатляющую победную серию.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть четвертую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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