«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на март». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале
Почему осенью мы проводим 18 туров, а весной всего 12?
— Я не понял, почему судья принял решение проводить в таких условиях матч ЦСКА — «Ростов». Ну вот чем он руководствовался? Кому нужен такой футбол?! Это едва ли можно назвать зрелищем. Жаль болельщиков. Скажу больше — это неуважение к зрителям! Почему они должны это смотреть? Ну и, конечно, надо думать о здоровье футболистов. На таком поле риск получить серьезную травму увеличивается в разы. Почему это никто не учитывал?
Уверен, игру надо было переносить — например, на март. Других вариантов я не вижу. Далеко за примером ходить не нужно. 2 декабря должен был состояться матч чемпионата Германии «Бавария» — «Унион». Но из-за сильного снегопада его перенесли на следующий год, Чем мы хуже? Почему нельзя проявить гибкость?
Сейчас мы находимся в международной изоляции, хватает свободных окон. Почему надо в первой части чемпионата играть 18 туров, а потом, после длительной паузы, лишь 12?! Ну если мы не участвуем в еврокубках, почему бы не перенести два тура на весну? Это можно было сделать спокойно! Без проблем.
То есть — 16 туров осенью, 14 — весной. Разве не логично? Наверное, составители календаря должны были все продумать, просчитать. А в итоге мы увидели снежный футбол, где на первый план выходило умение вести единоборства и точно отдавать длинные передачи. В этих компонентах ЦСКА преуспел лучше. Команды находились в одинаковых условиях, но армейцы приспособились к ним быстрее.
Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.
Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.
В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...
Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь. Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен. Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все.
Игрокам «Зенита» после пяти чемпионств сложно найти мотивацию
«Зенит» в Москве уступил «Локомотиву». Считаю, результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара».
Хотя шесть поражений в сезоне с учетом Кубка — это, конечно, многовато. Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене. Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем. Вот это и проявилось в матче РПЛ с «Локомотивом» и в кубковой встрече с «Динамо».
И здесь я бы не критиковал только бразильцев — тех же Вендела, Клаудиньо. Нужно говорить о всей команде в целом. Выиграть чемпионат России один раз — не так сложно, как потом в течение шести-семи лет удержаться на вершине. Вот это уже большое искусство тренера и профессионализм футболистов, которые каждый день должны доказывать, что они лучшие в своем деле. Так, в частности, происходит в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии», других ведущих европейских клубах. Так что игрокам «Зенита» пора понять, что на неполных оборотах до золота не доедешь. Никто с ними в поддавки играть не собирается.
Вообще чемпионат у нас очень интересный. Плотность в таблице высокая. И сейчас на титул претендуют «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». В теории даже «Крылья», которые пока идут на 4-м месте, еще могут преподнести сюрприз весной.
Останется ли Абаскаль в «Спартаке»? В таком психологическом состоянии сложно тренировать
В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном... Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA...
Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!
Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать. Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем — увидим.
Зато «Динамо» в последнее время радует результатами. Но все-таки пока не нужно перехваливать бело-голубых. Да, вроде бы стабилизировалась игра, тренер определился с оптимальным составом. Но выводы будем делать весной. Конкуренция за высокие места очень серьезная. Тюкавин вновь забил, но пока в его активе 8 мячей в чемпионате. У того же Кассьерры — 13. Главное, чтобы Константин не останавливался на достигнутом. Когда забьет хотя бы 15 в сезоне, тогда будет больше пищи для размышлений. Данные у него действительно хорошие, просто теперь нужно реализовать свой потенциал и нацеливаться на 18-20 мячей в чемпионате.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|8.12
|19:00
|
Локомотив – Урал
|- : -
|9.12
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|9.12
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|9.12
|19:45
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|10.12
|14:00
|
Факел – Динамо
|- : -
|10.12
|16:30
|
Сочи – Оренбург
|- : -
|10.12
|19:45
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|10.12
|19:45
|
Балтика – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4