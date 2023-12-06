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Сегодня, 12:00

«Зачем возвращаться на «весну-осень»? Матч ЦСКА стоило сдвинуть на март». Газзаев — о снегопаде, «Зените» и Абаскале

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Погодные условия во время матча ЦСКА — «Ростов».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Бывший главный тренер ЦСКА — о последних ярких событиях в РПЛ.

Почему осенью мы проводим 18 туров, а весной всего 12?

— Я не понял, почему судья принял решение проводить в таких условиях матч ЦСКА — «Ростов». Ну вот чем он руководствовался? Кому нужен такой футбол?! Это едва ли можно назвать зрелищем. Жаль болельщиков. Скажу больше — это неуважение к зрителям! Почему они должны это смотреть? Ну и, конечно, надо думать о здоровье футболистов. На таком поле риск получить серьезную травму увеличивается в разы. Почему это никто не учитывал?

Уверен, игру надо было переносить — например, на март. Других вариантов я не вижу. Далеко за примером ходить не нужно. 2 декабря должен был состояться матч чемпионата Германии «Бавария» — «Унион». Но из-за сильного снегопада его перенесли на следующий год, Чем мы хуже? Почему нельзя проявить гибкость?

Сейчас мы находимся в международной изоляции, хватает свободных окон. Почему надо в первой части чемпионата играть 18 туров, а потом, после длительной паузы, лишь 12?! Ну если мы не участвуем в еврокубках, почему бы не перенести два тура на весну? Это можно было сделать спокойно! Без проблем.

Валерий Карпин, уборка снега на&nbsp;поле. Матч ЦСКА — «Ростов» чуть не перенесли из-за мощного снегопада. Карпин предупредил, что это будет не футбол

То есть — 16 туров осенью, 14 — весной. Разве не логично? Наверное, составители календаря должны были все продумать, просчитать. А в итоге мы увидели снежный футбол, где на первый план выходило умение вести единоборства и точно отдавать длинные передачи. В этих компонентах ЦСКА преуспел лучше. Команды находились в одинаковых условиях, но армейцы приспособились к ним быстрее.

Не понимаю разговоров о том, что теперь нам надо обязательно возвращаться к системе «весна-осень». Как будто в этом весь корень бед российского футбола.

Вспомните, что было раньше. Начинали сезон в марте на тяжелых полях, команды не играли, а мучились! Ну и зачем к этому возвращаться? Раньше в четные годы сезон летом прерывался на месяц во время проведения чемпионатов мира или Европы.

Трактор убирает поле от&nbsp;снега, Федор Чалов в&nbsp;борьбе за&nbsp;мяч. Революционное предложение для РФС и РПЛ: давайте играть летом, а не зимой!

В ноябре 2002 года ЦСКА и «Спартак» на стадионе «Торпедо» провели матч, который вошел в историю как снежное дерби. Тракторы ездили и все вычищали...

Если проводить параллели с той встречей, сейчас «Ростов» и ЦСКА сыграли просто в идеальных условиях. Пересмотрите обзор той игры и сами в этом убедитесь. Но ту встречу мы не могли перенести никуда! Почему? 29-й тур! Вот вам и все «прелести» системы «весна-осень». При нынешнем формате проведения соревнований такой перенос возможен. Сейчас мы начинаем чемпионат на хороших полях и заканчиваем на них. Но надо учитывать форс-мажоры и немного перераспределить количество туров в первой и во второй частях сезона. Вот и все.

Снегопад во&nbsp;время игры ЦСКА и &laquo;Ростова&raquo;.

Игрокам «Зенита» после пяти чемпионств сложно найти мотивацию

«Зенит» в Москве уступил «Локомотиву». Считаю, результат закономерен. Но пока рано говорить об игровом кризисе команды Сергея Семака. Питерцы всего в двух очках от лидирующего «Краснодара».

Хотя шесть поражений в сезоне с учетом Кубка — это, конечно, многовато. Думаю, все дело в психологии, в мотивации. Когда ты пять раз подряд выигрываешь чемпионат, уже тяжело настраиваться на следующие победы на внутренней арене. Зато против тебя остальные команды играют с запредельным настроем. Вот это и проявилось в матче РПЛ с «Локомотивом» и в кубковой встрече с «Динамо».

Эдуард Сперцян празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Оренбурга&raquo;. Боязнь «Зенита» прошла. Чемпионство «Краснодара» никого не удивит

И здесь я бы не критиковал только бразильцев — тех же Вендела, Клаудиньо. Нужно говорить о всей команде в целом. Выиграть чемпионат России один раз — не так сложно, как потом в течение шести-семи лет удержаться на вершине. Вот это уже большое искусство тренера и профессионализм футболистов, которые каждый день должны доказывать, что они лучшие в своем деле. Так, в частности, происходит в «Реале», «Барселоне», «Манчестер Сити», «Баварии», других ведущих европейских клубах. Так что игрокам «Зенита» пора понять, что на неполных оборотах до золота не доедешь. Никто с ними в поддавки играть не собирается.

Вообще чемпионат у нас очень интересный. Плотность в таблице высокая. И сейчас на титул претендуют «Краснодар», «Зенит», «Динамо», ЦСКА, «Локомотив». В теории даже «Крылья», которые пока идут на 4-м месте, еще могут преподнести сюрприз весной.

Максим Глушенков&nbsp;&mdash; автор двух мячей в&nbsp;ворота чемпиона России.

Останется ли Абаскаль в «Спартаке»? В таком психологическом состоянии сложно тренировать

В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном... Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA...

Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!

Гильермо Абаскаль. Абаскаль повел себя как пацан, но главное — результат и игра. Эпизод с Беришей может стать последней каплей для руководства

Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать. Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем — увидим.

Зато «Динамо» в последнее время радует результатами. Но все-таки пока не нужно перехваливать бело-голубых. Да, вроде бы стабилизировалась игра, тренер определился с оптимальным составом. Но выводы будем делать весной. Конкуренция за высокие места очень серьезная. Тюкавин вновь забил, но пока в его активе 8 мячей в чемпионате. У того же Кассьерры — 13. Главное, чтобы Константин не останавливался на достигнутом. Когда забьет хотя бы 15 в сезоне, тогда будет больше пищи для размышлений. Данные у него действительно хорошие, просто теперь нужно реализовать свой потенциал и нацеливаться на 18-20 мячей в чемпионате.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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