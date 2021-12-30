Владимир Путин подписал закон о Fan ID

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении паспорта болельщиков (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий, сообщает ТАСС. 17 декабря этот закон приняла Госдума РФ.

Паспорт болельщика будет введен с 1 июня 2022 года — именно в этот день закон вступит в силу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Оформить Fan ID можно будет на портале «Госуслуги».

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

В РПЛ с нового сезона введут Fan ID. Зачем он нужен и как его получить?