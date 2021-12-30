Рубрика «Спросите у Романцева».

В мои спартаковские времена вступление команды в новый футбольный год начиналось со дня рождения главного тренера. Утром 4 декабря мы вылетали в теплые заморские края, чтобы там скоротать зимнее межсезонье. А вечером, проведя первую тренировку, в узком руководящем кругу собирались в штабном номере Романцева, чтобы поздравить его со столь приятным событием. А заодно вспомнить прошлый сезон, прикинуть планы на будущее. Хотя они были четко обозначены еще великим Старостиным — с момента, когда Олег Иванович возглавил «Спартак». Только чемпионство — других задач не ставилось!

В нынешнем «Спартаке» об этом вряд ли вспоминают. И не потому, что некому. Просто клуб и его обитатели живут другой жизнью. Той, в которой уже почти 20 лет продолжается поиск безвозвратно ушедшей игры, бесконечное приглашение тренеров, странные трансферы. Для Романцева, который привык выигрывать только на поле, все это непонятно. О чем уже не раз говорил тем, кто хотел знать, на чьей стороне он в очередной разборке. А заодно давал понять, что, хотя все это не имеет отношения к футболу, жить и работать тренерам с игроками мешает. Причем не только в «Спартаке».

Коснулся Олег Иванович этой болезненной темы и на этот раз, когда мы разбирали с ним ваши предновогодние вопросы.

Не сомневаюсь: Аленичев вернется в большой футбол. А возможно, и в «Спартак»

Максим Тищенко: — Олег Иванович, что, по-вашему, не получается у Аленичева с тренерской точки зрения?

— Если честно, Максим, то мне ваш вопрос не очень понятен. Я считаю, что у него в нашей профессии еще не было столько времени, чтобы себя реализовать. Вспомните, как начинал он в Туле с «Арсеналом», который с нуля вывел в премьер-лигу. Да, затем в «Спартаке» ему было сложнее — там и требования другие, и задачи. А для адаптации на таком уровне необходимо время и доверие руководства, которое требовало немедленных результатов. К сожалению, ни того ни другого он не получил. И пришлось уйти. Но в золотой победе, которую «Спартак» праздновал потом с Каррерой, есть и заслуга собравшего и готовившего команду Аленичева. В «Енисее», который он также вывел в премьер-лигу, пришлось столкнуться с иными трудностями — стадион в городе только строился и домашние матчи клуб проводил на чужих полях. Работать и давать в таких условиях результат практически нереально. Сейчас Дима занимается с молодыми футболистами. Эта пауза — возможность сделать необходимые выводы и идти дальше. И, зная его характер, лично я не сомневаюсь, что после этого он вернется в большой футбол. А возможно, и в «Спартак».

Олег Бредин: — Не кажется ли вам, что в уходе из сборной Черчесова сыграло то, как он резко общался с журналистами?

— Категорически не согласен с таким заявлением. Стас из тех, кто всегда и везде остается самим собой. Таким он был игроком, таким остался и в тренерском деле. Именно за счет этого, несмотря на жесткую критику, обрушившуюся на него перед чемпионатом мира, ему удалось вывести сборную России в четвертьфинал. Да, возможно, порой он бывает чересчур категоричен в оценках. Но зато всегда откровенен. Потому Черчесов ни в работе, ни в жизни никогда ни под кого не подстраивается. И под журналистов в том числе. А его уход — обычная тренерская история: не получилось на Евро, и футбольное руководство сделало соответствующие оргвыводы.

Петр Петров: - Как думаете, Олег Иванович, может, «Спартаку» стоит взять пример с «Урала», который после затяжного спада собрался и провел шесть матчей без поражений, обыграв даже «Локомотив» с «Ростовом»?

— Выходит, для того чтобы «Спартак» резко поменял свою турнирную судьбу, то ему, как и «Уралу», для начала надо обязательно влезть в дерьмо? Но согласитесь, что это глупость. А не лучше было бы, если бы уже с первого матча чемпионата «Спартак» проводил бы все остальные на таком же кураже и вдохновении, как в Лиге Европы с «Наполи», «Лестером» или «Легией»? Только не спрашивайте меня, почему этого не происходит. Все равно не отвечу.

Александр Ларкин: - «Спартак» продал Ломовицкого в «Рубин». Правильное ли это решение?

— На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке». Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки». Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, но в защите.

Паоло Ваноли. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Меня тоже удивляет, что наши ведущие команды возглавляют помощники именитых тренеров

Кирилл Завьялов: — Олег Иванович, вы лестно отзывались о Руе Витории. Зачем «Спартаку» нужно было менять тренера, который занял с ним первое место в группе Лиги Европы?

— Этот вопрос не ко мне. Думаю, вы без труда догадаетесь, кому его следует задать.

Валерий Мальцев: — «СЭ» назвал лучшим футболистом года Сердара Азмуна из «Зенита». А почему вы посчитали, что этого звания достоин Александр Селихов?

— Сердар очень качественный и яркий футболист, заслуживающий самой высокой оценки. Но в подобных коллективных опросах в определении лучшего у каждого из его участников остается право на собственное мнение. И оно не всегда совпадает с мнением большинства. Называя Селихова, я исходил из того, что, несмотря на тяжелейшую травму и серьезную конкуренцию со стороны Максименко, Александр все-таки сумел вернуться в основной состав. А еще показал не только блестящую игру на финише, но и помог команде занять первое место в группе Лиги Европы, отразив на последней минуте с «Легией» пенальти. И потом не забывайте, что я еще и спартаковец. И верю, что такие бойцы, как Селихов, оставляют надежду на возрождение нашего победного «Спартака».

Армен Гараев: — Почему, кроме Селихова, вы выделили еще Головина, Джикию и Агаларова?

— Головин — единственный, кто достойно представляет российский футбол в Европе. Причем в совсем непростом французском чемпионате. Кстати, сейчас пошли разговоры о переходе во Францию Азмуна, для которого это также может стать серьезной проверкой на прочность. Джикия — один из лидеров «Спартака» и сборной. Достаточно стабилен, способен вести борьбу от звонка до звонка в любых ситуациях. Что касается Агаларова, то его игра — одно из открытий чемпионата. Поверьте, форвард, сумевший впервые возглавить список бомбардиров, выступая за команду второй десятки, заслуживает большого уважения.

Дмитрий Серебряков: — Поддерживаете ли вы Сергея Юрана, который раскритиковал решение «Спартака», сказав о приходе итальянца Ваноли, что «нигде не видел, чтобы ведущий клуб страны приглашал тренера без опыта»?

— Известно, что любой клуб с большими традициями и именем хочет видеть у себя тренера с таким же профессиональным авторитетом. Сейчас даже сторожем без приличного резюме не устроишься (смеется). Поэтому меня тоже удивляет, когда в наши ведущие команды приезжают специалисты, главным достижением которых является работа помощником какого-то именитого тренера. Вы можете возразить, вспомнив успех в «Спартаке» Карреры. Но это скорее исключение из правил.

Дмитрий Серебряков: — А как вы отнеслись к заявлению Юрана, что он в любой момент готов возглавить «Спартак»?

— С уважением. А почему нет? Сергей не один год верой и правдой служил «Спартаку», всегда следовал его традициям. К тому же он успел уже пройти через многое в тренерском деле. Всегда говорил и еще раз повторю — нашу команду должен возглавлять только спартаковец!

Болельщики «Спартака». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Введение паспортов болельщика — антифутбольное решение

Александр Иванов: — Вы неоднократно говорили, что всегда были готовы работать с футболистом, у которого непростой характер, если чувствовали, что у него есть желание и возможности помочь команде. Недавно Артем Дзюба заявил, что хочет вернуться в сборную. Вызовет ли его Карпин на матч с Польшей?

— Уверен, что таких же тренерских принципов придерживается и Карпин, для которого победа команды важнее личных амбиций. Если Валера почувствует, что Артем искренне хочет помочь сборной, что для него, как и для других, это дело чести, то примет нужное решение и протянет руку.

Василий Легков: — Олег Иванович, Станислав Черчесов уехал в Венгрию, где возглавил «Ференцварош». Удивил ли вас его выбор?

— Признаюсь, это решение Станислава меня немного удивило. Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А «Ференцварош» — крепкий клуб с определенной репутацией в Европе. Значит, Черчесов — уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии, как считают некоторые, — это вовсе не шаг назад, а новый вызов. Так что искренне желаю ему успехов на новом месте.

Егор Клещев: — Вас не удивили слова Андрея Аршавина, что главной причиной ухода Витории была обстановка вокруг «Спартака», которая мешала нормальной работе португальца?

— Я с большим уважением отношусь в Аршавину как к человеку и футболисту. Потому сказанное им по поводу причин ухода португальца меня не удивило. Просто я и сам считал, что вести публичный поиск нового тренера команды не очень этично по отношению к тому, кто еще продолжает руководить ей. Причем это делалось на глазах у игроков, с которыми Витория продолжал работать! Но, несмотря ни на что, португалец продолжал делать свое дело, что вызывало чувство уважения к его выдержке и профессионализму.

Виктор Борцов: — Как вы относитесь к введению обязательных паспортов болельщиков? Ведь те, у кого их не будет, не смогут, когда их пригласят друзья, попасть с ними на футбол.

— Лично я категорически против такого решения, поскольку считаю его антифутбольным! Наивно думать, что это нововведение станет гарантией порядка на трибунах и избавит от появления на них любителей фаеров. Уверен, таким способом всех проблем с фанатами и бузотерами не решить! Болельщика надо воспитывать, прививать ему уважение к игре, создавать на стадионах атмосферу праздника. И то, что такое возможно, подтвердил чемпионат мира в России, организации и проведению которого была дана самая высокая оценка. Значит, можем! А получается, что тем из футбольных болельщиков, у кого не окажется специальных паспортов, остается ходить на керлинг, где все тихо и спокойно.

Дмитрий Гарин: — После матча ЦСКА с «Зенитом» полиция без разбора задерживала фанатов и отправляла их в отделения. В ответ на это во время матчей следующего тура фанаты покинули трибуны задолго до финального свистка. Как вы к этому отнеслись?

— Акции по задержанию — такая же крайность, как и деление фанатов на «хороших» и «плохих». Я категорически против радикальных мер с применением насилия, ареста и помещения в кутузку. Тем более в отношении болельщиков, чья вина еще не установлена. Почему должны страдать те, кто не имеет к беспорядкам никакого отношения? Ведь они не виноваты, что на стадионе не работали камеры наблюдения и не были определены истинные зачинщики беспорядков. А их без разбора погрузили и в отделение — мол, там разберемся. Проблема болельщиков в нашем футболе такая же давняя, как и все остальные в нем. И ей должны заниматься не рядовые полицейские, а те, кто из ложи VIP отдает им приказы.

Что касается акций протеста, то считаю их бессмысленными. К сожалению, таким образом их участники никому ничего не докажут. А покидая трибуны во время матча, они наказывают только самих себя и свои клубы. Потому еще раз напомню тем, кто должен отвечать за порядок на стадионе: болельщиков надо беречь! Без них игра не живет, а существует! И, оказавшись в условиях страшного вируса, мы еще раз в этом убедились.

Олег Мухин: — А какой из моментов общения с болельщиками вам запомнился больше всего? Говорят, однажды в Нижнем Новгороде вы после игры спасли одного из фанатов.

— В мои спартаковские времена мы много общались с болельщиками. Проводили традиционные встречи перед сезоном, обсуждали его итоги. Случалось, что кого-то из фанатов даже брали в самолет. А история в Нижнем действительно была. Победа над хозяевами тогда далась тяжело, и вокруг стадиона между фанатами закипели страсти. Выходя с пресс-конференции, я увидел, как одному из наших ребят милиция крутит руки. Бросился выручать, влез в толпу: так, мол, и так, отпустите под мою ответственность. К счастью, меня узнали. Ну и разошлись с миром. В «Спартаке» своих не бросают (смеется).

Сергей Комов: — Недавно стало известно, что Александр Кержаков пригласил Юрия Жиркова выступать за «Нижний Новгород». Не поздно, ведь Юрию уже 38 лет?

— Жирков из тех футболистов, кто всегда выкладывается в игре на все сто. Это Профессионал с большой буквы, лидер, способный повести за собой остальных. Кержаков, который только начинает тренерский путь и создает новую команду, это прекрасно знает. Потому и принял такое решение. Главное, чтобы Жирков сумел избежать травм и не перебарщивал с нагрузками. Здесь тот самый случай, когда тренер с футболистом хорошо знают друг друга и обладают схожими характерами. Значит, если получится, оба не прогадают.

Дмитрий Уваров: — У Александра Кокорина ничего не получается в «Фиорентине», а Павел Мамаев, так и не заиграв в «Ростове», перешел в «Химки». Это стечение обстоятельств или все-таки отголоски той скандальной истории, из-за которой они потеряли время в футболе?

— Думаю, что все-таки сказались последствия той печальной истории, в которую попали Павел с Александром. Не хочу возвращаться к ней и давать оценку тому, кто был прав, а кто виноват — дело уже прошлое. Но по факту она сыграла свою негативную роль в судьбе этих, несомненно, талантливых футболистов. И похоже, что время, проведенное в неволе, все-таки сказалось на их футбольной судьбе. Можно было бы вспомнить Эдуарда Стрельцова, который провел в заключении намного больше, а затем с блеском вернулся на поле, завоевав даже звание лучшего игрока. Но это несопоставимое сравнение, поскольку, не в обиду будет сказано, по характеру и по таланту Стрельцов превосходил Александра и Павла. Но считаю, что у них еще есть шанс вернуться в большую игру. Чего им искренне и желаю.

Борис Дронов: — В ваше время такие футболисты «Спартака», как Аленичев, Шалимов, Онопко, Никифоров, Юран, Карпин, Мостовой, уезжая в Европу, были в своих клубах на видных ролях. Почему же сейчас, за исключением Головина, российские игроки так незаметны в европейских чемпионатах?

— Посмотрите, какие места наш футбол занимает сейчас в мировом рейтинге, и все поймете сами. И кто же в нем выше нас — Сенегал, Тунис, Украина, Иран? Печально... Можно сколько угодно говорить о программах развития футбола, о строительстве новых стадионов, появлении полей, но статистику не обманешь. Ведь в ней учтено и выступление на последнем Евро, и провалы в клубных европейских турнирах. А это говорит о том, что, к сожалению, сегодня мы не обладаем достаточным набором хороших футболистов. И зачастую во многих клубах на ведущих ролях иностранцы. Увы, но последний массовый спрос за рубежом на наших ребят был после Евро-2008. Грустно, но факт.

Константин Рогов: — Вы верите, что сборная России сумеет пробиться в Катар?

— Конечно! Как и в то, что все российские болельщики способны помочь нашей команде это сделать. И прежде всего если перестанут по любому поводу дергать Карпина, а дадут почувствовать ему и футболистам, что верят в свою сборную. Такую поддержку я ощущал сам, когда выступал за сборную СССР. Тогда в ней играли грузины, армяне, украинцы, белорусы, русские, которые были непримиримыми соперниками в чемпионате, а в сборной становились единым коллективом. Объединялись мы, объединялись и болельщики. И это придавало силы! Давайте же и сейчас дадим нашим ребятам почувствовать, что за их спиной миллионы тех, кто ждет от них только победы!

Думаю, что на этом самое время закончить наше общение в минувшем году. Будем надеяться, что новый, 2022 год принесет всем нам больше радостей и надежд — не только в жизни, но и в футболе, частью которой он стал для миллионов российских болельщиков. Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вам хотелось услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба напоминаю: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!

С Новым годом вас, дорогие! По-прежнему ваш, Олег Романцев.