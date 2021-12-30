Клаудиньо, Кордоба и еще 8 лучших трансферов сезона в РПЛ

«СЭ» продолжает подводить итоги года. На очереди — рейтинг главных трансферов, которые сделали премьер-лигу ярче.

10. Константин Марадишвили, 21 год

Константин Марадишвили. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трансфер: из ЦСКА в «Локомотив»

Сумма трансфера: 7 миллионов евро

Константин Марадишвили стал одним из первых игроков, благодаря которым «Локомотив» начал процесс омоложения состава при Ральфе Рангнике. Изначально семь миллионов евро, которые железнодорожники отдали за талантливого полузащитника, считались неоправданной тратой. Ведь в ЦСКА игрок особо не выделялся даже на фоне своих одноклубников. Но по ходу сезона лучшие качества хавбека стали проявляться. В «Локо» Марадишвили перевели на позицию восьмёрки, где его видение поля стало приносить реальную пользу команде, насыщая финальную треть обостряющими передачами. Маркус Гисдоль открыто хвалил Константина. «Я могу сказать, что в первых играх под моим руководством Марадишвили сыграл очень хорошо и эффективно, он принес большую пользу команде», — восхищался коуч.

9. Андерс Дрейер, 23 года

Андерс Дрейер. Фото ФК «Рубин»

Трансфер: из «Мидтьюлланна» в «Рубин»

Сумма трансфера: 7 миллионов евро

Несмотря на незадавшуюся первую часть сезона, в «Рубине» все равно есть игрок, которого ни в чем нельзя упрекнуть. Это Андерс Дрейер. В дебютном матче он оформил хет-трик и застолбил место в основном составе, а дальше продолжил штамповать голы до зимнего перерыва — прямо сейчас на счету датчанина семь забитых мячей. Удивительно, но с сентября он не пропустил ни одной игры в РПЛ. Дрейер — именно тот человек, который весной может вытащить «Рубин» из кризиса.

8. Алексис Бека-Бека, 20 лет

Алексис Бека-Бека. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трансфер: из «Кана» в «Локомотив»

Сумма трансфера: 6 миллионов евро

Стиль игры Гисдоля подразумевает прикрепленных к позиции игроков группы атаки полузащитников формата бокс-ту-бокс и хавбека, играющего из глубины. Бека-Бека представляет последнюю категорию футболистов. Француза брали как игрока с большим потенциалом. По первым играм в премьер-лиге стало очевидно, что Алексис без проблем может подстраиваться под разный темп и разный тип соперников. Теперь только осталось ждать момента, когда Бека-Бека сможет быть конкурентоспособным и в еврокубках.

7. Родригао, 26 лет

Родригао. Фото ФК «Сочи»

Трансфер: перешел свободным агентом

Очевидным плюсом для «Сочи» при подписании Родригао являлся тот факт, что клуб ничего не заплатил за трансфер. Взять добротного защитника и при этом заложить в бюджет только зарплату — мечта любого российского клуба. Бразильский центрбек играет просто, но зато почти не допускает глупых ошибок, умело действует на опережении и быстро адаптировался к новым партнёрам. К тому же для РПЛ у Родригао самый подходящий рост — 195 см. Ему всего 26 лет, он точно будет прогрессировать и, вероятно, рано или поздно переберется в команду из топ-5 лиг Европы.

6. Диего Лаксальт, 28 лет

Диего Лаксальт. Фото ФК «Динамо»

Трансфер: из «Милана» в «Динамо»

Сумма трансфера: 3,5 миллиона евро

До «Динамо» уругваец поиграл в крепких итальянских клубах, включая «Милан» и «Торино». Поэтому Сандро Шварц очень рассчитывал на футбольные знания латераля, а также на его лидерские качества. Ожидания точно не разочаровали. «Сразу видно, что Лаксальт — очень умный футболист, который хорошо находит свободные зоны. Очень здорово, что Диего постоянно подсказывает на поле и мотивирует остальных ребят», — радовался коуч бело-голубых. Правда, жизнь Лаксальта подпортило повреждение передней поверхности бедра. Но учитывая историю его травм, к рестарту РПЛ Диего должен восстановиться.

5. Антон Заболотный, 30 лет

Антон Заболотный. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трансфер: перешел свободным агентом

После сезона-2018/19 Чалов с 15 голами в РПЛ так и не уехал в Европу — после этого его карьера покатилась по наклонной. Ему доверяли и Гончаренко, и Олич, но Федор окончательно сдулся, из-за чего атака ЦСКА стала выглядеть очень тоскливо. Летом клуб искал нового страйкера, и выбор пал на Антона Заболотного. Под руководством Владимира Федотова в «Сочи» форвард раскрепостился и наконец-то начал использовать свою атлетичность, а также демонстрировать спортивную наглость, чем и привлёк внимание армейцев. В текущем сезоне Антон уже наколотил пять голов, что для дебютного сезона в топ-клубе — очень неплохой результат. Учитывая, что это первый сезон и для форварда, и для главного тренера, есть все основания считать, что дальше Заболотный только прибавит.

4. Фабиан Бальбуэна, 30 лет

Фабиан Бальбуэна. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трансфер: перешел свободным агентом

Переход Бальбуэны в «Динамо» придал команде Шварца вариативность (возможность выбирать между схемами 3-5-2 и 4-3-3) и создал конкуренцию в обороне. Также защитник может перемещаться на позицию центрального форварда в концовках, когда бело-голубые организовывают финальный штурм и в штрафную идет много подач верхом. До «Динамо» центрбек три года выступал за «Вест Хэм» в АПЛ — опыт игры в такой интенсивной лиге помог парагвайцу в построении Шварцем скоростного футбола. Бальбуэна — олицетворение нынешнего проекта бело-голубых, где сложился дружный коллектив, создалась классная атмосфера, а футболисты играют за болельщиков и фанатов, которые уже очень давно ждут чемпионства своего клуба.

3. Джон Кордоба, 28 лет

Джон Кордоба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трансфер: из «Герты» в «Краснодар»

Сумма трансфера: 10 миллионов евро

С воспитанниками на позиции Кордобы в «Краснодаре» не задалось. Иван Игнатьев оказался слабохарактерным и неспособным выгрызать место в составе — в итоге ушел в «Рубин», где продолжает деградировать. Магомед-Шапи Сулейманов оказался не готов быть игроком старта, а свою магию при выходах на замену окончательно исчерпал. В конце концов вингер ушел в аренду в турецкий «Гиресунспор». Даниилу Уткину не хватило места в команде, и он ушел за игровой практикой в аренду в «Ахмат». В итоге «быки» решили действовать наверняка и за приличные деньги получили гарантированные голы и ассисты в виде Джона Кордобы. Колумбиец не подвёл — на его счету уже 10 очков по «гол + пас» в 15 матчах. Одна из причин, по которой форвард раскрылся у Гончаренко, — возраст. Страйкеру 28 лет, и в «Краснодаре» он смог сосредоточиться на футболе, а не развлечениях и всех прелестях жизни богатого игрока.

2. Матео Кассьерра, 24 года

Матео Кассьерра. Фото Instagram

Трансфер: из «Белененсеша» в «Сочи»

Сумма трансфера: 1,2 миллиона евро

Главный показатель того, что трансфер Кассьерры удался, — интерес клубов из МЛС и Шотландии к игроку, который не пробыл в команде и полгода. Но надо отметить, что свою статистику форвард набивал не только с середняками и аутсайдерами, но и с лидерами. В первом круге нападающий успел забить «Зениту» и «Ростову», оформил дубль ЦСКА и отличился в матче с «Краснодаром». Форвард действует как в штрафной, так и за ее пределами, участвуя во всех фазах атаки «Сочи». В этом сезоне Кассьерра набрал 9,78 xGChain (xG всех атак, которые завершились ударом и в которых игрок принимал участие, — первый результат в команде) — топ-показатель для РПЛ.

1. Клаудиньо, 24 года

Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»

Трансфер: из «РБ Брагантино» в «Зенит»

Сумма трансфера: 12 миллионов евро

В эпоху Семака к трансферной работе «Зенита» были нарекания. Но за покупку Клаудиньо сине-бело-голубые действительно заслуживают респекта. Таких футболистов в России не было давно! Бразилец не стесняется идти в дриблинг и бить из неочевидных позиций, эффективно и эффектно финтит, а также продирается через чужую оборону в одиночку. Клаудиньо трижды признавался болельщиками лучшим игроком месяца, а в ежегодном голосовании «СЭ» в номинации «Легионер года» занял второе место. За эстетическое удовольствие зрителей, магию в РПЛ и важные голы в Лиге чемпионов трансфер Клаудиньо — лучший в 2021 году.