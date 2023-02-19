Промес обгонит Писарского, «Динамо» возьмет Кубок, «Локо» улетит в стыки. Прогнозы авторов «СЭ»

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Наш футбол возвращается! Уже в среду возобновится Кубок России, а 3 марта начнется первый после зимней паузы тур премьер-лиги.

Перед рестартом второй части сезона авторы «СЭ» оценивают расклады и пытаются предугадать, чем закончатся самые острые интриги. Для этого каждый ответил на 7 вопросов:

— Борьба «Спартака» и «Зенита» за чемпионство — фантастика или реальность?

— Останется ли «Ростов» в топ-3?

— Избежит ли «Локомотив» стыковых матчей?

— Сколько забьет Дзюба?

— Удержит ли Писарский первое место в списке бомбардиров РПЛ?

— Кто выиграет Кубок России?

— Сколько тренерских отставок произойдет до конца сезона?

Вячеслав Короткин, заместитель главного редактора

Ликвидация отрыва «Зенит» в шесть очков, в принципе, не фантастика. Но! При условии, что «Спартак» сведет турнирные потери к самому-самому минимуму, а, главное, в начале мая отыграет три пункта в очном противостоянии с питерцами на «Газпром Арене». Для этого красно-белым потребуются предельная концентрация, колоссальное напряжение сил и удача. А если сине-бело-голубые не сделают конкурентам два- три подарка, то уверенно доедут до финиша перыми.

«Ростов» в топ-3? Поскольку давно симпатизирую работе Карпина, скажу коротко: «Валера, верю!»

«Локомотив» не избежит стыков. Я просто не очень представляю, кого железнодорожники способны отправить туда вместо себя. Крепкий «Пари НН»? Одну из самых играющих команд лиги — «Крылья»? Имеющий многолетний успешный опыт решения задачи выживания «Урал»? Тут, в отличие от случая с Карпиным, не верю. К тому же дистанция в шесть очков от 12-го, первого не попадающего в стыки места, — это немало.

Дзюба забьет меньше пяти голов. Я уже давно не верю в чудеса — Артем уверенно шагает с ярмарки, с каждым днем удаляясь от нее все дальше и дальше. Не исключаю, что самым ярким моментом пребывания форварда в «Локо» станет конфликт с главным тренером Михаилом Галактионовым и/или с кем-то из клубного руководства.

Если бы Промес не пропустил бы все три зимних сбора «Спартака», то мой ответ на вопрос, станет ли Писарский лучшим бомбардиром, был бы отрицательным. Но после того, как Квинси два месяца готовился в отрыве от команды, отвечу: да, Писарский удержит лидерство. Что на самом деле хорошо — нашему футболу сейчас как никогда нужны новые герои, яркие персонажи. Владимир как раз из таких.

Что касается Кубка, то почему бы полетевшим при Гильермо Абаскале красно-белым не повторить прошлогодний успех? Мой вариант — «Спартак»!

По тренерским отставкам жду одну — в «Химках».

Константин Алексеев, шеф отдела футбола

Хочется интриги, борьбы за золото, но если не заниматься самообманом, то «Зенит» уже чемпион. У «Спартака» могли появиться шансы, если бы Питер покинули одновременно Барриос, Малком, Вендел и Клаудиньо. Мне кажется, команда Семака станет первой, не особенно напрягаясь, а если запахнет жареным, то всегда сможет прибавить.

«Динамо» и ЦСКА будут стараться обогнать «Ростов», но считаю, что южане — фаворит в борьбе за тройку. Да, на сборах у желто-синих скромные результаты, но шесть очков преимущества — это существенно, отыграть такое отставание будет сложно.

Думаю, «Локомотив» выкарабкается. Шесть очков отставания от спасительного 12-го места — много, но в действиях новых руководителей клуба видны логика и понимание футбольных процессов, так что команда должна резко прибавить.

Многие эксперты говорят о пяти голах Дзюбы весной. Присоединюсь. Дзюба будет много играть, свои 5-6 голов забьет.

Мои фавориты в бомбардирской гонке — Промес и Малком. Писарский-Сычевой адаптируется в «Крыльях», но с уходом Пиняева и Глушенкова «Крыльям» будет сложнее доставлять мячи нападающему.

В вопросе Кубка России основной вопрос — кого считать победителем турнира. Скажем, в своей группе осенью «Зенит» не попал в ту двойку лучших, которая отправилась в основной плей-офф. Теперь Питер пошел по запасному пути регионов, где будут скромные соперники, имеет все шансы легко попасть в Суперфинал. И в случае победы станет победителем Кубка? Или все же тот, кто выиграет основной плей-офф? С новой схемой турнира еще надо окончательно разобраться, привыкнуть к ней. В основной сетке фавориты понятны — «Спартак», ЦСКА, «Динамо»... Если надо одну команду, то пусть будут бело-голубые — возьмут реванш за прошлогодний финал.

Не удивлюсь, если весной вообще не будет тренерских отставок. Там, где тренерские позиции были шаткими, перестановки уже произошли зимой — в «Локо», «Сочи», «Краснодаре». В зоне риска всегда «Химки», возможно, турнирная ситуация спровоцирует на резкие шаги руководителей «Факела» или «Торпедо», хотя и в этих клубах ситуация сейчас выглядит стабильной для тренеров.

Леонид Волотко, заместитель шефа отдела футбола

На сборах «Спартак» играл ярче и бодрее «Зенита», поэтому я верю, что борьбу за золото он навяжет. Но обогнать такого конкурента на такой дистанции, конечно, нереально. Не сомневаюсь, что весной в Питере отпразднуют вторую звезду.

Место в топ-3 изначально считалось главной интригой РПЛ. И я останусь при своем мнении, которое сложилось после стартовых туров: ЦСКА Федотова прочнее, мощнее и по потенциалу превосходит «Ростов». Карпин уже поспорил с Байрамяном на то, что команда вылетит из тройки (Хорен уверят, что этого не случится). Проигравший стрижется налысо, и, по-моему, Валерий Георгиевич может быть спокойным за прическу.

«Локомотив» должен выкарабкиваться из зоны стыков, несмотря на убийственный календарь, давление и соответствующее психологическое состояние игроков. В моем понимании главный претендент на рокировку — «Пари НН».

Подписание Дзюбы я изначально воспринял очень скептически, и увиденное на сборах подтвердило сомнения: без Артема на поле «Локо» играл гораздо интереснее. А времени на набор игрового тонуса нет — нужно решать задачу. Три (максимум четыре гола), причем большинство с пенальти — вот мой прогноз.

Сильнее ставки «Локомотива» на Дзюбы меня удивил только выбор Писарского. Он сам признавался, что тяжело адаптируется в новом коллективе, а здесь еще и придется переходить с синтетики на натуральный газон. Не говоря уже про отсутствие Пиняева и Глушенкова в «Крыльях», от которых шло 80% остроты в атаке. Конечно, на форме Промеса скажется отсутствие на сборах, но по индивидуальным качествам равных в премьер-лиги ему нет. Квинси выиграет гонку.

Кубок России — максимально сложный турнир не только по структуре и сетке, но и для прогнозов. У «Спартака» и «Зенита» забанены треть состава, «Локо» слишком сырой. Поставлю на «Динамо» — после драмы в «Лужниках» пора наконец-то выиграть трофей!

В плане тренерских отставок у меня только один очевидный вариант: «Химки», которые принимают максимально хаотичные решения, и Спартак Гогниев, давно на это решение наработавший. Кажется, весной этот паззл сложится.

Марк Бессонов, заместитель шефа отдела футбола

Шанс для конкурентов «Зенита» вижу только один — если у Ренана не получится быстро адаптироваться и вследствие этого команда Семака будет менее надежна в обороне. Но думается, что общий уровень состава все же нивелирует такую проблему, если даже она возникнет.

И ЦСКА, и «Динамо» по силам ворваться в тройку, отрыв от «Ростова» — всего 6 очков. Поставлю на ЦСКА, если команда обойдется без травм ключевых исполнителей. За «Ростов» хочется болеть, но все же кажется, что стабильно пройти по дистанции весеннего отрезка молодой команде Карпина не удастся.

Отправляемся вниз таблицы: даже футболисты «Локо» говорят о разнице между предсезонками во время «немецкой эпохи» и при новом тренере Галактионове. Команде определенно есть куда прибавлять, состав остается очень крепким, так что если удастся наиграть новые связи на сборах, «Локомотив» должен потихоньку поползти вверх в турнирной таблице.

Результативность Дзюбы зависит от того, рассматривают ли Артема как игрока стартового состава. Думаю, что как минимум первое время он будет появляться на поле со скамейки запасных, так что много голов забьет вряд ли — не больше 5.

«Крылья Советов» нестабильны, да и в этом сезоне меньше них забили только аутсайдеры «Химки» и «Торпедо», так что Писарскому будет сложно удержать лидерство в гонке бомбардиров. Пока кажется, что лучшим станет Промес.

Кубок возьмет «Зенит». Сложно представить, что питерцев сможет остановить хоть какая-то из оставшихся в турнире команд.

Отставки: этот сезон на них богат, но пригласить качественного тренера из-за границы сейчас сложно, так что есть подозрение, что клубы будут больше доверять тем, кто возглавляет команды к данному моменту. Но допускаю, что два увольнения все же произойдут. Мой вариант — Горлов и Гогниев.

Игорь Рабинер, обозреватель

Я всячески за то, чтобы борьба «Зенита» и «Спартака» стала реальностью, но, скорее всего, на деле это фантастика.

Отрыв «Ростова» в шесть очков — для такого этапа турнира очень приличный. Поэтому склоняюсь к тому, что команда Карпина останется в топ-3. ЦСКА и «Динамо» могут изрядно сократить дистанцию, но ликвидировать — едва ли.

«Локомотив» не избежит стыковых матчей. А Дзюба, мне кажется, забьет мяча три, едва ли больше. Слишком мало времени он готовился с командой.

Удержит ли Писарский первое место в списке бомбардиров РПЛ? Если в прошлом году лучшим снайпером стал Агаларов, то почему не может Писарский? Главное, чтобы смена фамилии и клуба не забрала у него бомбардирский фарт. Пусть выиграет гонку!

Дисквалификация группы ведущих игроков «Зенита» и «Спартака» не позволит им пройти далеко в Кубке России. Мне кажется, самые большие шансы либо у ЦСКА, либо у «Динамо». Ни те, ни другие уже не претендуют на чемпионство и могут уделить больше внимания и эмоциональных сил Кубку. Тогда как «Ростову» надо в первую очередь удерживать позицию в тройке лидеров чемпионата, «Локо» — бороться за выживание, от «Краснодара» же с новым тренером толком не знаешь, чего ждать.

По отставкам ставлю на две. Пока мне ничего не говорит имя нового главного тренера «Пари НН». Надеюсь, что он переломит мой изначальный скепсис, и желаю ему удачи, но пока мне кажется, что, если у него после Кержакова и Галактионова сразу не заладится, он может стать первой «жертвой». Не сильно удивлюсь, если Андрей Талалаев, разочарованный отсутствием нормальной селекции в сложнейшей турнирной ситуации и коммуникации с непрофессиональным менеджментом, в какой-то момент хлопнет дверью сам. Да там с полдюжины вариантов, учитывая нетерпение руководителей клубов РПЛ!

Гоша Чернов, корреспондент

Реальная борьба за чемпионство весной — фантастика. На старте весны «Спартак» сократит отставание от «Зенита» и подарит надежду на чемпионскую гонку, потому что красно-белые, на мой взгляд, чуть лучше выглядели на сборах. Однако в итоге, как и прошлой весной, чемпион погубит эту надежду и возьмет вторую звезду. Но не в матче 26-го тура со «Спартаком», а чуть позже.

В тройке финиширует ЦСКА. «Ростов» осенью перебирал очки — это было заметно и по игре желто-синих, и по всяким продвинутым метрикам вроде xG, которые так не любит Валерий Карпин. К тому же команду добьет календарь: в апреле и мае у него сплошные тяжелые выездные матчи и встреча с «Зенитом» впридачу. Владимир Федотов в прошлом сезоне втащил «Сочи» на второе место, и сейчас его штаб должен дать результат после полугодичного знакомства с командой. ЦСКА будет в топ-3.

«Локомотив» не избежит стыковых матчей, но в РПЛ останется. В клубе опять сменился вектор развития, и новый проект пока выглядит слишком эклектичным: тут и молодежь Павла Андреева, и Дзюба со Смольниковым. Уверен, что Михаилу Галактионову понадобится время на адаптацию и перестройку команды. Жду преображения «Локо» только в следующем сезоне, но в этом он продолжит бороться за выживание.

Дзюба забьет три-четыре мяча. Будет в ротации — иногда выходить в основе, но чаще на замену. На каком-то отрезке он наверняка выиграет конкуренцию у Игнатьева и Глушенкова, но ключевой фигурой в «Локо» не станет.

Писарский не удержит первое место в списке бомбардиров. Убежден, что он рано сменил клуб, и в «Крыльях Советов» ему придется сложнее. Конечно, он не прекратит забивать резко, однако в равной борьбе с Малкомом и Промесом я отдам предпочтение тем футболистам, кто играет за лидеров РПЛ. Думаю, выиграет Квинси.

Кубок возьмет «Ростов». Но это чистая угадайка: предсказать триумфатора турнира с таким запутанным форматом просто невозможно. Предположу, что в Кубке у Карпина получится весной лучше, чем в лиге.

Сколько тренерских отставок произойдет до конца сезона? Поставлю на четыре. Две из них в «Химках» — они финишируют последними и максимум выиграют пару раз. Еще пара отставок произойдет в «Пари НН», «Ахмате» или «Факеле».

Артем Белинин, корреспондент

В этом сезоне борьба за золото — фантастика. «Зенит» одержим второй звездой — и речь не только про руководство, но и про болельщиков, а также футболистов. А пока игроки «Зенита» мотивированы, отобрать у них первое место не сможет никто.

«Ростов» может остаться в тройке, потому что осенью заработал +6 очков от ближайших преследователей. Это прекрасный отрыв, а желто-синие — вполне крепкая команда, чтобы его не потерять. Хотя ЦСКА и «Динамо» должны настораживать.

Разумеется, «Локомотив» поднимется выше. Зимой провели на первый взгляд очень большую работу. Если это действительно так, то все будет хорошо. Но и просто не будет — почти каждый тур для «Локо» станет испытанием.

В 2022 году Артем забил четыре мяча (по одному в Лиге Европы, Кубке России, РПЛ и за «Адану»). Несколько месяцев сидел без клуба. В общем, форма у него спорная — голы с игры не проглядываются. А два-три с пенальти в ответственный момент может и положить.

Есть сомнения, что Писарский удержит лидерство в списке бомбардиров. Соперничать с дико мотивированным Промесом будет тяжело — к тому же Писарский сменил команду. Сможет ли он быстро влиться в «Крылья»? Неизвестно. Зато известно, что Квинси будет разрывать и наверняка станет лучшим бомбардиром.

«Спартак» может повторить прошлогодний успех в Кубке России, с той весны он стал сильнее. У «Локомотива» неплохие перспективы и отличные традиции. Не забываем и про «Зенит», но у них в последние годы с Кубком дела не очень. В этом сезоне команда Семака тоже осложнила себе ситуацию. Кажется, красно-белые — наиболее логичный вариант.

В плане возможных отставок в РПЛ есть только одна очевидно подвешенная должность: «Локомотив» сейчас на перепутье, и может как найти себя и попереть вперед, так и посыпаться дальше. Галактионову вряд ли кто-то даст шанс на исправление, как тем же немцам. Времени просто не будет. А в остальных клубах все вроде бы более-менее стабильно. При любых сценариях смены главных тренеров там не требуются.