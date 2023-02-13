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У «Спартака» и Абаскаля — взаимная любовь. «Разводиться» было бы глупо

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Константин Алексеев — о продлении контракта испанца с красно-белыми до лета 2025 года.

Продление соглашения с Гильермо Абаскалем — новость, в которой нет ни грамма неожиданного. Слишком уж здорово они подошли друг другу, чтобы думать о резких шагах.

Красно-белые наверняка настолько устали от тренерской чехарды, что должны молиться на испанца. Прошлым летом Лука Каттани поразил всех, когда за сутки после внезапного ухода Паоло Ваноли договорился с 33-летним ноунеймом. В той ситуации, когда нельзя промахиваться, без долгих раздумий, согласований и обсуждений поставил на карту все — и она сыграла.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; стали победителями Зимнего кубка РПЛ. Первый трофей Абаскаля в «Спартаке». Красно-белые взяли межсезонный кубок

Придраться не к чему. Команда явно прогрессирует. Лучший показатель — четыре матча с «Зенитом». От разгромного поражения в Суперкубке страны (0:4) через минимальный проигрыш в РПЛ (1:2) к крупной победе (3:0) и ничьей (0:0) в Кубке России. Последние две встречи стали довольно болезненным щелчком по носу чемпиона, вынужденного теперь продираться во втором по значимости турнире через «запасной» Путь регионов. В премьер-лиге у красно-белых вторая строчка — в шести очках вслед за теми же сине-бело-голубыми, что не пропасть. Современный атакующий стиль футбола. Налаженный контакт с футболистами. Уважение болельщиков.

Мы знаем, что новая метла часто метет по-новому, но в данном случае у спартаковцев складывается настолько идеально, что у сменщиков Леонида Федуна вряд ли могли возникнуть мысли о расставании с тренером.

Для самого Абаскаля все не менее волшебно. Несмотря на юный по тренерским меркам возраст, у него уже богатый опыт расставаний с разными клубами. «Спартак» — шестая команда в карьере Гильермо. При этом дольше всего он возглавлял швейцарский «Кьяссо» — 28 матчей. 19 провел с «Лугано», 3 — с итальянским «Асколи», 11 — с греческим «Волосом», 16 — с «Базелем». Кого впечатлишь списком, когда в тебе разочаровываются столь быстро?

Еще пять встреч — и москвичи выйдут в лидеры по длительности пребывания Абаскаля у руля, сейчас у испанца с ними 24 игры. И куда дергаться? Особенно если по новому договору, как утверждает ряд коллег, зарплата удвоится — с 0,75 до 1,5 миллиона евро в год.

Гильермо Абаскаль (справа) общается с&nbsp;защитником &laquo;Спартака&raquo; Леоном Классеном. Проблемы Абаскаля, трансферы, тактика. Каким будет «Спартак» весной?

После пяти предыдущих не слишком удачных или провальных попыток Гильермо наверняка понимает, насколько важно ценить успешный проект. Где тебе во всем идут навстречу, сдувая пылинки и приглашая тех новичков, на которых укажешь.

Мог «Спартак» не торопиться, учитывая, что прежний контракт действовал до лета 2024-го? Наверное, мог. Но, повторю, слишком все здорово складывается, чтобы не подстраховаться (вдруг «Севилья» — не вброс со стороны агента, а действительно маячит на горизонте) и не оценить по достоинству достижения тренера в первой части сезона. Полгода назад это был кот в мешке с неясными перспективами, теперь — идеальная кандидатура.

В общем, типичная ситуация, когда обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Не надо менять то, что хорошо работает» — золотое правило, которое явно знают и нынешний «Спартак», и Абаскаль (и о котором, к слову, забыл некогда Массимо Каррера, решивший после чемпионства пригласить новых ассистентов, поменять врача и других работников). О «разводе» в такой ситуации даже заикаться глупо.

Футбол
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ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
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