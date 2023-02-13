У «Спартака» и Абаскаля — взаимная любовь. «Разводиться» было бы глупо
Продление соглашения с Гильермо Абаскалем — новость, в которой нет ни грамма неожиданного. Слишком уж здорово они подошли друг другу, чтобы думать о резких шагах.
Красно-белые наверняка настолько устали от тренерской чехарды, что должны молиться на испанца. Прошлым летом Лука Каттани поразил всех, когда за сутки после внезапного ухода Паоло Ваноли договорился с 33-летним ноунеймом. В той ситуации, когда нельзя промахиваться, без долгих раздумий, согласований и обсуждений поставил на карту все — и она сыграла.
Придраться не к чему. Команда явно прогрессирует. Лучший показатель — четыре матча с «Зенитом». От разгромного поражения в Суперкубке страны (0:4) через минимальный проигрыш в РПЛ (1:2) к крупной победе (3:0) и ничьей (0:0) в Кубке России. Последние две встречи стали довольно болезненным щелчком по носу чемпиона, вынужденного теперь продираться во втором по значимости турнире через «запасной» Путь регионов. В премьер-лиге у красно-белых вторая строчка — в шести очках вслед за теми же сине-бело-голубыми, что не пропасть. Современный атакующий стиль футбола. Налаженный контакт с футболистами. Уважение болельщиков.
Мы знаем, что новая метла часто метет по-новому, но в данном случае у спартаковцев складывается настолько идеально, что у сменщиков Леонида Федуна вряд ли могли возникнуть мысли о расставании с тренером.
Для самого Абаскаля все не менее волшебно. Несмотря на юный по тренерским меркам возраст, у него уже богатый опыт расставаний с разными клубами. «Спартак» — шестая команда в карьере Гильермо. При этом дольше всего он возглавлял швейцарский «Кьяссо» — 28 матчей. 19 провел с «Лугано», 3 — с итальянским «Асколи», 11 — с греческим «Волосом», 16 — с «Базелем». Кого впечатлишь списком, когда в тебе разочаровываются столь быстро?
Еще пять встреч — и москвичи выйдут в лидеры по длительности пребывания Абаскаля у руля, сейчас у испанца с ними 24 игры. И куда дергаться? Особенно если по новому договору, как утверждает ряд коллег, зарплата удвоится — с 0,75 до 1,5 миллиона евро в год.
После пяти предыдущих не слишком удачных или провальных попыток Гильермо наверняка понимает, насколько важно ценить успешный проект. Где тебе во всем идут навстречу, сдувая пылинки и приглашая тех новичков, на которых укажешь.
Мог «Спартак» не торопиться, учитывая, что прежний контракт действовал до лета 2024-го? Наверное, мог. Но, повторю, слишком все здорово складывается, чтобы не подстраховаться (вдруг «Севилья» — не вброс со стороны агента, а действительно маячит на горизонте) и не оценить по достоинству достижения тренера в первой части сезона. Полгода назад это был кот в мешке с неясными перспективами, теперь — идеальная кандидатура.
В общем, типичная ситуация, когда обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. «Не надо менять то, что хорошо работает» — золотое правило, которое явно знают и нынешний «Спартак», и Абаскаль (и о котором, к слову, забыл некогда Массимо Каррера, решивший после чемпионства пригласить новых ассистентов, поменять врача и других работников). О «разводе» в такой ситуации даже заикаться глупо.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2