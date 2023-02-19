«Дзюбу обсуждали, но предложения не делали — позиция форварда у нас закрыта. А в «Локо» желаю Артему удачи». Интервью Станислава Черчесова
В 20-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» сыграл вничью с ближайшим конкурентом — «Кечкеметом» (1:1). И за тринадцать туров до финиша лидирует с 14-очковым отрывом.
После матча корреспондент «СЭ» связался со Станиславом Черчесовым и обсудил положение венгерского клуба, ожидания от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и трансфер Артема Дзюбы в «Локомотив».
— Что после вчерашней игры испытываете больше: разочарование от ускользнувшей победы над ближайшим преследователем или удовлетворение оттого, что отрыв от второго места по-прежнему внушительный?
— Жаль, что не выиграли. По количеству созданных голевых моментов мы этого заслуживали. С другой стороны, сами виноваты, что не забили больше одного гола. А пропустили после розыгрыша углового удара. И этот гол добавил нашему сопернику сил и положительных эмоций.
— В пятницу состоится жеребьевка Лиги Европы. Имеет ли для вас значение, где проводить первый матч 1/8 финала? И с какими потерями вы подходите к возобновлению еврокубков?
— Я бы, пожалуй, предпочел провести первую встречу на своем поле. Однако, если не ошибаюсь, первый матч сыграем все-таки на выезде. Как будет — так будет. Важнее то, в каком состоянии мы подойдем к этим встречам.
К сожалению, мы лишились двух ключевых опорных полузащитников: Лайдуни уехал в Германию, а Бежич получил очень тяжелую травму: его уже прооперировали в Инсбруке, и до конца года он в строй, наверное, не вернется. Нгуэн у нас сейчас тоже травмирован, как и новичок Овусу, которого мы успели заявить в Лигу Европы. Другой новичок, Петер Барак, только что пришедший из «Дебрецена», в еврокубковую заявку попасть не успел, но и у него сейчас в любом случае проблемы с ногой. Так что нам есть над чем поломать голову.
— Можно ли было избежать ухода вашего лидера Лайдуни?
— Лайдуни заинтересовал одного из лидеров немецкой бундеслиги — «Унион». Эта команда борется сейчас с самой «Баварией», идет в зоне Лиги чемпионов. Как можно было не отпустить Аиссу в такой клуб?!
— Первое место «Ференцвароша» в группе Лиги Европы — уже большой успех. Насколько реально пробиться в четвертьфинал турнира?
— Сделаем все возможное для этого. Но до жеребьевки говорить о реальных шансах рановато. Поживем — увидим.
— Не сомневаюсь, что вы внимательно следите за событиями в РПЛ. Как вам появление Дзюбы и Смольникова в «Локомотиве»?
— Желаю обоим ребятам, которые были с нами на чемпионате мира в 2018 году, проявить себя в «Локомотиве» и помочь своей новой команде. Другое дело, что им объективно может понадобиться время для того, чтобы влиться в новую реальность.
— Этой зимой Дзюбу несколько раз «отправляли» в «Ференцварош». Хоть какая-то доли правды в этом была?
— Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в «Локомотиве».
— А что скажете по поводу приобретения российского гражданства бразильцами «Зенита» Клаудинью и Малкомом?
— Скажу, что нашему «Ференцварошу» это никак не поможет (смеется).
— А если серьезно?
— А если серьезно, то это их личное дело. Возможно, я что-то пропустил, но оба ведь выиграли олимпийский турнир в составе сборной Бразилии. Не очень понимаю, как они могут стать российскими футболистами и попасть в нашу сборную. Но если по каким-то неведомым мне причинам подобное станет возможно, то, безусловно, для национальной сборной России это стало бы усилением.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
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|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2