«Дзюбу обсуждали, но предложения не делали — позиция форварда у нас закрыта. А в «Локо» желаю Артему удачи». Интервью Станислава Черчесова

«СЭ» поговорил с российским главным тренером «Ференцвароша».

В 20-м туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» сыграл вничью с ближайшим конкурентом — «Кечкеметом» (1:1). И за тринадцать туров до финиша лидирует с 14-очковым отрывом.

После матча корреспондент «СЭ» связался со Станиславом Черчесовым и обсудил положение венгерского клуба, ожидания от жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы и трансфер Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Что после вчерашней игры испытываете больше: разочарование от ускользнувшей победы над ближайшим преследователем или удовлетворение оттого, что отрыв от второго места по-прежнему внушительный?

— Жаль, что не выиграли. По количеству созданных голевых моментов мы этого заслуживали. С другой стороны, сами виноваты, что не забили больше одного гола. А пропустили после розыгрыша углового удара. И этот гол добавил нашему сопернику сил и положительных эмоций.

— В пятницу состоится жеребьевка Лиги Европы. Имеет ли для вас значение, где проводить первый матч 1/8 финала? И с какими потерями вы подходите к возобновлению еврокубков?

— Я бы, пожалуй, предпочел провести первую встречу на своем поле. Однако, если не ошибаюсь, первый матч сыграем все-таки на выезде. Как будет — так будет. Важнее то, в каком состоянии мы подойдем к этим встречам.

К сожалению, мы лишились двух ключевых опорных полузащитников: Лайдуни уехал в Германию, а Бежич получил очень тяжелую травму: его уже прооперировали в Инсбруке, и до конца года он в строй, наверное, не вернется. Нгуэн у нас сейчас тоже травмирован, как и новичок Овусу, которого мы успели заявить в Лигу Европы. Другой новичок, Петер Барак, только что пришедший из «Дебрецена», в еврокубковую заявку попасть не успел, но и у него сейчас в любом случае проблемы с ногой. Так что нам есть над чем поломать голову.

Станислав Черчесов. ФК «Ференцварош»

— Можно ли было избежать ухода вашего лидера Лайдуни?

— Лайдуни заинтересовал одного из лидеров немецкой бундеслиги — «Унион». Эта команда борется сейчас с самой «Баварией», идет в зоне Лиги чемпионов. Как можно было не отпустить Аиссу в такой клуб?!

— Первое место «Ференцвароша» в группе Лиги Европы — уже большой успех. Насколько реально пробиться в четвертьфинал турнира?

— Сделаем все возможное для этого. Но до жеребьевки говорить о реальных шансах рановато. Поживем — увидим.

— Не сомневаюсь, что вы внимательно следите за событиями в РПЛ. Как вам появление Дзюбы и Смольникова в «Локомотиве»?

— Желаю обоим ребятам, которые были с нами на чемпионате мира в 2018 году, проявить себя в «Локомотиве» и помочь своей новой команде. Другое дело, что им объективно может понадобиться время для того, чтобы влиться в новую реальность.

— Этой зимой Дзюбу несколько раз «отправляли» в «Ференцварош». Хоть какая-то доли правды в этом была?

— Наш спортивный директор Тамаш Хайнал тоже меня об этом спрашивал! Но он хитрец: знает же, какие у нашего клуба финансовые возможности. Они точно не совпадают с запросами Артема, которому я искренне желаю удачи в «Локомотиве».

— А что скажете по поводу приобретения российского гражданства бразильцами «Зенита» Клаудинью и Малкомом?

— Скажу, что нашему «Ференцварошу» это никак не поможет (смеется).

— А если серьезно?

— А если серьезно, то это их личное дело. Возможно, я что-то пропустил, но оба ведь выиграли олимпийский турнир в составе сборной Бразилии. Не очень понимаю, как они могут стать российскими футболистами и попасть в нашу сборную. Но если по каким-то неведомым мне причинам подобное станет возможно, то, безусловно, для национальной сборной России это стало бы усилением.