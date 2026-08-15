Источник: «Галатасарай» согласовал с «Локомотивом» трансфер полузащитника Батракова

«Галатасарай» согласовал с «Локомотивом» трансфер полузащитника Алексея Батракова, сообщил журналист Эрол Эвджен.

По данным источника, клубы достигли договоренности по переходу 21-летнего футболиста, и сделка будет закрыта в ближайшее время.

«Галатасарай» готов заплатить за Батракова 25 миллионов евро. Футболист дал согласие на переход в турецкий клуб.

Полузащитник играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2029-го.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 28 миллионов евро.