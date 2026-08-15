Маринкин: «Когда я получил травму — было очень много сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления»

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин в интервью «СЭ» поделился мнением о поддержке болельщиков.

— Прямо перед стартом сезона ты получил травму, а многие болельщики и эксперты ждали твоего возвращения в основу после первых туров. Чувствуешь эту поддержку и за счет чего, по-твоему, в тебя верят?

— Это необычное ощущение. Мне только 18, а болельщики уже так поддерживают, пишут добрые слова. Особенно когда я получил травму — было очень много сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления. Это невероятно приятно и дает мощный импульс двигаться дальше в том же направлении, развиваться.

— Этим летом ты только закончил школу. Как удавалось совмещать учебу с футболом?

— Последний год дался даже легче предыдущих, потому что я реже ходил в школу — может, два-три раза, чтобы сдать экзамены. Поэтому особых проблем не возникало. Учителя шли навстречу, помогали, упрощали задачи, которые ставили перед учебным годом. В итоге все сдал хорошо, все остались довольны и пожелали удачи уже во взрослой жизни.

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