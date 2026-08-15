Маринкин — о первом голе за «Динамо»: «Чуть не прослезился, но сдержался»
Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о дебютном голе за основной состав.
— В последнем туре ты забил свой первый гол за основной состав. Какие эмоции испытал в тот момент? Сколько еще хочешь забить?
— Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник Академии. Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался. Этот момент останется в памяти на всю жизнь!
— Почему выбрал именно такое празднование — изобразил пальцами очки словно у черепашки-ниндзя?
— Придумал его еще в Академии, дома было делать нечего, решил поэкспериментировать. Показалось, что неплохо выглядит, так и оставил. В Академии праздновал голы также.
Ранее «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре РПЛ со счетом 3:1.
18-летний полузащитник москвичей Тимофей Маринкин забил первый гол за бело-голубых и открыл счет на 77-й минуте. На 79-й минуте вышедший на замену защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|
3
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
4
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
5
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
6
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
7
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|4-6
|5
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Родина
|4
|1
|1
|2
|7-11
|4
|
12
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|3-4
|3
|
13
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Крылья Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Акрон
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|3-6
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|1 : 1
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|3 : 3
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|1 : 0
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Крылья Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артем Максименко
Родина
|3
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0