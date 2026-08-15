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Маринкин — о первом голе за «Динамо»: «Чуть не прослезился, но сдержался»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о дебютном голе за основной состав.

— В последнем туре ты забил свой первый гол за основной состав. Какие эмоции испытал в тот момент? Сколько еще хочешь забить?

— Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник Академии. Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался. Этот момент останется в памяти на всю жизнь!

— Почему выбрал именно такое празднование — изобразил пальцами очки словно у черепашки-ниндзя?

— Придумал его еще в Академии, дома было делать нечего, решил поэкспериментировать. Показалось, что неплохо выглядит, так и оставил. В Академии праздновал голы также.

Тимофей Маринкин.«Хочу помочь «Динамо» выиграть трофей». Интервью 18-летнего Маринкина

Ранее «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре РПЛ со счетом 3:1.

18-летний полузащитник москвичей Тимофей Маринкин забил первый гол за бело-голубых и открыл счет на 77-й минуте. На 79-й минуте вышедший на замену защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Тимофей Маринкин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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