Маринкин — о первом голе за «Динамо»: «Чуть не прослезился, но сдержался»

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин в интервью «СЭ» ответил на вопрос о дебютном голе за основной состав.

— В последнем туре ты забил свой первый гол за основной состав. Какие эмоции испытал в тот момент? Сколько еще хочешь забить?

— Эмоции были только положительные. В тот момент поймал себя на мысли, что этот гол действительно дорогого стоит — я же воспитанник Академии. Плюс болельщики очень громко скандировали мою фамилию, особенно фан-сектор. Честно говоря, чуть не прослезился, но сдержался. Этот момент останется в памяти на всю жизнь!

— Почему выбрал именно такое празднование — изобразил пальцами очки словно у черепашки-ниндзя?

— Придумал его еще в Академии, дома было делать нечего, решил поэкспериментировать. Показалось, что неплохо выглядит, так и оставил. В Академии праздновал голы также.

Ранее «Динамо» обыграло «Динамо» из Махачкалы в 3-м туре РПЛ со счетом 3:1.

18-летний полузащитник москвичей Тимофей Маринкин забил первый гол за бело-голубых и открыл счет на 77-й минуте. На 79-й минуте вышедший на замену защитник Дмитрий Скопинцев удвоил преимущество столичной команды. Голевую передачу ему отдал нападающий Константин Тюкавин.