Маринкин хочет завоевать трофей с «Динамо»: «Дай бог побеждать в каждом матче»

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин в интервью «СЭ» назвал свою цель.

— Что оказалось самым сложным при переходе из молодежного футбола во взрослый? Физика, скорость принятия решений, психология?

— Всем известно, что в молодежном футболе мало борьбы в плане менталитета. Взрослый футбол отличается тем, что ты играешь не только с ровесниками, а, условно, с игроками 1995 года рождения. Они физически сильнее, и их футбол намного проще. Требуется время, чтобы привыкнуть, адаптироваться, а затем прибавлять с каждым днем.

— Какие цели ставишь перед собой на этот сезон и в перспективе?

— Хочу просто радовать родных и близких — не только в футболе, но и в жизни, чтобы все было хорошо. А в спортивном плане — помогать команде совершенствоваться и, дай бог, побеждать в каждом матче, чтобы это переросло в нечто грандиозное. Например, принесло трофей.

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