«Ростов» — «Рубин»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Ростов» и «Рубин» сыграют в 4-м туре чемпионата России в субботу, 15 августа. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 18:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

Ключевые события встречи «Ростов» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начало эфира — в 18.25 мск.

В 3-м туре РПЛ «Ростов» сыграл вничью с ЦСКА — 0:0, «Рубин» сыграл вничью с «Оренбургом» — 1:1.

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