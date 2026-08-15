«Родина» — «Акрон»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Родина» и «Акрон» сыграют в 4-м туре чемпионата России в субботу, 15 августа. Матч пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.

15 августа, 14:00. Арена Химки (Химки)

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 13.55 мск.

В 3-м туре РПЛ «Родина» победила «Зенит» со счетом 2:1, «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» — 0:0.

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