Полузащитник «Юнион Турага» Эссахель близок к переходу в махачкалинское «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Юнион Турага» Мохамед Амин Эссахель близок к переходу в махачкалинское «Динамо».

Сумма сделки составит 750 тысяч евро. 23-летний марокканец выступает за «Юнион Турага» с лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 450 тысяч евро.

Эссахель провел 64 матча за «Юнион Турага», забил три гола и сделал семь результативных передач.