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«Они затмили чемпионат мира!» Реакция мировых СМИ на драку «Зенита» и «Спартака»

Николай Егорычев
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку.
Фото Сергей Волгин
Англичане поражены боевой подготовкой Александра Соболева.
Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Массовая драка игроков «Зенита» и «Спартака» с шестью удалениями стала хитом не только для российских, но и зарубежных медиа. «СЭ» изучил, что пишут про события в Санкт-Петербурге мировые СМИ.

Британское издание TalkSport детально разбирает стычку после финального свистка.

«Удары ногами и руками, шесть красных карточек, в драке участвовали все — даже запасные игроки и персонал, — шокирован Коннор Эндрюс. — Несмотря на то что все любители футбола следят за чемпионатом мира, «Зенит» и «Спартак» смогли затмить события в Катаре и попали на первые страницы газет и спортивных сайтов по всему миру».

Массовая драка на&nbsp;футбольном поле после окончания основного времени матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. Бойня в Петербурге. В драке виноваты не только игроки, но и Москалев

Другой британский таблоид — Daily Mail выпустил статью с кричащим заголовком: «Матч между «Зенитом» и «Спартаком» перерос в массовую драку, после которой удалили даже тех, кто не находился на поле... А потом «Зенит» выиграл по пенальти!». Журналист Джулиан Бовилл считает, что игра «превратилась в хаос»: «В какой-то момент в драке стали участвовать тренеры и сотрудники клубов. Шесть красных карточек — невероятно мало для такой заварушки. К счастью, обеим командам хватило игроков для серии пенальти. Но неприязнь между «Зенитом» и «Спартаком», скорее всего, на какое-то время сохранится», — написал Бовилл.

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

«На кадрах видно, что игроки наносили друг другу удары руками и ногами, — пишет журналист Daily Express Чарли Паркер-Тернер. — У рефери не оставалось выбора, кроме как удалить самых активных участников драки. Например, нападающий «Спартака» Александр Соболев был в запасе, но полез в драку и нанес несколько хороших ударов соперникам. В итоге Соболева удалили, а вот один из зачинщиков — Квинси Промес остался на поле».

Дмитрий Чистяков и&nbsp;Александр Соболев. «Куда полетел Соболев?! А Федуну, может, стоит вложиться в ММА?» Орлов — о матче «Зенит» — «Спартак» и массовой драке

«Дикая драка с участием 40 человек в матче российских команд» — с таким заголовком вышел The Sun. По мнению корреспондента Гэри Стоунхауза, «Зенит» и «Спартак» точно не разочаровали своих болельщиков".

«Потасовка» — слишком мягко сказано! Эпатажные кадры из российского дерби: шесть карточек в матче «Зенита» и «Спартака», — пишет испанская Marca.

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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