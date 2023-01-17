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«Я не против повторить путь Сергеева. Но всему свое время». Писарский о переходе в «Крылья», отступных для «Зенита», конкуренции с Промесом

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Владимир Сычевой.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Новичок «Крыльев», лучший бомбардир нынешнего сезона РПЛ Владимир Писарский (в недавнем прошлом — Сычевой) дал интервью «СЭ».

Уход из «Оренбурга»

— Как проходит ваша адаптация в «Крыльях»?

— Руководство клуба, тренерский штаб, партнеры по команде меня тепло приняли. Поддерживают как на тренировках, так и за пределами поля.

Если честно, пока я еще скованно себя чувствую, много ошибаюсь на тренировках, не показываю того, что умею. Ничего с этим не могу поделать. Но я это уже проходил в том же «Оренбурге», поэтому спокоен. Всему свое время.

— Как переносите нагрузки?

— Нравится, что на тренировках много игровых упражнений, в основном работаем с мячом. В целом мне по душе тот футбол, который ставит Игорь Витальевич (Осинькин. — Прим. «СЭ). Думаю, и болельщики получают от игры самарцев удовольствие. Что касается нагрузок, то мне сейчас, может быть, чуть сложнее, чем остальным.

— Почему?

— У меня не получилось толком подвести себя к сборам, так как половину отпуска я, увы, проболел. Потом мне надо было прилететь из Крыма в Москву, затем в Самару, в Оренбург. Из Оренбурга — обратно в Крым. В итоге потратил много дней на перелеты и не успел хорошо подготовиться к сбору. Но ничего страшного. Времени еще предостаточно — точно успею набрать форму.

— Почему вы все-таки приняли решение сменить «Оренбург» на «Крылья»? Далеко не всем оно понятно. Хотя бы потому, что в турнирной таблице команда Марцела Лички располагается выше самарцев.

— Это лично мой выбор. Сейчас сложилась примерно такая же ситуация, что и была у меня перед переходом в «Оренбург» из «Иртыша». Тогда у меня имелись предложения из РПЛ, но я решил двигаться поступательно, согласился на переход в «Оренбург» и, как показало время, не прогадал. Сейчас тоже были и другие варианты, но я склонился к «Крыльям».

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— И все-таки — главная причина, по которой вы решили сменить команду? Ключевой фактор?

— Да ключевого фактора как такового нет. Мне уже просто хотелось играть на натуральном поле (на домашнем стадионе «Оренбурга» постелен искусственный газон. — Прим. «СЭ»). Подумал, что уже настало время, что-то в жизни и карьере поменять. Захотелось сменить обстановку. С «Оренбургом» мы много чего добились. «Крылья» — новая страница в моей карьере.

— Как отреагировал на ваше решение Марцел Личка? Не обиделся?

— Я позвонил Марцелу. Мы пообщались. Он меня понял как футболиста и как человека, мы пожелали друг другу удачи и всего наилучшего. Хочу еще раз его поблагодарить за ту работу, которую мы проделали в «Оренбурге», и за то, кем я в итоге стал. В общем, я благодарен этому специалисту. А вот с руководством «Оренбурга» у меня остался один незакрытый вопрос.

— ?

— Я надеюсь, он скоро решится — и не придется выносить эту интересную ситуацию наружу...

— Вам предлагали сменить гражданство на украинское ради выступления в Германии?

— Такой вопрос не обсуждался. Не слышал о предложениях из бундеслиги.

Владимир Сычевой. Фото ФК "Оренбург"
Владимир Сычевой.
ФК «Оренбург»

Кто будет отдавать пасы в «Крыльях»?

— Далеко не все уверены, что в «Крыльях» вы будете забивать так же много, как и в «Оренбурге», где передачами вас снабжали латиноамериканцы. Главный аргумент — кто вам будет теперь пасовать в Самаре? Ведь Пиняев и Глушенков ушли в «Локомотив».

— Сложно прогнозировать. В футболе все возможно. Кто знает, может, я забью даже больше, чем в первой части сезона, а, возможно, вообще не смогу поразить ворота соперников? Нет смысла сейчас гадать, но я буду выкладываться по максимуму и делать все от себя зависящее в новой команде.

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— Но вы согласны, что диспетчеров в «Оренбурге» у вас было больше, чем сейчас в «Крыльях»?

— А вы взгляните на состав «Крыльев» — сколько техничных игроков, умеющих работать с мячом и отдать классную передачу! Так что, думаю, найдутся люди, которые будут пасовать. Кроме того, мне нужно рассчитывать и на самого себя. Нельзя быть полностью зависимым форвардом. В общем, постараюсь и сам создавать голевые ситуации.

— За что будут бороться «Крылья» во второй части сезона?

— Мы будем выходить и играть в свой футбол, стараться побеждать в каждом матче. Думаю, многих привлекает игра «Крыльев». А только время покажет, на каком месте завершим чемпионат.

Владимир Сычевой. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Владимир Сычевой.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Интерес «Зенита»

— Пожалуй, главная новость, связанная с вашим переходом в «Крылья», звучит так: для «Зенита» вы прописали в контракте с самарцами сумму отступных, которая в пять раз меньше, чем для остальных команд РПЛ. Это так?

— На все вопросы, связанные с этой темой, я отвечу чуть-чуть попозже.

— Но вы готовы повторить путь Ивана Сергеева, который перешел из «Крыльев» именно в «Зенит»?

— Я не против повторить такой путь. Но всему свое время. Не стоит перепрыгивать через ступеньку, потому что так можно и споткнуться. Надо двигаться вверх постепенно. Сейчас я игрок «Крыльев Советов». И все мои мысли связаны с этой командой.

— Андрей Аршавин недавно сказал про вас: «Зенит» интересовался Сычевым. Но видите, в «Зенит» уже идти не хотят! До чего мы дожили! Футбол развивается в России!". Есть что ответить?

— (Улыбается.) На эти слова я тоже отвечу, но опять же попозже.

Квинси Промес. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Квинси Промес.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Конкуренция с Промесом

— У вас же было предложение от «Црвены Звезды»? Почему не состоялся переход?

— Да, такой вариант действительно был. Звонили моим агентам и мне лично. Сначала у меня было желание перейти туда. Но потом решил для себя, что мне пока еще хочется поиграть в России.

— У вас в голове сидит мысль, что вы можете стать лучшим бомбардиром РПЛ? Тем более что ваш главный конкурент Промес пропускает два сбора «Спартака». Ваши шансы резко возрастают?

— Об этом я сейчас точно не думаю. Просто выхожу на поле и стараюсь забить в каждой игре. А голы посчитаем после 30-го тура. И я не думаю, что из-за того, что Промес сейчас пропускает сборы, его результативность сильно упадет весной. В общем, еще поборемся.

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— За кого болели на чемпионате мира?

— Да каких-то любимчиков у меня не было. В финале больше переживал за Францию.

— Кто для вас является идеальным нападающим в мировом футболе?

— Идеальных форвардов не бывает. Но сейчас выделяются Мбаппе, Холланд, Левандовски, Неймар. Криштиану в свои лучшие годы впечатлял. Будет ли Мбаппе лучшим игроком мира в ближайшие лет 10? Посмотрим. Но у него хорошие шансы забраться на эту вершину.

Владимир Сычевой
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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