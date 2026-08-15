«Родина» и «Акрон» объявили составы на матч 4-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Родины» и «Акрона» на матч 4-го тура РПЛ.

Матч пройдет 15 августа на стадионе «Арена Химки» в Химках. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

«Родина»: Волков, Гогличидзе, Тананеев, Мещанинов, Бессмертный, Посо, Рейна, Бакаев, Мусаев, Максименко, Гарибян.

Запасные: Айдаров, Свинов, Дятлов, Крижан, Егорычев, Ушатов, Мусаев, Гордюшенко, Абдусаламов, Сиссоко, Тимошенко.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Железнов, Лончар, Марадишвили, Хосонов, Беншимол, Дмитриев.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Неделчару, Пестряков, Бистрович, Платон, Базилевский, Попенков, Тедич, Аревало, Дуду.

Ключевые события встречи «Родина» — «Акрон» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

В 3-м туре РПЛ «Родина» победила «Зенит» со счетом 2:1, «Акрон» сыграл вничью с «Локомотивом» — 0:0.