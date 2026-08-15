Меликов: «Сулейман Керимов очень активно поддерживает «Динамо»

Бывший глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал, что бывший владелец «Анжи» Сулейман Керимов активно поддерживает футбол в регионе.

«С моей стороны было бы некорректно говорить о степени участия. Все-таки это вопрос, связанный с финансовой поддержкой. И мне бы не хотелось перечислять конкретные суммы. Но Сулейман Керимов очень активно поддерживает спорт и футбол в частности. И «Динамо» (Махачкала). Благодаря ему мы внесли многие изменения в материально-техническую базу», — цитируют «Известия» Меликова.

После трех туром «Динамо» с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ.