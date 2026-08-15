Глушаков: «Спартаку» каждый год пророчат золото, а в конце происходит неразбериха»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в разговоре с «СЭ» оценил выступление красно-белых на старте сезона.

«Да, «Спартак» хорошо начал чемпионат. Каждый год так начинает, все пророчат золото. А в конце постоянно происходит какая-то неразбериха. Команда хорошая, бегущая, выиграли Кубок. С другой стороны, лидерам пока проигрывает, это плохо», — сказал Глушаков «СЭ».

«Краснодар» с 9 очками единолично возглавляет таблицу РПЛ. «Спартак» (6 очков) идет третьим в турнирной таблице.

Давид Петросян