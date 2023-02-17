«Зенит» проиграл лидеру иранской лиги. Чемпион России не готов к весне?
Мощный противник
Встречу лидеров российской и иранской лиг можно расценивать как демоверсию Лиги чемпионов Азии, куда наш футбол все еще теоретически может переехать. Пока все было на словах или на бумаге, но «Зенит» получил возможность окунуться в атмосферу азиатского футбола на практике. Пусть и всего на несколько часов.
«Сепахан» — партнер «Зенита». Клубы подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2021 году, когда реальность была совершенно другой, а в день товарищеской игры обновили меморандум. Делегация петербургского клуба не раз летала в Иран на различные встречи, а теперь до солнечного города Исфахан добралась и команда.
Для «Зенита» эта игра пришлась очень кстати. Дело не только в редкой возможности провести матч в гостях у иностранного клуба, но и проверить собственные силы на фоне мощного соперника. В Катаре и ОАЭ «Зениту» было тяжело найти оппонентов своего уровня, поэтому и счета контрольных игр порой выглядели дико: то 9:0, то 8:0. В матче с «Сепаханом» подобные результаты были исключены — эта команда лидирует в одной из сильнейших лиг континента (Иран идет на четвертом месте в таблице коэффициентов АФК) и подошла к игре с серией из семи побед подряд.
Возвращение и капитанство Дугласа
«Сепахан» может стать чемпионом Ирана впервые за восемь лет, поэтому тренер бережет своих лучших футболистов. На встречу с «Зенитом» иранцы выставили второй состав: с первых минут не играли ни основной голкипер Ниазманд, ни лучший бомбардир Моганлу, ни автор гола в победном матче Ирана с Уэльсом на ЧМ-2022 Резаян. Вне заявки остался и хорошо знакомый нам Мануэл Фернандеш — 37-летний чемпион России в составе «Локомотива» в текущем сезоне страдает из-за травм.
Сергей Семак тоже не стал бросать лидеров в бой с первых минут. Стартовый состав был смешанным: из безусловной основы вышли только Кержаков, Караваев, Вендел, Кузяев и Дуглас Сантос. Последнего отметим отдельно: бразилец пропустил почти весь дубайский сбор, но выздоровел. Повязку на плечо, к слову, надел именно Дуглас, хотя на поле находились другие кандидаты в капитаны — Кержаков и Кузяев. Видимо, Ловрена сменит именно Сантос.
Проваленный первый тайм
Атмосфера игры была замечательной. Гигантский стадион в Исфахане собрал около 40-50 тысяч зрителей. Такая аудитория — редкость для товарищеских матчей. Но больше «Зенит» ничего не радовало. Сине-бело-голубые полностью провалили первый тайм: в атаке лидер РПЛ не создал ни одного голевого момента, а в свои ворота получил два логичных мяча.
Все началось с коллективной ошибки в переходной фазе: «Зенит» отбился при подаче углового, но вторым темпом «Сепахан» открыл счет — Дуглас ситуативно оказался на правом фланге, позволив Данешгару подать в штрафную, а набежавший Горбани остался без опеки. Зона Сантоса фактически остался пуста, потому что его не подстраховали.
Второй гол «Сепахан» забил прямо перед перерывом в аналогичной ситуации: снова «Зенит» кое-как ликвидировал подачу со штрафного, но на подборе Данешгар оказался первым и поразил ближний угол ворот Кержакова. Поразительно, что Данешгар был единственным несомненным футболистом основы «Сепахана», который оказался в стартовом составе. И именно он за тайм оформил гол и голевую передачу.
«Зенит» вообще весь первый тайм чудовищно оборонялся при стандартных положениях, просто соперник не извлекал выгоды. За 45 минут «Сепахан» создал два стопроцентных момента, и оба реализовал.
Жесткая игра
Если бы это была официальная игра, то Семаку пришлось бы трудно из-за ограниченного числа замен. Обычно в таких случаях говорят, что менять нужно чуть ли не всю команду — и здесь штаб «Зенита» мог себе это позволить. Из вышедших в основе на поле во втором тайме остался только Кузяев, чья роль, правда, была скорректирована — с позиции чистого опорника Далер передвинулся выше.
«Зенит» заиграл чуть лучше, хотя в первые минуты все равно предпочтительнее выглядел «Сепахан». Гости еще и дарили иранцам моменты: в одном из эпизодов Сутормин скинул мяч под выход соперника один на один, но Васютин отразил его. Однако забить «Зенит» очень хотел: косвенно о желании говорило поведение Вендела, который еще в первом тайме сцепился с одним из оппонентов после фола.
«Сепахан», впрочем, тоже играл с желанием, причем чрезмерным. Вообще нарушений для товарищеского матча было аномально много, а в начале второго тайма даже пришлось оказывать медицинскую помощь — Круговому.
Логичное поражение
«Зенит» проснулся только после 60-й минуты: сперва Ерохин упустил два хороших момента, а чуть позже Мостовой не реализовал выход один на один. Сине-бело-голубые хотя бы стали напоминать чемпионов России, но гол так и не соорудили. А вот иранцы все-таки поразили ворота «Зенита» на 88-й минуте — сделал это вышедший на замену лучший снайпер команды Моганлу, но из сантиметрового офсайда.
В итоге матч так и завершился победой хозяев — 2:0. Результат товарищеской встречи, разумеется, не имеет значения, но игра «Зенита» за неделю до возобновления сезона не впечатлила. «Сепахан» точно не слабее середняков РПЛ, но сине-бело-голубые на его фоне смотрелись хуже.
А еще этот спарринг дал косвенный ответ на вопрос об уровне потенциальных соперников российских клубов в АФК. Он точно выше, чем многие думают.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2