«Зенит» проиграл лидеру иранской лиги. Чемпион России не готов к весне?

Сине-бело-голубые испытали на себе истинный уровень клубного футбола в Азии — 0:2.

Мощный противник

Встречу лидеров российской и иранской лиг можно расценивать как демоверсию Лиги чемпионов Азии, куда наш футбол все еще теоретически может переехать. Пока все было на словах или на бумаге, но «Зенит» получил возможность окунуться в атмосферу азиатского футбола на практике. Пусть и всего на несколько часов.

«Сепахан» — партнер «Зенита». Клубы подписали соглашение о сотрудничестве еще в 2021 году, когда реальность была совершенно другой, а в день товарищеской игры обновили меморандум. Делегация петербургского клуба не раз летала в Иран на различные встречи, а теперь до солнечного города Исфахан добралась и команда.

Для «Зенита» эта игра пришлась очень кстати. Дело не только в редкой возможности провести матч в гостях у иностранного клуба, но и проверить собственные силы на фоне мощного соперника. В Катаре и ОАЭ «Зениту» было тяжело найти оппонентов своего уровня, поэтому и счета контрольных игр порой выглядели дико: то 9:0, то 8:0. В матче с «Сепаханом» подобные результаты были исключены — эта команда лидирует в одной из сильнейших лиг континента (Иран идет на четвертом месте в таблице коэффициентов АФК) и подошла к игре с серией из семи побед подряд.

Возвращение и капитанство Дугласа

«Сепахан» может стать чемпионом Ирана впервые за восемь лет, поэтому тренер бережет своих лучших футболистов. На встречу с «Зенитом» иранцы выставили второй состав: с первых минут не играли ни основной голкипер Ниазманд, ни лучший бомбардир Моганлу, ни автор гола в победном матче Ирана с Уэльсом на ЧМ-2022 Резаян. Вне заявки остался и хорошо знакомый нам Мануэл Фернандеш — 37-летний чемпион России в составе «Локомотива» в текущем сезоне страдает из-за травм.

Сергей Семак тоже не стал бросать лидеров в бой с первых минут. Стартовый состав был смешанным: из безусловной основы вышли только Кержаков, Караваев, Вендел, Кузяев и Дуглас Сантос. Последнего отметим отдельно: бразилец пропустил почти весь дубайский сбор, но выздоровел. Повязку на плечо, к слову, надел именно Дуглас, хотя на поле находились другие кандидаты в капитаны — Кержаков и Кузяев. Видимо, Ловрена сменит именно Сантос.

Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Проваленный первый тайм

Атмосфера игры была замечательной. Гигантский стадион в Исфахане собрал около 40-50 тысяч зрителей. Такая аудитория — редкость для товарищеских матчей. Но больше «Зенит» ничего не радовало. Сине-бело-голубые полностью провалили первый тайм: в атаке лидер РПЛ не создал ни одного голевого момента, а в свои ворота получил два логичных мяча.

Все началось с коллективной ошибки в переходной фазе: «Зенит» отбился при подаче углового, но вторым темпом «Сепахан» открыл счет — Дуглас ситуативно оказался на правом фланге, позволив Данешгару подать в штрафную, а набежавший Горбани остался без опеки. Зона Сантоса фактически остался пуста, потому что его не подстраховали.

Второй гол «Сепахан» забил прямо перед перерывом в аналогичной ситуации: снова «Зенит» кое-как ликвидировал подачу со штрафного, но на подборе Данешгар оказался первым и поразил ближний угол ворот Кержакова. Поразительно, что Данешгар был единственным несомненным футболистом основы «Сепахана», который оказался в стартовом составе. И именно он за тайм оформил гол и голевую передачу.

«Зенит» вообще весь первый тайм чудовищно оборонялся при стандартных положениях, просто соперник не извлекал выгоды. За 45 минут «Сепахан» создал два стопроцентных момента, и оба реализовал.

Жесткая игра

Если бы это была официальная игра, то Семаку пришлось бы трудно из-за ограниченного числа замен. Обычно в таких случаях говорят, что менять нужно чуть ли не всю команду — и здесь штаб «Зенита» мог себе это позволить. Из вышедших в основе на поле во втором тайме остался только Кузяев, чья роль, правда, была скорректирована — с позиции чистого опорника Далер передвинулся выше.

«Зенит» заиграл чуть лучше, хотя в первые минуты все равно предпочтительнее выглядел «Сепахан». Гости еще и дарили иранцам моменты: в одном из эпизодов Сутормин скинул мяч под выход соперника один на один, но Васютин отразил его. Однако забить «Зенит» очень хотел: косвенно о желании говорило поведение Вендела, который еще в первом тайме сцепился с одним из оппонентов после фола.

«Сепахан», впрочем, тоже играл с желанием, причем чрезмерным. Вообще нарушений для товарищеского матча было аномально много, а в начале второго тайма даже пришлось оказывать медицинскую помощь — Круговому.

Вячеслав Евдокимов, Фото ФК «Зенит»

Логичное поражение

«Зенит» проснулся только после 60-й минуты: сперва Ерохин упустил два хороших момента, а чуть позже Мостовой не реализовал выход один на один. Сине-бело-голубые хотя бы стали напоминать чемпионов России, но гол так и не соорудили. А вот иранцы все-таки поразили ворота «Зенита» на 88-й минуте — сделал это вышедший на замену лучший снайпер команды Моганлу, но из сантиметрового офсайда.

В итоге матч так и завершился победой хозяев — 2:0. Результат товарищеской встречи, разумеется, не имеет значения, но игра «Зенита» за неделю до возобновления сезона не впечатлила. «Сепахан» точно не слабее середняков РПЛ, но сине-бело-голубые на его фоне смотрелись хуже.

А еще этот спарринг дал косвенный ответ на вопрос об уровне потенциальных соперников российских клубов в АФК. Он точно выше, чем многие думают.